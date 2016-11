Perekond

Pereansamblite festival toob lavale erinevad põlvkonnad

Laupäev, 05. november 2016.



Juba viiendat korda toimuvale pereansamblite festivalile on oodatud osalema kõik pered pereliikmetest koosneva ansambliga.



“Ootame, et pered moodustaksid oma liikmetest ansambli ja tuleksid esinema,” ütles ettevõtmise peakorraldaja, Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu, lisades, et korraldajatel ei ole mingeid kivisse raiutud reegleid. “Ansambel ei tähenda sellel festivalil mingit kindlat pillide või lauljate koosseisu.”



Nii näiteks võib esineda fonogrammiga, süntesaatori saatel, laulda üldse ilma saateta, mängida instrumentaalpalu, teha playbacki’i jne.

Oluline on Nõu sõnul see, et esinejatel oleks endal lõbus ja võimalikult palju pereliikmeid oleks kaasatud.



“Ühtegi igavat ansamblit ei ole ma veel festivali laval näinud,” kinnitas korraldaja, kelle sõnul loob juba iseenesest loomingulise õhkkonna see, et erinevad põlvkonnad on korraga laval.



Esinemist saadab spontaansus



“Kunagi ei tea, millal vanaemal sõnad ununevad või laps laval lauluseade ümber teeb. Kogu esinemist saadab muhe spontaansus.”

Iga ansambel võiks esitada kaks-kolm lugu, kuid võib ka ühe numbriga esineda.

Martti Nõu muigas, et sellist pretsedenti ei ole varem küll olnud, et keegi liiga kaua esineks, aga umbes 15 minutit võiks olla ajaline lagi ühe pere jaoks. Samuti ei moodustata paremusjärjestust.



Mida rohkem erinevaid põlvkondi on kaasatud, seda uhkem. “Näiteks perekond Simastel oli kaasanud ühel aastal ka vanaisa ning see oli tõeliselt võimas.

Perekonnad peaksid ise ennast piirama. Kui ikka kõige väiksem kardab, ema häbeneb või isa on reisil, siis tasub ikkagi osalema tulla,” rääkis Nõu.



Teha koos perega ühiselt



Ta viitas, et pereansamblite festival on formaat, mis julgustab perekonda midagi koos tegema.

“Paljud pered on väga hõivatud oma igapäevase eluga ja teinekord ununevad ühised tegevused.



See festival on loodud selleks, et anda perele üks eesmärk – teha koostööd. Peab kokku leppima repertuaari, tegema koos proove jne.

Tuleb leida kompromiss erinevate põlvkondade muusikaeelistustes. See kõik paneb koostöö proovile.



Samas, kui see õnnestub, on suurepärane ühine mälestus pere jaoks.

Alati on see just väiksematele lastele väga suur elamus olla oma perega koos laval esinemas,” rääkis Martti Nõu.



Pärast kontserti on esinejatele ühine piruka- ja morsilaud.

Huvilised võiksid endast märku anda Orissaare kultuuri-majja, Anu Viljaste mobiilile 521 7700 või e-mailil anu.viljaste@gmail.com

