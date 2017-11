NÄDALALÕPP

Marko Matvere ja Ooper-Kvartett ühisel jõulutuuril

Reede, 01. detsember 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Marko Matvere ja Ooper-Kvartett toovad kaunil advendiajal publikuni meeleolukad jõulukontserdid pealkirjaga „Jõululumi”.



Kokku antakse kaheksa kontserti üle Eesti, kus Marko Matvere kõrval astub solistina üles ka noor laulja Annabel Soode. Annabel on vaid 13-aastane, kuid juba lummanud publikut nii mitmetel kontsertidel, etendustel kui ka helikandjatel.



Kui varem on Marko Matvere ja Ooper-Kvartett teinud koostööd peamiselt mustlaslugude esitamisega, siis sel pühadeajal lauldakse koos ka jõululaule.

„Jõululume” kontsertidel tulevad esitusele nii traditsioonilised jõululood kui ka mõned vähem tuntud talvepalad. Kuulda saab teiste seas selliseid armastatud laule nagu „Valged jõulud”, „Jõuluöö”, „Christmas Song” ja muidugi tuuri nimilugu „Jõululumi”.



Kuressaare kultuurikeskuses saab kontserti kuulata-vaadata reedel, 15. detsembril kell 19.



Kui päevased jõulutoimetused on tehtud, piparkoogid valmis küpsetatud ja ukseesine lumest puhtaks roogitud, tuleb sammud seada kontserdile, et nautida ehtsat rõõmu talvest ja muusikast!



NL Autor: MM Reede, 01. detsember 2017.Kokku antakse kaheksa kontserti üle Eesti, kus Marko Matvere kõrval astub solistina üles ka noor laulja Annabel Soode. Annabel on vaid 13-aastane, kuid juba lummanud publikut nii mitmetel kontsertidel, etendustel kui ka helikandjatel.Kui varem on Marko Matvere ja Ooper-Kvartett teinud koostööd peamiselt mustlaslugude esitamisega, siis sel pühadeajal lauldakse koos ka jõululaule.„Jõululume” kontsertidel tulevad esitusele nii traditsioonilised jõululood kui ka mõned vähem tuntud talvepalad. Kuulda saab teiste seas selliseid armastatud laule nagu „Valged jõulud”, „Jõuluöö”, „Christmas Song” ja muidugi tuuri nimilugu „Jõululumi”.Kuressaare kultuurikeskuses saab kontserti kuulata-vaadata reedel, 15. detsembril kell 19.Kui päevased jõulutoimetused on tehtud, piparkoogid valmis küpsetatud ja ukseesine lumest puhtaks roogitud, tuleb sammud seada kontserdile, et nautida ehtsat rõõmu talvest ja muusikast!NL

Veel artikleid samast teemast »