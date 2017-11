NÄDALALÕPP

Kui kael on kange

Reede, 17. november 2017.



Esmaspäeval saab Kärdlas õppida, kuidas aidata iseend, kui kael tööasendis kangeks kipub jääma või tulekul on tüütu peavalu.



Sageli piisab vajutusest õigel ajal õigesse kohta, et peavalu jääks tulemata. Oskuslik peamassaaž viib väsimuse nagu peoga pühitult, taastab töövõime ja võtab ka hambavalu. See on lühike loetelu oskustest, mida saab õppida massööri ja massaažiõpetaja Enel Luiga juhendamisel.



Kursusel õpetatakse lihtsate ja tõhusate massaažinippidega oma tervise eest hoolt kandma. Juhendaja näitab ette ja selgitab, missugune on ühe või teise võtte toime ja kuidas seda tuleb teha, et mõju tunda oleks.



Massaaž on üks vanemaid ravimeetodeid, mida kasutasid juba meie esivanemad. See parandab inimese enesetunnet ja vähendab lihaspingeid ning seeläbi ka valusid.



Massaažiga on võimalik ka turgutada immuunsüsteemi ja tasakaalustada närvisüsteemi, milles väljendub massaaži lõõgastav efekt. Massaažis võiks käia vähemalt kord kuus, kuid suurema füüsilise koormuse juures ka tihedamini.

Enne massaaži tulekut ei tasu kolm kuni kuus tundi süüa rasket einet ega tarvitada alkoholi. Riietus peab olema võimalikult mugav.



Pärast massaaži tasub juua tavalisest rohkem vett või teed, sest see soodustab jääkainete väljaviimist organismist. Nii nagu enne massaaži tulekut ei ole soovitatav alkoholi tarbida, kehtib sama soovitus ka pärast protseduuri. Soovitatav on mitte kiirustada ja rahulikult puhata, et massaaži positiivne mõju ka vilja kannaks.



Massaaži töötoa läbiviija Enel Luiga on lõpetanud Eesti massaaži- ja teraapiakooli ning õppinud Tallinna ülikoolis kutseõpetajaks. Ta töötab professionaalse massööri ja massaažiõpetajana. Lisateavet leiab veebilehelt www.massaz.ee



Töötuba “Massaaž iseendale” kestab 20. novembril kella 17–19 Kärdla kultuurikeskuses, Rookopli 18.



