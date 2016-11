Perekond

Naerujooga pani rakud kehas sädelema

Laupäev, 26. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Möödunud reedel korraldas Eesti Allergialiidu Saaremaa Ühendus Saaremaa Puuetega Inimeste Kojas naerujooga treeningtunni. Naerujooga tunni viis läbi Eesti Rahvusringhäälingus režissöörina töötav Krista Maajärv, kes on Saaremaalt pärit.



Kõigepealt rääkis Krista kokkutulnuile, keda oli üle kahekümne, lühidalt naerujoogast kui sellisest. Seejärel tehti üheskoos hingamisharjutusi, saadi tuttavaks ja tehti mitmeid lustakaid naerujooga mängulisi harjutusi. Üheskoos tantsiti ka perekonnavalssi.



Esmakordselt naerujoogas osalenud Anni Murd ütles, et tema jaoks oli naerujooga vaheldust pakkuv üritus, mis tekitas head emotsiooni ja ühtekuuluvustunnet. “Aga mõned harjutused oleksid võinud olla lühemalt,“ arvas Anni, kellele tundus, et tunni algus oli päris hea, kuid harjutused oleksid võinud rohkem vahelduda. Evely Aavik märkis, et ka temal oli naerujoogas osalemine esmakordne kogemus. “Ausalt öeldes polnud mul õrna aimugi, mis mind ees ootab,“ lausus ta, lisades, et ta oli positiivselt üllatunud. “Ei oleks uskunudki, et võin naerda suvaliste asjade peale kogu südamest ja samas on naermine nagu tõsine töö ja ajab higistama.“ Evely sõnul andis täiesti uue kogemuse aga hoopis tunni lõpp. “Olin kursis sellega, et südamest naermine teeb head, aga polnud kuulnudki, et salliga kaetud silmadega pudikeeles rääkimine võib olla nii lõdvestav. Tänud Krista Maajärvele!“ kirjeldas Evely Aavik. Ursula Rahnik sõnas, et talle ka väga meeldis. „Oli lõbus, kuid samas ka trenni eest, ning hea tuju oli mitmeks päevaks garanteeritud,“ tähendas ta.



Oma nime mitte avaldada soovinud osaleja andis tagasisidet, et tema arvates oli väga huvitav ja nii tore. “Vahepeal tundus, et naersin oma hääle ära, aga jõin vett ja sain hääle tagasi,“ ütles ta, lisades, et enne lõõgastust, kui ta toolile istus, oli küll selline tunne, et iga rakk kehas sädeles, ent see lõõgastus lõpus oli väga hea. “Tunni lõppedes oleksin nagu saunas käinud ja enesetunne oli super. Energiat ja teotahet oli mitmeks päevaks,“ kinnitas ta. Autor: Ivika Laanet Laupäev, 26. november 2016.Kõigepealt rääkis Krista kokkutulnuile, keda oli üle kahekümne, lühidalt naerujoogast kui sellisest. Seejärel tehti üheskoos hingamisharjutusi, saadi tuttavaks ja tehti mitmeid lustakaid naerujooga mängulisi harjutusi. Üheskoos tantsiti ka perekonnavalssi.Esmakordselt naerujoogas osalenud Anni Murd ütles, et tema jaoks oli naerujooga vaheldust pakkuv üritus, mis tekitas head emotsiooni ja ühtekuuluvustunnet. “Aga mõned harjutused oleksid võinud olla lühemalt,“ arvas Anni, kellele tundus, et tunni algus oli päris hea, kuid harjutused oleksid võinud rohkem vahelduda. Evely Aavik märkis, et ka temal oli naerujoogas osalemine esmakordne kogemus. “Ausalt öeldes polnud mul õrna aimugi, mis mind ees ootab,“ lausus ta, lisades, et ta oli positiivselt üllatunud. “Ei oleks uskunudki, et võin naerda suvaliste asjade peale kogu südamest ja samas on naermine nagu tõsine töö ja ajab higistama.“ Evely sõnul andis täiesti uue kogemuse aga hoopis tunni lõpp. “Olin kursis sellega, et südamest naermine teeb head, aga polnud kuulnudki, et salliga kaetud silmadega pudikeeles rääkimine võib olla nii lõdvestav. Tänud Krista Maajärvele!“ kirjeldas Evely Aavik. Ursula Rahnik sõnas, et talle ka väga meeldis. „Oli lõbus, kuid samas ka trenni eest, ning hea tuju oli mitmeks päevaks garanteeritud,“ tähendas ta.Oma nime mitte avaldada soovinud osaleja andis tagasisidet, et tema arvates oli väga huvitav ja nii tore. “Vahepeal tundus, et naersin oma hääle ära, aga jõin vett ja sain hääle tagasi,“ ütles ta, lisades, et enne lõõgastust, kui ta toolile istus, oli küll selline tunne, et iga rakk kehas sädeles, ent see lõõgastus lõpus oli väga hea. “Tunni lõppedes oleksin nagu saunas käinud ja enesetunne oli super. Energiat ja teotahet oli mitmeks päevaks,“ kinnitas ta.

Veel artikleid samast teemast »