NÄDALALÕPP

Jõululaat „Oma asi“ pakub südamega tehtud käsitööd

Reede, 01. detsember 2017.



Teisipäeval, 12. detsembril toimub kaheteistkümnendat korda Saare maakonna puuetega inimeste omatoodete laat "Oma asi".



„Laadale võiksid tulla inimesed, kes soovivad soetada saaremaist käsitööd, mis on valmistatud südame ja hingega,“ kutsub laada korraldaja, Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (SPIK). Laada eestvedaja on Marju Saar ja abilisteks teised SPIK-i töötajad. Pakkumisel on ka aiasaadusi, mida on kasvatatud hoole ja armastusega. „Mitmed müüjad on ettevalmistusi teinud juba kevadest saadik, et pakkuda külastajatele mitmekesist valikut.“



Korraldajate sõnutsi on juba teada, et Kuressaare kultuurikeskuses toimuvalt laadalt on võimalik osta erinevat käsitööd, hoidiseid, küpsetisi, ehteid, helkureid, puhtast Saaremaa loodusest korjatud ravimtaimi, aiasaadusi, puidust käsitööd, tikanditega riietusesemeid, punutisi, kudumeid jms.



Loodetavasti võtab Randvere tööõppekeskus kaasa ka oma ägeda tikkimismasina, millega kohapeal teenusena saab lasta tikkida erinevaid sõnumeid või pilte näiteks froteekäterätikutele. „Või kui Saaremaa pimedate ühingu liikmete poolt valmistatud punutiste hulgast ei leia sobivat, siis võimalus on tellida oma soovi kohane ese, mille valmistamine tegijatel üle jõu ei käi,“ kinnitasid laada korraldajad. On ka üllatusi.



Laata korraldatakse sellepärast, et arendada sotsiaalset ettevõtlust, julgustada puuetega inimesi tegelema neile jõukohaste tegevustega, esemete ja toodete valmistamisega. Kuna kohamaksu ei ole, saavad müüjad kogu teenitud tulu endale.



Laada rahastus tuleb projekti raames osaliselt Kuressaare linnavalitsuselt ning teine osa Saaremaa PIK-i omavahenditest. Müüjatel palutakse end registreerida hiljemalt 8. detsembriks.



