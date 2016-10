Perekond

Päevakeskuses peeti eakate päeva

Laupäev, 08. oktoober 2016.



Teisipäeval peeti Kuressaare päevakeskuses eakate päeva, kuhu tuli kokku enam kui kuuskümmend eri vanuses inimest. Päeva korraldajad olid juhataja Ene Vahter ja uus sotsiaaltöötaja Janne Mets.



Piduliku ürituse avas päevakohase tervituskõnega Kuressaare linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Kairit Lindmäe. Peomeeleolu kütsid üles muusikakooli õpilased laulu ja pillimänguga, juhendajaks Veikko Lehto. Andekate laste lustlikud lood kuulatud, läks esinemisjärg pisut vanemate kätte.

Randvere tööõppekeskuse ansambli Ergud laulunaised Marin Heinmetsa klaverisaatel olid ergud sõna otseses mõttes. Eeskava lõpetasid graatsilised kõhutantsijad Reelika Adamsoni juhendamisel. Pikk kontsert oli nagu viiv, nii on see ikka, kui on, mida kuulata ja vaadata.



Etteastete järel sai igaüks makimuusika järgi tantsu keerutada või baaris hea-paremaga end kostitada.



Erinevaid üritusi igal nädalal



Janne Mets on päevakeskuses uus töötaja, tööpostile asus ta 8. augustil. “Mul on veel sisseelamise aeg. Mulle väga meeldib üritusi korraldada, pole tähtis, mis eas inimestele, tähtis on see, et see inimestele meeldib. Tänased esinejad meeldisid mulle väga. Tekkis mõtteid, kuidas ka edaspidi näiteks Randvere naiste ja Marini abi ühislaulmisel ära kasutada. Plaanis on jätkata ka ELVI-ga (Virtu asemel), et inimestele, kes kodust välja ei saa, võimaldada ekraani vahendusel meie üritustest osa saada.



Tahaksin teavitada veel aasta lõpu poole tulevatest suurtest üritustest, milleks on pensionäride ühenduse 25. aastapäeva tähistamine, kus tahame Helgat korraldamisel aidata. Ja siis juba jõulupidu,“ rääkis noor sotsiaaltöötaja ja tegevusjuhendaja Janne.



Ta lisas, et erinevaid üritusi on igal nädalal, millest osavõtt on samuti väga oodatud. Ürituste info on üleval päevakeskuse teadete stendil ja päevakeskuse kodulehel.



