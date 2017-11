NÄDALALÕPP

Zafla Fest pakkus palju häid üllatusi

Reede, 01. detsember 2017.



Pimeda novembrikuu kolmandal nädalavahetusel võis mõni juhuslikult spaahotelli Rüütli sattunud külastaja üpris üllatunud olla, sest saalidest ja eri korruse koridoridest kostis idamaiseid rütme ning isegi vaibad olid millegipärast sädelusega koos. Mis siis õigupoolest toimus?



Esimest korda kogunesid idamaiseid tantsijad Saaremaale, et nelja päeva vältel õppida, puhata ja kõige enam – tantsida! Toimus esimene rahvusvaheline idamaiste tantsude festival Zafla Fest. Osalejaid oli nii Eestist, Lätist, Valgevenest kui ka Hispaaniast.



Neljapäeva õhtu algas idamaise tantsu bootcampiga. Viimane on uus kursuse vorm, mille jooksul peavad edasijõudnud tantsijad omandama tantsu ning seade kõigest kaheksa tunniga, et laupäeva õhtul Saare Haflal sellega teiste ees üles astuda. Esmakordselt idamaise tantsu bootcampil osalejad kinnitasid, et koreograafia oli piisavalt keeruline ja füüsiliselt nõudlik.



Erinevad stiilid



Reede hommik oli hotellis veel üsna rahulik, vaid bootcampi grupp toimetas ning korraldajad sagisid. Lõuna paiku hakkasid saabuma grupid Lätist ja ka mandrilt. Esimene kursus pandi pärastlõunal käima ning seejärel hakkas ettevalmistus Saare Joharaks ehk õhtuseks harrastajate tantsu konkursiks. Kuigi Saare Joharat korraldatakse kolmandat korda, siis oli festivali raames toimuv konkurss siiski eriline, sest tantsijaid hindas rahvusvaheline žürii koosseisus Sara Guirado, Tanja Gruberte, Juliana Petersone, Arnek Grubnik ja Juhan Mikkor. Raske hindamistöö võeti väga tõsiselt ette ning ettenähtud ajast jäi isegi väheks. Aga muidugi ei jäänud tiaara andmata ning seekord läks see Julia Makovchikule Lätist.



Laupäev oli täis idamaiseid kursusi, mida sellel aastal viisid läbi nii eesti kui ka välisriikide artistid. Uue festivalina ei soovi me sarnaneda teiste festivalidega, vaid ajada n-ö oma asja, sestap ka kursuste valik oli erinevatest stiilidest kokku pandud ning pakkus osalejatele palju positiivseid üllatusi. Näiteks perkussiooni tunnis sai Sara trummimängu järgi oma tantsuoskusi proovile panna ning Tanja pani proovile ka kõige oskuslikumad tribal-fusioni tantsijad.



Üks žürii liige otsustas samuti kaasa lüüa järgmisel päeval toimunud Sufi pöörlemise tunnis. Juhan Mikkori rääkis, et esimene kokkupuude sufi pöörlemisega oli tal festivalieelsel õhtul. Luges ühest raamatust, et selline tegevus on olemas, varem polnud ta sellest midagi kuulnud. Reedel selgus, et laupäeval on võimalik seda proovida ja kuna talle meeldib uusi asju proovida, siis seda ta tegigi. Läks katsetas ära ja jäi väga rahule. Raske seletada, mis tunde see tekitas, aga see on nagu mingit sorti meditatsioon. Tuleb ise järele proovida!



Kursustel osalenud Freya Ave ootas samuti kõige enam sufi pöörlemise tunde, kuid kinnitas, et ka Sara käte workshop oli lihtsalt puhas nauding – ilus naiselik kulgemine kauni muusika saatel.



Festivali kolmandal õhtul toimunud järjekorras juba seitsmes Saare Hafla ei valmistanud pettumust kellelegi – tase oli väga kõrge ning nagu tavaks saanud, ei olnud puudust ka üllatustest. Festivali tiim soovis teha väikese kingi välismaalt tulnud tantsijatele ning pakkuda elamust ka eesti rahvatantsuga. Selleks oli palutud esinema pika traditsiooniga rahvatantsurühm Keeris. Üllatus oli suur ja ega ka eestlasi jätnud see külmaks. Eriti põnevaks muutus siis, kui festivali peaartist Hispaaniast pandi ingliskat tantsima. Sara jaoks oli see esimene kokkupuude eesti rahvatantsuga ning tema sõnul oli see üsnagi huvitav ja naljakas.



Et koduteel ei jääks tantsijate lihased pingesse, lõpetas festivali hommikune venitus hotelli Meri saalis Abruka, kus osalejaid tervitas vaade merele, luikedele ja päikesepaiste tumedate pilvede vahelt.



Saaremaine elamus



Zafla Festi tiim on tänulik kõigile toetajatele, vabatahtlikele, osalejatele, kes panustasid festivali esimesse korda ning kes uskusid festivali toimimisse. Tulevikus loodetakse rohkem kaasata festivali melusse kohalikke, et anda uusi võimalusi ja elamusi kodusaarel.



Festivalil osalenud Freya Ave on sage festivalidel ja kursustel osaleja, seekord oli ta võtnud festivali täispassi ja tulnud kohale kogu perega Tartust. Freya muljetas, et kui koos passi ja kavaga kätte saadud teokarbiga kaunistatud festivalisärgi vahelt pudenes välja spetsiaalne festivali šokolaad, siis sai ta aru, et see üritus on väga korralikult tehtud ja rohkemgi veel. Ega asju saagi raha eest osta või rahaga mõõta. Tore, kui on inimesi, kes selliseid südamest tulevaid väärtusi loovad. „Mina võtsin seda rahalist väljaminekut kui oma sünnipäevakingitust. Lastele oli kindlasti oluline keskkonnavahetus.“



Saaremaale sõit on Freya sõnul ikkagi suur elamus – praamisõit ja puha. Imeilusas Saaremaa looduses ümber hotelli oli tore jalutada. Meeldis see, et kogu üritus toimus ühes majas ja nõnda ei kulunud energiat Eesti ilma, transpordi ja väliriiete vahetamise peale. Seega oligi kõige suurem puhkus ja vaheldus see, kui sai võtta osa kõigest festivalil pakutavast. Lisaks oli argumendiks peaesineja Sara Guirado, kelle kohta sai juba Youtube’i videosid vaadates teada, et ta tantsib nii, et oi-oi-oi.



