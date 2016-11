Perekond

Kuressaare kuues fotopäev tuleb mereteemaline

Laupäev, 19. november 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 19. november 2016. Siiri Kumari tehtud fantaasiafoto. Täna saab Kuressaare kultuurikeskuses teoks VI fotopäev, mis inspireerituna merekultuuri aastast kannab seekord mere teemat.



Koguperepäeval, mis saab alguse kell 11.30, räägib oma lugu ja näitab kauneid pilte Eesti loodusfotograaf Andrei Reinol. Kl 13 vaadatakse Siiri Kumari juhendamisel fantaasiafotot kui tervikut. Fotopäeva üks korraldajaid Sigrid Osa, kelle eestvedamisel fantaasia töötuba sündis, märkis, et igal fotopäeval võiks olla midagi igale vanuserühmale.



Fantaasia töötoas saab kasulikke nippe



“Usun, et Siiri töötuba meelitab kohale ka nooremat publikut. Tema fantaasiafotod on inspireerinud kindlasti paljusid ja tore, et ta tuleb ja jagab osalejatele oma nippe ja räägib sellest, mida inimese pildistamisel arvestama peaks,” rääkis Sigrid, kelle sõnul tulevad teemana esile sellised lihtsad tõed, kuidas asetada käsi, valgust jms. Ka see, kuidas lisada fotole eriline kiiks, et sellest saaks fantaasiafoto jms. Samuti räägib Siiri koostööst moeloojate, meigikunstnike, juuksuritega jms.



Sigrid on ise mitmes tema töötoas osalenud ja sealt see mõte – kutsuda Siiri Kumari viima läbi fantaasia töötuba – ka sündis. Sigridil endal tekkis huvi pildistamise vastu umbes kaheksa aastat tagasi.



Ta õppis koolis kunstilist kujundamist ja seal puutus ta fotograafiaga esimest korda rohkem kokku. Tol ajal tal endal oma kaamerat ei olnud, aga pärast tunde hakkas ta laenatud kaameraga pildistama. Esialgu loodust ja mõni aeg hiljem inimesi.



“Praegu olen fanatt, kui nii võib öelda,” muigas Sigrid, viidates, et ta ei mäleta päeva, mil ta kaamerat käes ei oleks hoidnud või arvutis midagi töödelnud. “Fotograafia maailm on nii põnev ja lõputu, et sellesse võib lihtsalt ära uppuda. Mõneti on fotomaailm minu jaoks justkui paralleeluniversum – omaette maailm, kus kõik on võimalik. Sellest tuleneb minu fotode temaatika – teen palju muinasjutulisi pilte. Jutustan fotodel oma väljamõeldud lugu. See on nii põnev!”

Kl 15 saab teoks videoloo valmistamine ning võtteplaani tehakse Kuressaare ametikooli vilistlase Anželika Tolli eestvedamisel.



Näitusel fotokonkursi paremad tööd



Sigridi sõnul on filmimisvõimalus suuresti juba enamikul fotoaparaatidel ja telefonidel. “Kuid samas ei tea inimesed hea videoloo koostamisest palju,” möönis Sigrid, kelle sõnul aitab Anželika Toll huvilised järje peale ja jagab kasulikku infot just algajatele, kuid kindlasti on üht-teist kõrva taha panna ka neil, kes filmimisega juba tutvust on teinud.



Samal ajal on tasuline isikupärase lambivarju meisterdamise töötuba. Kl 16 algab fotokonkursi “Kõik me kanname endas meremärke” tunnustamine. Suurelt ekraanilt näidatakse “Looduseaasta foto 2016” pilte ning oma muljeid jagavad ka noored fotograafid Karl Jakob Toplaan ja Martin Vesberg, kelle tööd on “Looduseaasta 2016” albumis ja auhinnadki saanud.



Kuressaare kultuurikeskuses on üles seatud Narva fotoklubi näitus “Meri on alati meiega”, fantaasiafotod Siiri Kumarilt ja fotokonkursi “Kõik me kanname endas mere märke” 20 paremat tööd.



Kuressaare kuuendat fotopäeva korraldavad ajakirjanik Sigrid Osa, fotograaf Valmar Voolaid, Õie Õll (MTÜ Meremaa), Lembit Michelson (Eesti Fotokunstiühing) ja Liis Mutli (Overall). Koguperepäeval, mis saab alguse kell 11.30, räägib oma lugu ja näitab kauneid pilte Eesti loodusfotograaf Andrei Reinol. Kl 13 vaadatakse Siiri Kumari juhendamisel fantaasiafotot kui tervikut. Fotopäeva üks korraldajaid Sigrid Osa, kelle eestvedamisel fantaasia töötuba sündis, märkis, et igal fotopäeval võiks olla midagi igale vanuserühmale.“Usun, et Siiri töötuba meelitab kohale ka nooremat publikut. Tema fantaasiafotod on inspireerinud kindlasti paljusid ja tore, et ta tuleb ja jagab osalejatele oma nippe ja räägib sellest, mida inimese pildistamisel arvestama peaks,” rääkis Sigrid, kelle sõnul tulevad teemana esile sellised lihtsad tõed, kuidas asetada käsi, valgust jms. Ka see, kuidas lisada fotole eriline kiiks, et sellest saaks fantaasiafoto jms. Samuti räägib Siiri koostööst moeloojate, meigikunstnike, juuksuritega jms.Sigrid on ise mitmes tema töötoas osalenud ja sealt see mõte – kutsuda Siiri Kumari viima läbi fantaasia töötuba – ka sündis. Sigridil endal tekkis huvi pildistamise vastu umbes kaheksa aastat tagasi.Ta õppis koolis kunstilist kujundamist ja seal puutus ta fotograafiaga esimest korda rohkem kokku. Tol ajal tal endal oma kaamerat ei olnud, aga pärast tunde hakkas ta laenatud kaameraga pildistama. Esialgu loodust ja mõni aeg hiljem inimesi.“Praegu olen fanatt, kui nii võib öelda,” muigas Sigrid, viidates, et ta ei mäleta päeva, mil ta kaamerat käes ei oleks hoidnud või arvutis midagi töödelnud. “Fotograafia maailm on nii põnev ja lõputu, et sellesse võib lihtsalt ära uppuda. Mõneti on fotomaailm minu jaoks justkui paralleeluniversum – omaette maailm, kus kõik on võimalik. Sellest tuleneb minu fotode temaatika – teen palju muinasjutulisi pilte. Jutustan fotodel oma väljamõeldud lugu. See on nii põnev!”Kl 15 saab teoks videoloo valmistamine ning võtteplaani tehakse Kuressaare ametikooli vilistlase Anželika Tolli eestvedamisel.Sigridi sõnul on filmimisvõimalus suuresti juba enamikul fotoaparaatidel ja telefonidel. “Kuid samas ei tea inimesed hea videoloo koostamisest palju,” möönis Sigrid, kelle sõnul aitab Anželika Toll huvilised järje peale ja jagab kasulikku infot just algajatele, kuid kindlasti on üht-teist kõrva taha panna ka neil, kes filmimisega juba tutvust on teinud.Samal ajal on tasuline isikupärase lambivarju meisterdamise töötuba. Kl 16 algab fotokonkursi “Kõik me kanname endas meremärke” tunnustamine. Suurelt ekraanilt näidatakse “Looduseaasta foto 2016” pilte ning oma muljeid jagavad ka noored fotograafid Karl Jakob Toplaan ja Martin Vesberg, kelle tööd on “Looduseaasta 2016” albumis ja auhinnadki saanud.Kuressaare kultuurikeskuses on üles seatud Narva fotoklubi näitus “Meri on alati meiega”, fantaasiafotod Siiri Kumarilt ja fotokonkursi “Kõik me kanname endas mere märke” 20 paremat tööd.Kuressaare kuuendat fotopäeva korraldavad ajakirjanik Sigrid Osa, fotograaf Valmar Voolaid, Õie Õll (MTÜ Meremaa), Lembit Michelson (Eesti Fotokunstiühing) ja Liis Mutli (Overall).

Veel artikleid samast teemast »