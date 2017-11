NÄDALALÕPP

Tuntud kunstnikepaar Kalli ja Valev Sein – meie ja Hiiumaa

Reede, 01. detsember 2017.



Kalli ja Valev Sein kohtusid tudengitena Eesti kunstiakadeemias, tollases ERKI-s ehk Eesti riiklikus kunstiinstituudis, kus Kalli õppis klaasikunstnikuks ning Valev maali- ja monumentaalkunstnikuks.



kalli oli lapsena korra Hiiumaal käinud, aga kui 1986. aastal oma mehega koos siia tuli, sai ta oma sõnade järgi aru, et see on õige koht. Valev Seina esivanemad, nii kaugele tagasi minnes, kui andmeid leida on, lausa Põhjasõjani, on kõik pärit Hiiumaalt. Ta käis küll Tallinnas sündimas ja töötas mitu aastat Tallinna ülikoolis õppejõuna, kuid pole oma arust kunagi Hiiumaalt lahkunud. Aastast 2009 elataksegi pidevalt Laukal, kuigi näitused ja tööd viivad tihti mandrile.



Alustame kaugelt. Väljaspool Eestit, mis on teie lemmiklinn või -koht või -riik? Ja mis selle võlud on?



Kalli: Island. Kõige huvitavam maa, mida ma seni näinud olen, looduse ja mitmekesisuse poolest – tuld ja jääd, loodusega hakkamasaamist, sealsete ellusuhtumist. Linnadest London ja seal East Endi linnaosa – kirev ja kultuuridest pulbitsev.



Valev: Ka Island riikidest, linnadest Amsterdam. Samas ka Veneetsia on väga ilus. Tegelikult meeldivad linnad mulle vähem kui linnast väljas.



Mis teine koht peale Hiiumaa on Eestis teile koduks, päris või vaimselt? Miks just see?



Valev: Ei olegi.



Kalli: No olude sunnil Tallinn. Aga mida kauem sealt ära oled, seda vähem ta koduna mõjub, ei tunne enam ära.



Hiiumaal, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinevaid kohti, nii looduse, taimestiku kui isegi ilma poolest. On teil peale oma koha ka teisi lemmikuid siin?



Valev: See on väga kitsas määratlus. Ma ei oska nii vaadata, et seal vasakult kolmanda kuuse taga on ilus, see ei ole eriti see…



Kalli: Mulle meeldivad need kohad, kus ei ole teisi inimesi. Nagu talvel rannas, sügisel Hüti metsas – kedagi pole. Hiiumaal elades on mu lemmik-aastaaegadeks muutunud sügis ja talv. Siis jääb siia see rahulikum ja Hiiumaale omasem rahvas ja keskkond. See, mille pärast siia sai elama tuldud.



Kas te veel leiate siin midagi uut? Käite ringi kusagil uusi kohti avastamas?



Kalli: Kindlasti leiaks, polegi nii väga palju ringi käinud.



Valev: Ma kasutaksin siin Fred Jüssi abi. Uue leidmine ei ole mingi eesmärk omaette, parem on uut leida, kui sa liigud kogu aeg ühte ja sama teed.

Kalli: Nii et kui lähed ühtpidi, vaata ka tagasi, sest vaade, mis nii avaneb, on alati teine.



Kui te parasjagu tööd ei tee, millega te siin sisustate oma aega?



Kalli: Mis mõttes ei tee tööd?



Valev: Me ei tee kunagi tööd, on teine pool asjast. Kui sa teed seda, mis sulle meeldib, see polegi nagu töö.



Kuhu te viiksite oma mandri või välismaa külalised? Mida nad ilmtingimata peaksid siin nägema?



Kalli: Mina olen tahtnud küll Vaemla villavabrikut näidata, see on selline tore koht. Seal on hea kooslus, vanad masinad ja oskused ning väga hea käega kunstnik, kes tooteid teeb.



Valev: See on küll kurnav päev elus, kui sa pead külalistega sõitma kõiki neid vanu kohti läbi.



Kalli: Kõpu tuletorn on selles nimekirjas juba puhtalt kiusamise pärast, et teistel ka pärast jalad valusad oleksid.



Meie tuntud raskused on praamiliikluse ebakindlus, keskmiselt sagedasemad elektrikatkestused või voolu ebastabiilsus, poodide kaubavalikute mitte üleliigne laius. Kuidas need teid mõjutavad ja kuidas te nendega olete kohanenud?

Valev: Üldse ei mõjuta.



Kalli: Viimasel ajal pole õnneks elektrikatkestusi eriti olnud, muidu need klaasiahjud, mille tsükkel on kakskümmend neli tundi, tahaksid küll korralikult elektrit. Praamiühendusega peab lihtsalt arvestama, aega varuma, saatma tähtsad pakid paar päeva varem jne. Olen küll sõitnud kord läbi Saaremaa Tallinna, kui praamid ei käinud.



Kas teid peale nende veel miski tõsiselt segab?



Valev: Ei.

Kalli: Sellist asja, mida sa ei saa välja lülitada, kui ta segama hakkab, sellist asja ei ole.



Kui saaksite vabalt valida, siis mida teie a) tooksite Hiiumaale juurde, mida meil pole b) millest te tahaksite lahti saada, mis meil on?



Valev: Jään vastuse võlgu. Pole mõelnud sellele. Mu meelest inimene peab kohanema selles keskkonnas, mille ta on endale valinud.



Kuidas teie kultuurinälg saab siin toitu?



Kalli: Ma pole kunagi nii palju kontsertidel käinud kui siin, Hiiumaal. Ja Tallinnas inimesed teevad näitusi, aga nad ei käi seal.



Valev: Ma täpselt ei tea, mis see kultuurinälg on. Ma arvan, et mul pole seda kunagi eksisteerinud.



Kas hiidlane on teistmoodi kui mandri inimene? Milline ta on?



Valev: Täiesti teistmoodi.



Kalli: Tallinna inimestega võrreldes küll teistmoodi.

Valev: Siin on see leplikkuse tase oluliselt suurem. Selline leplikkus kulutab vähem inimest, ta on vaimselt selle võrra tervem, et ta ei ärritu poes tühise asja peale, et pole riiulil tema lemmikvorsti.



Kuidas teid on omaks võetud?



Kalli: Ma ei tea seda. Ma pole eriti seltskonnainimene. Samas meil on siin päris suur kamp toredaid inimesi, ei peagi ju kõikidega sõber olema.



Nüüd siis: mis need head asjad siin on, mis teid siia tõmbavad?



Kalli: Siin on hea rahulik. Saad minna paljalt õue, ühtegi naabrit pole kusagil näha.



Valev: Nii hea, et ei pea kohe kellelegi “tere” ütlema, kui hommikul üles ärkad.



Mida Hiiumaa (või riik või EL või kes tahes…) peaks tegema, et elu siin püsiks vähemalt nii hea, kui see praegu on või saaks veelgi paremaks?



Kalli: Inimesed ise peaksid tegema – tulema siia elama. Kindlasti peaksid praamisõidu soodustused kehtima, et siinsed ettevõtjad saaksid mingigi eelise.

Valev: Sisuliselt on Hiiumaal juba eristaatus. Ütled kellelegi, et lähed Hiiumaale, siis ta ju vaatab sind teatud näoilmega, tavalisele inimesele on see ju täiesti nagu välismaale minek. Vaimne eristaatus.



Kalli: See ühe valla teke võiks juba iseenesest midagi muuta – et tekib ühtne arusaam, kes me oleme, mida me teeme ja seda siis väljapoole ühiselt välja näidata.



Kas teil on lugu või anekdoot, mis teie jaoks iseloomustaks Hiiumaad või hiidlasi?



Kalli: Kaks Hiiumaa meest läksid Saaremaale tööle. Tegid päev otsa tööd ja siis õhtul astusid kõrtsist läbi. Üks jäi uksele suitsu tegema, teine läks sisse ja küsis lauas oleva saarlase käest: “Mis su nimi on?” „Jaen,“ vastati. Küsis teise käest ka tema nime. „Jüri,“ vastas teine saarlane. Siis läks hiidlane ukse peale, tegi ukse lahti ja hüüdis oma kaaslasele: “Laarup, Laarup, tule siia, kuula, millised naljakad nimed neil kõikidel on!”



