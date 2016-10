Perekond

Juubilar, kes laste tantsu kaudu on palju ilu loonud

Laupäev, 15. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Vilma Rauniste Laupäev, 15. oktoober 2016. Hilja oma kodus Sõrve lauliku koostamise ajal mõni aasta tagasi. Foto: Valmar Voolaid Homme jääb Hilja Kitil, kelle elu on siiani olnud teguderohke, seljataha kolmveerand sajandit. Juubelisünnipäev on see aeg, kui hetkeks peatutakse ja tehtut-olnut meenutatakse.



Hilja leheveergude jaoks usutlust andma ei soostunud, öeldes, et temast on piisavalt kirjutatud. Tegelikult teevad talle ja paljudele-paljudele teistele haiget pahatahtlikud kommentaarid. Kui neid suudetakse üles riputada isegi küüditamisteema kohta, kui sihtmärk oli paariaastane laps, siis – kui kaugele me oleme jõudnud?



Valus on. Ja imelik tunne, et tegusaid ja ettevõtlikke inimesi nagu ei tohikski tunnustada, nende tegemistest kirjutada, et neid niiviisi ühe osa inimeste sapinoolte eest kaitsta. Seda teed ei või ju ometi minna, see pole lahendus, et teiste töö alavääristajad peale jäävad.



Nii et, kallis juubilar, anna andeks, et keelust üle astusin. Süda ei lubanud jätta seda väikest lookest kirja panemata. Paraku jäävad peaosalise praegused mõtted kajastamata.



Pisike meenutus Hilja olulisematest tegemistest sai kokku vanade mälestuste põhjal, sest töö- ja muualased kokkupuuted on olnud pikad ja tihedad.



Tants, laul ja raamatud



Palgatööd me ei puuduta, läheme kohe tantsu juurde. Selle aasta 7. mail sai Hilja abikaasa Kaarel linna teenetemärgi omanikuks. See tunnustus oli välja teenitud nii laste tantsuõppe kui meremehena tehtud töö eest ja seoses merekultuuri aastaga.



Kõik on õige ja kena, kuid piduliku tseremoonia ajal midagi kriipis. Kriipis see, et Hiljal oli tantsuõpetajana sama palju teeneid. Mitmed sajad, kui mitte tuhanded Saaremaa lapsed on mitmekümne aasta jooksul peale tantsuoskuse saanud ilusa rühi ja elegantse hoiaku. See on väärtus, mis väärinuks elutööpreemiat ka Hiljale.



Olgu siis see pisike kirjatükk väikeseks austusavalduseks sünnipäevalapsele kui armastatud tantsuõpetajale.



Tantsuklubi Flamingo kauaaegsed treenerid Hilja ja Kaarel on klubi ajaloo kokku võtnud oma raamatus “Aeglane, kiire kiire, aeglane“ 2002. aastal. Seda võimaldas arvatavasti just Hilja järjekindlus teha ülestähendusi.

Aga see raamat pole jäänud ainsaks. Kuna juubilar on sõrulane, siis ühiskondlikku tööd on jagunud palju ka pensionieas. Sest sõrulased kui väga ühtehoidev rahvas ei saa läbi ilma kokkutulekuteta. Ja kuna aeg on neid pillutanud siia-sinna rohkem kui paljusid teisi, siis sellest ka üleilmsete kokkutulekute korraldamine, mis suuresti on olnud Sõrve poolsaarel paikneva kahe valla teene.



Kuid 2012. aastal toimunud neljanda suure kokkutuleku eel oli just Hilja idee koostada neiks päevadeks Sõrve laulik. Ta oli ka lauliku tegemise põhiline eestvedaja. On selgesti meeles tema ütlus, et ta küll teadis, et Sõrves on palju laululoojaid, kuid et neid nii palju on, oli lauliku kokkupanijatele suur üllatus.

See lauluraamat on oluline eelkõige aga selle poolest, et valitud lauludes on kajastunud sõrulaste elusaatus ja -traagika ehk kõik see, mille tõttu on sõrulaste kokkutulekud ülemaailmsed.



Laulu teemal saab veel jätkata, sest Hilja on ka ise suur lauluinimene. Kuid mitte see pole öeldu iva, vaid see, kui tugeva sõprusliidu on suutnud laulmine luua. Nüüd tuleb meenutada tööaastaid agrotööstuskoondises (ATK), kus Maie Kuldkepi tööleasumisega loodi tema poolt ja juhendamisel ansambel Madli.

Kümmekond tegutsemisaastat liitis väikese kollektiivi nii ühte, et kõigi suurpäevadel saadakse kokku suurima rõõmuga. See kokkujäämine on imekspandav.



Seesama punt (juuresoleval pildil) soovib sulle, Hilja, tervist, tegusust, palju ilusaid aastaid ja uusi kokkusaamisi! Hilja leheveergude jaoks usutlust andma ei soostunud, öeldes, et temast on piisavalt kirjutatud. Tegelikult teevad talle ja paljudele-paljudele teistele haiget pahatahtlikud kommentaarid. Kui neid suudetakse üles riputada isegi küüditamisteema kohta, kui sihtmärk oli paariaastane laps, siis – kui kaugele me oleme jõudnud?Valus on. Ja imelik tunne, et tegusaid ja ettevõtlikke inimesi nagu ei tohikski tunnustada, nende tegemistest kirjutada, et neid niiviisi ühe osa inimeste sapinoolte eest kaitsta. Seda teed ei või ju ometi minna, see pole lahendus, et teiste töö alavääristajad peale jäävad.Nii et, kallis juubilar, anna andeks, et keelust üle astusin. Süda ei lubanud jätta seda väikest lookest kirja panemata. Paraku jäävad peaosalise praegused mõtted kajastamata.Pisike meenutus Hilja olulisematest tegemistest sai kokku vanade mälestuste põhjal, sest töö- ja muualased kokkupuuted on olnud pikad ja tihedad.Palgatööd me ei puuduta, läheme kohe tantsu juurde. Selle aasta 7. mail sai Hilja abikaasa Kaarel linna teenetemärgi omanikuks. See tunnustus oli välja teenitud nii laste tantsuõppe kui meremehena tehtud töö eest ja seoses merekultuuri aastaga.Kõik on õige ja kena, kuid piduliku tseremoonia ajal midagi kriipis. Kriipis see, et Hiljal oli tantsuõpetajana sama palju teeneid. Mitmed sajad, kui mitte tuhanded Saaremaa lapsed on mitmekümne aasta jooksul peale tantsuoskuse saanud ilusa rühi ja elegantse hoiaku. See on väärtus, mis väärinuks elutööpreemiat ka Hiljale.Olgu siis see pisike kirjatükk väikeseks austusavalduseks sünnipäevalapsele kui armastatud tantsuõpetajale.Tantsuklubi Flamingo kauaaegsed treenerid Hilja ja Kaarel on klubi ajaloo kokku võtnud oma raamatus “Aeglane, kiire kiire, aeglane“ 2002. aastal. Seda võimaldas arvatavasti just Hilja järjekindlus teha ülestähendusi.Aga see raamat pole jäänud ainsaks. Kuna juubilar on sõrulane, siis ühiskondlikku tööd on jagunud palju ka pensionieas. Sest sõrulased kui väga ühtehoidev rahvas ei saa läbi ilma kokkutulekuteta. Ja kuna aeg on neid pillutanud siia-sinna rohkem kui paljusid teisi, siis sellest ka üleilmsete kokkutulekute korraldamine, mis suuresti on olnud Sõrve poolsaarel paikneva kahe valla teene.Kuid 2012. aastal toimunud neljanda suure kokkutuleku eel oli just Hilja idee koostada neiks päevadeks Sõrve laulik. Ta oli ka lauliku tegemise põhiline eestvedaja. On selgesti meeles tema ütlus, et ta küll teadis, et Sõrves on palju laululoojaid, kuid et neid nii palju on, oli lauliku kokkupanijatele suur üllatus.See lauluraamat on oluline eelkõige aga selle poolest, et valitud lauludes on kajastunud sõrulaste elusaatus ja -traagika ehk kõik see, mille tõttu on sõrulaste kokkutulekud ülemaailmsed.Laulu teemal saab veel jätkata, sest Hilja on ka ise suur lauluinimene. Kuid mitte see pole öeldu iva, vaid see, kui tugeva sõprusliidu on suutnud laulmine luua. Nüüd tuleb meenutada tööaastaid agrotööstuskoondises (ATK), kus Maie Kuldkepi tööleasumisega loodi tema poolt ja juhendamisel ansambel Madli.Kümmekond tegutsemisaastat liitis väikese kollektiivi nii ühte, et kõigi suurpäevadel saadakse kokku suurima rõõmuga. See kokkujäämine on imekspandav.Seesama punt (juuresoleval pildil) soovib sulle, Hilja, tervist, tegusust, palju ilusaid aastaid ja uusi kokkusaamisi!

Veel artikleid samast teemast »