NÄDALALÕPP

Lümanda kultuurimaja peab sünnipäeva

Reede, 01. detsember 2017.



Autor: MM Reede, 01. detsember 2017. Noorte päralt on tulevik. Lümanda põhikooli lasterühm, kelle pesapaik on kultuurimajas. Foto: erakogu Laupäeval, 2. detsembril kl 19 tähistab Lümanda kultuurimaja oma 31. sünnipäeva vahva peoõhtuga. See on juba aastakümnetepikkune tore traditsioon.



Kindlatel põhjustel toimub pidu tavapärasest nädala võrra hiljem. Samas saame koos tervitada esimest adventi ja süüdata tuled keskuse jõulupuul.



Miks tulla pidusse? Eks ikka sellepärast, et veeta koos meeleolukas õhtu heade emotsioonidega külla kutsutud esinejatelt ja tantsulustiga ansambli Nööp pillilugude saatel. Seekord on oma maja tegijatel võimalus nautida külalisesinejaid, mis on boonuseks, et järgmistel pidudel jälle ise esinemiskava kokku panna.



Kes siis külla tulevad? Peo avalöök on SÜG-i tänavuse abituuriumi poolt esitatava kabareega. Õhtupikku jõuavad meile üllatusesinejad kavaga Orissaarest. Ja muidugi ansambel Nööp Valgamaalt, kes küllakutse lahkesti vastu võttis. Neli vahvat pillimeest – Mairo, Mati, Roman ja Tõnu –, kes pakuvad muusikat igale maitsele valsist rokini. Piduliste jaoks uus ja huvitav.



Maja poolt pakume kohvi, kohvikõrvane tuleb endal kaasa võtta. 'Kultuurihooaeg Lümandas on tubli hoo sisse saanud. Kokkuvõtteid teha on veel vara, sest hooaeg algab sügisel ja lõpeb suvega. Kuna meie maja on multifunktsionaalne ehk tõeline rahva maja, siis erinevaid tegevusi jagub kõigile, olenemata east ja vanusest (sport, noorsootöö, rahvakultuur, klubiline tegevus).



Näiteks eile õhtul (kolmapäev, 29. nov – toim) oli majas toimetamas neljakümne inimese ringis. Saalis võimlemine (lihastrenn) naistele, sellele järgnes rahvatantsutrenn segarühmaga Rummaja ja kõrvalruumis tegi lauluproovi segakoor. Taidlusringe tegutseb majas kaheksa, lisaks muud ringid.



Kõigil ringidel on uuel hooajal seatud oma eesmärgid, mille poole püüelda.

Kindlasti ootame kõiki Lümanda kultuurimajja ka laupäeval, 9. detsembril kell 11 jõululaadale (info tel 529 2166) ja pühapäeval, 17. detsembril kell 17 Lümanda lubjapargi keskusesse advendikontserdile, kus esinevad Lümanda külakoor ja lapsed.



Lümanda kultuurimaja suurel perel on jõuluvanale ka üks soov, nimelt me kõik väga ootame ja loodame, et meie rahvamaja jõuaks aastal 2018 renoveerimiseni – saaks selga uue kuue.



Kaunist advendiaega soovides ja kohtumiseni laupäeval, 2. detsembril kell 19 sünnipäevapeol!



Ulvi Põld,

