Perekond

Kogu perega mölkky’t mängima!

Laupäev, 10. september 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 10. september 2016. Viset sooritab Ulvi Muul, kõrval jälgivad Arvo Ots ja Tanel Kreem, kes tuli esimese vooru võitjaks. FOTO: Ivika Laanet Kolmapäeval anti Valjala koolimaja taga rulapargis avalöök mölkky meistrivõistlustele. Kokku tuli mängijaid igas vanuses, oli nii kooliõpilasi kui ka vanemaid härrasid.



“Mäng sobib igale vanusele ja on kiiresti õpitav,“ kutsus Valjala valla sporditöö organisaator Pirgit Nuut kõiki osalema. Kuna võitja selgitatakse välja kolme parema vooru kokkuvõttes, kuid voore on kokku neli, siis on oodatud veel need, kes seekord mingil põhjusel osaleda ei saanud, liituma mänguga järgmisel kolmapäeval. Möödunud aastal tuli Valjala mölkkymeistriks Erki Välinurm.



Mölkky on lihtne, kuid samas sportlikku hasarti pakkuv täpsus-viskemäng, mille ajalugu ulatub sajandite taha. Eesti Mölkky Klubide Liidu kodulehe andmetel on mäng arenenud sajandite jooksul Soome aladel. Tänapäevaste mängude tootmisega alustati Soomes 90-ndate aastate keskel. Kuigi eestlastele tundub mängu nimi veidi harjumatu, siis soomlased jätsid nime just selliseks vastukaaluks ingliskeelsete nimede pealetungile.



Mölkky on lihtne koguperemäng, mis sobib igas vanuses, pikkuses ja kaalus inimestele. See meenutab paljusid muid viskemänge, kas või näiteks Prantsuse päritolu petangi.



