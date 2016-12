Perekond

Tantsule südame kinkinud ema ja tütar

Laupäev, 10. detsember 2016.



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 10. detsember 2016. Ema ja tütar – kumbki ei saa rivitantsu jätta. FOTO: Vilma Rauniste See looke on Helle ja Kristiina Peedist, kes viieteistkümne aasta eest andsid oma hinge ja südame uuele tantsustiilile, mis mõni aasta varem oli Eestisse jõudnud.



Tegemist on rivitantsuga, tantsijate endi sõnapruugis line-tantsuga. Eestis on selle tantsu maaletooja Kaie Seger, kes on saavutanud selles maailmameistri tiitli.



“12. oktoobril 15 aastat tagasi saime siin Tornimäe kultuurimaja saalis kokku, õpetaja oli Merle Birk. Saaremaal mujal line-tantsu veel ei olnud. Merle käis kaks aastat siin, teisel aastal hakkas ta paralleelselt õpetama Kuressaares, meie käisime siis mõne aasta Orissaares Eve Kuninga trennis. Selline oli algus. Oleme siiamaani vastu pidanud,” meenutas Tornimäe ja Tõnija rühmi õpetav Helle, kellel enne Tõnijat oli tantsurühm ka Laimjalas.



Helle on tantsuõpetaja olnud kümme aastat. Tema ja tütre korraldada on igal aastal kolm suurt tantsuüritust: kadripäeva paiku Tornimäel, juuli viimasel pühapäeval Laimjala valla Aaviku aias ja talvine tantsupäev Tõnijal.

Ametilt on Helle käsitööline. “Igapäevaelus teen käsitööd. Ja suvel, kui Tornimäe poepidajad tahavad puhata, asendan neid. Elukutselt olen rätsep, teen lapitekke ja igasuguseid asju, neid meeldib mulle väga teha. Põhiliselt olen õmblemistöö tegija.”



Tütar Kristiina, kellest on saanud särav tantsutäht, oli sellal viienda klassi tüdruk. “Ema ütles mulle, et kui see tants siia tuleb, tahab ta kindlasti minna ja soovis, et ma temaga kaasa läheksin. Mõtlesin, et ju ta alguses ei julge üksi minna, käin temaga paar korda kaasas, küll ta hakkab siis üksi käima. Aga näed, nüüd on nii. Ei saanud sellest enam lahti,” rääkis Kristiina oma südame andmise loo.



Tantsuloominguga on algus tehtud



Kristiina on ülimalt tagasihoidlik noor, öeldes, et juhendanud ei ole ta kunagi, on lihtsalt tantsinud. Ka Tartus tudengipõlves, kui ta usuteadust õppis ja nüüd, sellest sügisest Tallinnas raamatupidajana tööd tehes. (Tartu ülikoolile eelnes Mõdriku tehnikum – toim.) Samas, nii kaua, kui Külli treenitavad on osalenud suvisel Aaviku aia rivitantsupäeval, on Kristiina igal neist õpetanud selgeks ühe või kaks uut tantsu ise krusaauto kastis ette tantsides.



Veel üks näide tema tagasihoidlikkusest. Pühapäeval toimunud juubelihõngulisel kadripeol Kristiina poolt õpetatud uus tants oli tema omalooming.



Isegi ema ei teadnud, et tütar tantsu seadis, rääkimata kellestki teisest. See tuli välja pärast seda, kui Kristiina oli tantsu kohaletulnutele selgeks õpetanud ja tantsijad nõudsid: “Autor välja!”



“Kuulasin eestikeelseid lugusid ja kui seda Kukerpillide lugu “Saarlase kosjaskäik” kuulasin, tekkis mõte, et sellele palale võiks tantsu teha. Nii see tuli. Aga kui praeguse treeningu kohta öelda, siis Tallinnas leidsin üsna kiiresti rühma, kus kord nädalas treenimas käin. Lisaks üritan mõnel pühapäeval osaleda ka Kaie Segeri tantsutunnis. Tantse on mul õpitud mitusada, algul püüdsin arvestust pidada, nüüd aga on arvepidamine käest ära läinud.



