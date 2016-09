Perekond

Naerusuu lasteaed avas uhke minijalgpalliväljaku

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 01. oktoober 2016. Eile tehti avamisel lastega sportlikke mänge ning FC Kuressaare treenerid Roland Kütt (vasakul) ja Jan Važinski viisid läbi ka näidistreeningu. Foto: Tambet Allik Eile avati Kuressaare kesklinnas asuva eralasteaia Naeru-suu juures pidulikult 8x15 m suurune kunstmurukattega palliplats ehk puur.



“Meil on üle 70 lapse ja hoovi muru ei pea sellele koormusele vastu, seega oli väljapääs suunata aktiivsemad lapsed spordiplatsile,“ ütles Naerusuu lasteaia majandusjuhataja Johannes Kaju, kelle sõnul tekkis just sellest, et koormus on hoovimurule liiga suur, mõte rajada korralik palliplats. Kaju sõnul on väljaku eeliseks see, et kunstmurul saab tegutseda 12 kuud ja ei pea tuppa pori vedama. Ning seal ei saa mängida mitte ainult jalgpalli, vaid teha ka muid sportlikke tegevusi.



Ka hoiab neljast küljest piiratud plats ehk puur pallid kontrolli all. Kaju sõnul läks palliplatsi tegemine maksma poole vähem, kui oleks lastud firmal teha. Väljaku tegi Johannes Kaju koos poja Johniga. Osta tuli vaid materjal ja rentida tehnika. Teostuseks vajalik raha saadi välisabi korras.



Naerusuu lasteaias algavad jalgpallitrennid esialgu reedeti (kevadel lisatakse päevi) ning treener on Roland Kütt FC Kuressaarest. "Kevadel on soov võõrustada teiste lasteaedade jalkatiime ehk korraldada üle paljude aastate taas Päkapiku-turniir," tähendas Johannes Kaju.

