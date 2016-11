Perekond

Probleemset noorukit tuleb mõista, mitte hukka mõista

Laupäev, 26. november 2016.



Teismeiga on keeruline periood ja väljakutse nii noore kui ka vanemate jaoks. Täiskasvanuks saamise ühe osana teismelised katsetavad ja kompavad piire. See võib tähendada näiteks alkoholi ja sigarettide esmaproovimist või pistelist koolikohustustest hoidumist.



Noored kasvavad hälbivast käitumisest enamasti välja. Kui puberteediea mässumeelsus ning tujukõikumised aga süvenevad, tunnevad lapsevanemad end sageli abitult.



2015. aastast rakendatakse Eestis mitmedimensioonilist pereteraapiat (MDFT), mis on mõeldud tõsiste õigusrikkumistega noortele. MDFT terapeudi Tiiu Merese sõnul ei ole MDFT (ja kasvatus üldse) trikkide kogum, selleks et noor vanematele ja teistele täiskasvanutele mugavaks muuta.

See on meetod, mille abil nii noori kui vanemaid aidata, et nad suudaksid ja oskaksid oma elus peituvaid õnnevõimalusi näha ning kasutada.



Laps ei oska olla iseenda sõber, kui lapsevanemad seda ei oska



Et noor võiks sirguda kombekaks täiskasvanuks, on tal vaja vastavaid täiskasvanuid oma elus näha. Lapsed õpivad maast madalast just jäljendamise teel ja see, mida lapsed oma igapäevaelus näevad ja kogevad, kujundab nende väärtusi ning tegevusmustreid tulevaseks eluks.



Sel põhjusel on lapsevanemal oluline olla noorele teejuhiks ja leida viis, kuidas ise elada endale rahuldust pakkuvat elu. Laps ei saa õppida olema iseenese sõber, kui tema vanemad seda ei oska.



Teismeiga kui muutuste pööris



Teismeiga tähendab noore jaoks eneseotsinguid ja püüdlusi suurema iseseisvuse suunas. Sageli kaasnevad sellega käitumuslikud muudatused, mis võivad lapsevanemale tunduda kummalised ja ootamatud.



Kindlasti tuleb lapsevanematele tuttav ette see, kuidas kuulekast lapsest sirgub silmi pööritav ja uksi paugutav teismeline. Taolises muudatuste pöörises on tähtis osata mõista, milline käitumisviis on murdeealise arengu normaalne osa ja millised märgid viitavad probleemide süvenemisele.



Kõrgendatud tähelepanu tuleb suunata agressiivsele käitumisele, regulaarsele mõnuainete tarvitamisele, koolikohustustest hoidumisele, kaklustesse sattumisele, aga ka ärevusele, unehäiretele või kiirele ja drastilisele isiksuse muutusele.



Oluline on teada noore tutvusringkonda – kui tundub, et sõbrad on ohtlikud, tasub mõelda sellele, mida endale olulist noor nende sõprade kaudu saab.

Kui näiteks kodus on palju rahulolematust ja näägutamist, siis sõpradega koos olles võib saada tunnustust ja lugupidamist. Kui kodus on rusuv õhkkond, siis sõpradega koos olles võib noor tunda end vaba ja õnnelikuna. Kui vanemad soovivad noore tutvusringkonda muuta, siis saab seda teha vaid noore vajadustega arvestades.



Tähelepanu tuleb pöörata sellele, mis on hästi



Probleemse käitumismustriga noore elus positiivse muutuse ellukutsumise aluseks on usalduslik kontakt vanema ja noore vahel. Selle eelduseks on lapsevanem, kes usub oma lapsesse ja tema võimesse õnnelikku elu elada.

Usaldusliku liidu kujunemiseks on tähtis kohalolek nii vaimses kui füüsilises mõttes – lapsevanemal tuleks oma laste eluga kursis olla hoolimata sellest, kas laps või noor on eeskujulik või tekitab oma käitumisega meelehärmi. Probleemne käitumine annab märku noore rahuldamata vajadusest ja ebakindlusest.



Käitumisprobleemidega noorega suheldes tuleb püüda noort ennekõike mõista ja mitte hukka mõista, asetada end tema kingadesse ja saada aru, mis on tema lapse tugevad küljed, kuidas ta saaks oma tugevusi omaenda õnneliku tuleviku ja oleviku jaoks kasutada.



