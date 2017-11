NÄDALALÕPP

Advent algab kauni muusikaga

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 01. detsember 2017. Ansambel Hortus Musicus on ühtaegu ajalik ja ajatu. FOTO: Jaan Krivel Esimesel advendil toimub traditsiooniline Kuressaare advendikontsert, mille seekordseks esinejaks on Hortus Musicus.



„Kuressaare advendikontserdid on sündmusest ning asukohast tingituna olnud pigem klassikalise muusika kontserdid kantuna jõulumeeleolust,“ sõnas Kuressaare Kultuurivara kultuurikorraldaja Liis Koppel. Nii näiteks toimus 2015. aastal Arsise noorte kelladeansambli kontsert ja 2016. aastal Ooper-Kvarteti kontsert (solistid Marko Matvere ja Annabel Soode).



Sel aastal esineb Hortus Musicus, mis on ühtaegu ajalik ja ajatu. Hortus Musicus andis oma esimese kontserdi 1972. aastal. Ansambel asutati toonase Tallinna riikliku konservatooriumi viiuliüliõpilase Andres Mustoneni eestvedamisel ja on seega omal alal vanim katkematult tänini tegutsev ansambel Ida-Euroopas ja üks väheseid nii pikaealisi maailmas. Hortus Musicus klassifitseerub peamiselt vanamuusika ansamblite hulka, kuid nende omapära seisneb stambivabas, loomingulises suhtumises meist ajaliselt, ent mitte sisuliselt kaugesse muusikasse.



Kontserdi lõpus võtab sõna Saaremaa vallavolikogu esimees Tiiu Aro ning Saare praost Anti Toplaan süütab ja pühitseb jõulutule. Seejärel liigutakse Kuressaare raekoja ees toimuvale advendiaja avamise üritusele. Oma jõulutervituse edastab Saaremaa vallavanem Madis Kallas, soovisõnad lausub Saare praost Anti Toplaan ning jõulumeeleolu loovad rahvatantsurühm Öieti ja andekas noor laulja Merilin Mälk.



Õhtu tähtsaimaks hetkeks on kuusetulede süütamine, millele järgneb pühitsetud jõulutule jagamine. Kes soovib sellest osa saada, võtku kaasa küünal või latern. „Loodame, et advendikontsert ning advendiaja avamine loovad kõigile toreda jõuluaja alguse ja pühadeootuse!“ märkis Liis Koppel.



Pühapäeval kl 17 saab alguse traditsiooniline Valjala advendiaja üritus „Lauludega jõulude ootuses“. Valjala valla kultuurijuht Anneli Kaljuste ütles, et esimese advendi üritus on väljakujunenud traditsioon, mis on alguse saanud aastal 2002 ning kus esinevad Valjala valla laulukoorid ja külalisesinejad.



Kuulutatakse välja jõulurahu. Esinevad segakoor Horele (juhendaja Merilin Nõu), naiskoor Vallatud Kurvid (juhendaja Ilvi Pihl), segakoor Waldia (juhendaja Inga Rand). Üles astuvad ka kandleansambel Nobenäpud Õie Pärteli juhendamisel, naisansambel Kena, mida juhatab Tiina Sünter ja ansambel Kahtla Kellad Inga Ranna juhendamisel. Solistid on Melissa Rei, Iris Sepping ja Kaisa Trull (juhendaja Anne Kank), Marta Link ja Olivia Valk (juhendaja Ilvi Pihl), Olev Mattias Sünter ja perekond Sünter. Organist Tiiu Liventaal.



Pärast kontserti minnakse ühises rongkäigus ja küünaldega Valjala kaupluse juures asuva kuuse juurde, kus kuulutatakse jõuluootusaeg avatuks ja süüdatakse kuusel küünlad. Päkapikud jagavad piparkooke ja sooja teed. Tantsivad Laura Oleski tantsulapsed.



Leisis on pühapäeval kl 14 advendilaat, kl 15.27 süüdatakse advendituled kuusepuul, kl 15.30 pakuvad tantsulusti Sõlus ja Muigud.



Pühapäeval kl 13 on oodatud kõik huvilised ka Sakla seltsimajja. Seal tehakse uhkeid piparkooke ning kaunistatakse lastega kuuse. Külla tuleb Merle Tupperwarest. Esitletakse uusi tooteid ja valmistatakse koos jõulutoite. Kõljala külamajas valmistatakse samal päeval kl 17 piparkoogitaigent, jõulukaarte-ja kaunistusi ning süüdatakse jõulutuled.



Orissaare lipuväljakul kuulutatakse advendiaeg välja esmaspäeval, 4. detsembril kl 17.



