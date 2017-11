NÄDALALÕPP

Pillimees valmistab endale ise kitarre

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: Sigrid Osa Reede, 01. detsember 2017. Renat Ränk valmistas endale ise kaks kitarri, kolmas on tal käsil. Kuula, mis häält pillid teevad, Meie Maa videost. FOTO: Valmar Voolaid Renat Ränk on paljudele tuntud kui bändi Maasikad basskitarrist. Koos vennaga esinemas käies mängib ta akustilist kitarri ja laulab. Tänaseks on ta valmistanud endale ise kaks kitarri, kolmas on käsil. Ühel päeval tahaks ta teha kitarri ka kellelegi teisele.



Renat tõdes, et idee endale ise pill meisterdada tuli tal juba aastate eest, mil tekkis soov oma vanale basskitarrile uus kere teha. Korteris elades oli tal töötoaks vaid kuurinurk. Meisterdamisest ei tulnud midagi välja, sest pilli polnud mitte millegi peal teha.



Paari aasta eest kolis ta perega oma majja ja abihoone teisest korrusest sai tema töötuba. Pilli tegemist hakkas ta õppima Youtube’i abiga.



Esimese kitarri valmistas Renat kase liimpuidust. Kere väljasaagimine oli tema sõnul lihtne. Kõige rohkem pead tuli murda pilli kaela tegemisega. Kuurist leidis ta paar männiprussi, mille omavahel kokku liimis, ja kuju lihvis ta välja relakaga.

„Ma olin ise kõige rohkem üllatunud, et tuligi välja. Alguses ei kujutanud ette, kuidas see üldse välja hakkab nägema,“ tähendas Renat.



Esimene pill on basskitarr, mis püsib hästi hääles, kuid häälestada on seda pisut keeruline, sest pillil pole krihve. „See on tunnetuse järgi, nagu viilul või kontrabass. Kõrva järgi peab mängima,“ sõnas Renat. Sarnaseid pille saab soetada ka poest. See annab loomingule suurema vabaduse, samas on keeruline selle pilliga lavale minna, kus esineja iseend kuulda ei pruugi.



Puutööga tuli sõbraks saada



„Mul endal pole ühtegi masinat või freesi. Relakas ja akutrell on mu ainukesed elektrilised vahendid. Ülejäänud on peitlid, liivapaberid ja puurid. Ega ma ei taha ka mingit saagi – pillimehele on näpud tähtsad –, kuigi see teeks elu lihtsamaks,“ rääkis Renat.



Ta kinnitas, et kõik sai alguse peitlitöö õppimisest, sest koolis tööõpetuse tunnis ta viieline polnud.



„Seda õnneks ei olnud, et ei tule välja ja peab ära viskama. Esimene pill sai kohe valmis ja see andis motivatsiooni,“ seletas Renat. Esimest pilli tegi ta kaks kuud – iga päev paar tundi. Kokku kulus pilli peale umbes 40 töötundi.



Järgmiseks tegi ta nailonkeeltega elektrikitarri, mis kõlab klassikalise kitarri moodi. Tegu on kahe pilli vahepealsega. Pillil on olemas ka väike kõlakast, kuid ilma võimendita pillil kõla pole. Pilli silla ja sadulaosa valmistas Renat roosipuust.

„Tal pole kõlakasti omadust, aga on nailonkeelte pehme toon,“ seletas pillimees. Elektrikitarri kõla on tema maitsemeele jaoks liiga metalne.



Väärtus iseendale



Kui esialgu kasutas Renat pillide tegemiseks soodsamat materjali, siis edasi vaatab ta juba kvaliteetsemate materjalide poole, nagu näiteks mahagon. Renat kinnitas, et kitarride kaelu tehakse ka vahtrast, aga mitte männist ja vineerist. Mõlema kitarri sõrmlaua tegi ta tammepuust.



Renat tõdes, et tagantjärele tarkust on palju, kuid praegu on tal käsil juba kolmas – akustiline kitarr.



Pilli roseti valmistas ta oma maja vanast talast, mis oli hästi säilinud.

Kõikide pillide töövõtted on väga erinevad. Renati isa Aivo on puutöömees, kuid ta on öelnud, et temast pillimeistrit kindlasti ei saaks – liiga palju nikerdamist ja nokitsemist.



„Ega see tegelikult rahaliselt ära ei tasu. Pill on mulle endale väärtus, aga tegelikult on see ju väärtusetu. Ma ei ole ju mingi pillimeister. See on lihtsalt oma kulutatud aeg. Aga see on nii äge!“ rääkis Renat. Ühe pilli materjali kogumaksumus on umbes 35 eurot pluss keeled 45 eurot.



Ehkki pille ta lavale viinud ei ole, on ta neid bändiproovis kasutanud. Üks isetehtud kitarr on tal varupillina ka kontserdil kaasas olnud.

Renat kinnitas, et pilli valmistamine nõuab kannatlikku meelt.



„Võimalikult palju tähelepanu tuleb pöörata igale liigutusele. Pole nii, et ah, saaks kiiresti valmis. Kohe, kui hakkad kiirustama, läheb midagi nahka,“ seletas Renat. Ta tõdes, et tema pillidel jääb kõige enam puudu kaubanduslikust välimusest.



„Mul ei ole kompressorit ja normaalset võimalust kanda peale lakki,“ sõnas pillimeister.



