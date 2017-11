NÄDALALÕPP

Jõuluootus uut moodi ja samuti

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 01. detsember 2017. Kärdla keskväljak on jõuludeks valmis seatud, pühapäeval süüdatakse advendituled. FOTO: Kärolyn Kongi Sel aastal on Hiiumaal paljugi teisiti, aga ka samamoodi. Ka jõuluootus Kärdla keskväljakul algab uutmoodi, ehkki üht-teist on ka sama, mis igal aastal.



Hiiu vallavalitsuse haljastusspetsialist Mai Sinilaid selgitas, et juba mitu aastat on majandusosakonnal olnud mõte, et Kärdla keskväljakule võiks tuua senisest väiksema, kuid selle võrra ilusama jõulukuuse.



Sinilaid selgitas, et ilusa suure kuuse leidmine ja kättesaamine on keeruline: kuusk peab kasvama kõvakattega tee vahetus läheduses, et masin selle kätte saaks. Samuti on keeruline ja kallis suure puu tervelt transportimine, paigaldamine ja hooldus.



Esinduskuusk ongi sel aastal lühem, aga see-eest ideaalselt ilusa kujuga. Ja seisab see ikka samas kohas kus ikka. Ainult et Hiiumaa valda sümboliseerivale viiemeetrisele kuusele on seltsiks veel viis kuuskede rühma. Need sümboliseerivad Hiiumaa valla viit osavalda: Emmaste, Käina, Kärdla, Kõrgessaare ja Pühalepa.



Selleks, et igaüks saaks ennast ajaloolisel aastavahetusel vääriliselt jäädvustada, on kuuskede juurde üles pandud postmargikujuline raam tekstiga “Kärdla 2017/2018”, seatud paar pinki ja soovide kast, kuhu saab jätta soovikirjad jõuluvanale või häid soove kõikidele Hiiumaa inimestele.

Kärdla keskväljaku jõuluala valmis kolmapäeval, jõulukuusk oli juba püsti ka Käinas, Kõrgessaares ehitakse igal aastal samas kohas kasvav kuusk. Ka Emmaste jõulupuu saab paika lähipäevil.



Advendiaja alguse tähistamine pühapäeval, 3. detsembril algab Käina kuusepuu juures kell 17.30, Kõrgessaares kell 19, Emmastes algab kell 18 kirikus advendipalvus ja kontsert, kell 19 süüdatakse jõulutuled. Kärdla keskväljakul süüdatakse jõulutuled kell 17.35, pärast seda, kell 18 algab Kärdla kinosaalis film “Jõuluvanade vahetus”.



Jõulusündmusi toimub mujalgi. Eile valmistati Käina noortekeskuses jõulupärgasid, töö jätkub ka täna, 1. detsembril. Töötuba Käina huvi- ja kultuurikeskuses algab kell 16.



Homme, 2. detsembril on Hiiumaa muuseumi Pikas Majas (päkapiku) mütsi viltimise õpituba. Juhendab Kaidi Terasmaa-Juursalu. Vajalik on eelnev registreerimine aadressil jaanika.kuusk@muuseum.hiiumaa.ee või telefonil 501 2652 ja osalemistasu.



Esmaspäeval, 4. detsembril on Suuremõisa lossis kella 10–16 ajurünnak “Hiiumaa ametikooli aianduse advent”.



Samal päeval kell 18 algab Palade loodushariduskeskuse Soera kivimimajas loodusõhtu “Valgest valgesse”. Loodusõhtu sisustavad mõtiskluste ja muusikaga Kristjan Arunurm ja Siim Liik.



