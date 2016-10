Perekond

Asta ja Heino Salumaal on ülehomme briljantpulmapäev!

Laupäev, 22. oktoober 2016.



Armastan kevadet, armastan elu, liikuda tõusva päikese teel. Armastan tuult ja armastan maru, möllata vahuste lainete sees. Armastan värvikat, tegusat elu, olla ei iial ta mängulelu. Armastan võidelda õigluse eest, takjaist läbi rajades teed!



Need Almi Tugeva luuleread sobivad briljantpulmi pidavale paarile imehästi. Mõlemal on tulnud raskustes karastuda, et elu ja õnnepäevi oskaks rohkem hinnata. Teie oskate, sest alles paar kuud tagasi ühel juubelisünnipäeval panite endast noorema publiku imestama ja imetlema teie elurõõmu ja jaksu üle, sest just teie laul ja pillimäng hoidis peomeeleolu üleval pikki tunde.



Paar meenutust ka briljantse paari aastakümnetetagusest ajast.

Heino: “Kui mind 1951. aastal riigivastase tegevuse eest istuma pandi, oli Asta juba Siberisse tagasi viidud. Sain õe käest tema aadressi ja kuigi ma ei julgenud loota, et tüdruk mu kirjale vastab, algas meie vahel ikkagi kirjavahetus, mis kestis viis ja pool aastat.“



Asta: “Esimese kirja oma tulevaselt sain 1952. aastal. Ja kuna me vabanesime karistuse kandmisest enam-vähem ühel ajal, alustasime 1956. aastal koos sõitu kodu poole. Heino sai Saaremaale, mind kui küüditatut eritsooni ei lubatud. Appi tuli sugulase küllakutse, mis andis võimaluse kodusaarel olla ühe kuu. Tuli kiiresti otsustada. Abiellusime. Päästvaks kuupäevaks sai 24. oktoober 1956.“

Autor: Vilma Rauniste

