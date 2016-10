Perekond

“Kevade“ ootab erinevaid mälestusi ja põnevaid pilte Kõljala Põllutöökoolist

Laupäev, 29. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 29. oktoober 2016. Kõljala Põllutöökool tegutses aastani 1955 Kõljala mõisas. FOTO: Delfi Kõljala Kultuuriselts “Kevade” korraldab laupäeval, 19. novembril Kõljala Põllutöökooli asutamise 95. aastapäeva ürituse. Kool tegutses kuni 1955. aastani.



Sellega seoses oodatakse vilistlaste või nende sugulaste mälestusi, pilte jms, et hiljem kokku panna mälestuskogumik.

Kirjutised võib saata aimenuut@hotmail.com või võtta kaasa ürituse toimumise päeval.



Üritus toimub Kõljala külamajas, kellaeg on täpsustamisel. Osaleda võivad kõik huvilised, ettevalmistamisel on lühikesed ettekanded ajaloost ja inimestest. Täpsem info ilmub edaspidi. Sellega seoses oodatakse vilistlaste või nende sugulaste mälestusi, pilte jms, et hiljem kokku panna mälestuskogumik.Kirjutised võib saata aimenuut@hotmail.com või võtta kaasa ürituse toimumise päeval.Üritus toimub Kõljala külamajas, kellaeg on täpsustamisel. Osaleda võivad kõik huvilised, ettevalmistamisel on lühikesed ettekanded ajaloost ja inimestest. Täpsem info ilmub edaspidi.

Veel artikleid samast teemast »