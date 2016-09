Perekond

Paula Tarvis sai sada aastat vanaks

Laupäev, 03. september 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eile oma sajandat sünnipäeva tähistanud Paula Tarvist olid Muhu hooldekodusse õnnitlema tulnud Muhu valla töötajad, koduküla Rootsivere inimesed ja sugulased. Kokku ligi 30 inimest.



Laualt ei puudunud suur tort numbriga sada ja muud suupisted. Ka pokaal vahuveini kuulus Paulal peo juurde ja isegi nii, et pea kippus tal veidike ringi käima. Paulal oli kaks poega, kes nüüdseks juba manalateele läinud. Poegadel on kaks tütart.



Rootsiveres kodukülas elab üks lapselapselaps ja vanavanavanaema olid tähtsa päeva puhul õnnitlema tulnud nooremadki põlved.



Vanaemana olevat Paula olnud range ja mitte mingi ninnu-nännutaja. Aga raskusi on Paulal eluteel olnud, sest noorem poeg oli alles teismeline, kui välk Paula mehe surnuks lõi. Nii on pidanud kange naine üksi hakkama saama.



Eilse peo üle oli Paula väga rõõmus ja tahtis iga kohaletulnud külalise kohta täpselt teada, kes ta on.



Suur suhtleja ta ei ole, aga eile oli ta väga rõõmus külalisi nähes. Päev oli väsitav, nii et pärast paar tundi kestnud sünnipäevapidu tegi Paula juba lõunauinakut. Autor: Heli Salong Laupäev, 03. september 2016.Laualt ei puudunud suur tort numbriga sada ja muud suupisted. Ka pokaal vahuveini kuulus Paulal peo juurde ja isegi nii, et pea kippus tal veidike ringi käima. Paulal oli kaks poega, kes nüüdseks juba manalateele läinud. Poegadel on kaks tütart.Rootsiveres kodukülas elab üks lapselapselaps ja vanavanavanaema olid tähtsa päeva puhul õnnitlema tulnud nooremadki põlved.Vanaemana olevat Paula olnud range ja mitte mingi ninnu-nännutaja. Aga raskusi on Paulal eluteel olnud, sest noorem poeg oli alles teismeline, kui välk Paula mehe surnuks lõi. Nii on pidanud kange naine üksi hakkama saama.Eilse peo üle oli Paula väga rõõmus ja tahtis iga kohaletulnud külalise kohta täpselt teada, kes ta on.Suur suhtleja ta ei ole, aga eile oli ta väga rõõmus külalisi nähes. Päev oli väsitav, nii et pärast paar tundi kestnud sünnipäevapidu tegi Paula juba lõunauinakut.

Veel artikleid samast teemast »