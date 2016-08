Perekond

Kodutütred võistlesid ketasgolfis

Laupäev, 27. august 2016.



Autor: Ivika Laanet Laupäev, 27. august 2016. Kodutütred on valmis end proovile panema ketasgolfis. Foto: Liina Solotarjeva Möödunud neljapäeval viidi Pöidel läbi Saare maakonna kodu-tütarde ketasgolfivõistlus.



“Kuna ilm oli hommikul trööstitu, siis arvasime, et võib-olla on tulijaid vähevõitu, kuid õnneks tuli kokku paras arv osalejaid,“ rääkis ürituse korraldaja Liina Solotarjeva, kelle tütar Lisett Alt on tegev kodutütarde ridades. Kokku oli võistlusel 23 osalejat Kahtlast, Orissaarest ja Pöidelt.



Liina tundis heameelt, et võistluse korraldamisel olid abiks nii täiskasvanud vabatahtlikud kui kodutütarde juhendajad Maidi Tilk ja Kaide Aaso. Võistlus viidi läbi kolmes vanusegrupis. Lisaks kodutütardele mängisid omavahel ketasgolfi ka täiskasvanud.



Võistluse võitis Kristiina Lindmets, teiseks tuli Kuldar Tamtik ja kolmanda auhinnalise koha saavutas Raili Nõgu. Kokku mängis seitse osalejat.

Korraldaja tänusõnad kuuluvad üritust auhindadega toetanud ettevõtetele Hesburger, Primo Burger, kettaid laenutanud Pöide spordiseltsile, Elina Kalmile, DiscSport.ee-le, Orissaare avatud noortekeskusele, realiseerimiskeskusele, Tornimäe põhikoolile ja Kaitseliidule. Suured tänusõnad kuuluvad samuti Margit Marmale, kes abistas ürituse läbiviijat nii diplomite kui kuulutuste kujundamisel.

“Mina olen väga rahul, et kõik korda läks,“ rõõmustas Liina, kelle sõnul oli üks keerulisemaid ülesandeid leida ürituse tarbeks sponsoreid. Oli neid, kelle vastust abipalvele tuli oodata, ning oli ka neid, kes üldse ei reageerinud.



