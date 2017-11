NÄDALALÕPP

Andrus Albrecht viib muusikas rännakule

Reede, 17. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 17. november 2017. "See ei ole kindlasti hüvastijätutuur, nagu paljud arvavad, vaid see on ühe ajavahemiku kokkuvõte," kinnitas Andrus Albrecht, kes jätkab edaspidi oma muusikukarjääri pärisnime all. FOTO: Delfi, Rauno Volmer Täna õhtul jõuab Kuressaarde oma kontserttuuri „Ma olin Bonzo“ raames kevadel oma senisest artistinimest Bonzo loobunud tuntud Rakvere muusik Andrus Albrecht.



"Olen rahul ja õnnelik," ütles Nädalalõpule tuntud muusik, laulja ja laulukirjutaja, viidates, et suurem osa kontserte on juba tehtud. Kokku annab Andrus Albrecht viisteist kontserti üle Eesti. Kontserdid on laulja sõnul kevadise tuuri jätkutuur. "Kuna need kontserdid läksid väga hästi, siis mõtlesin, et tahaks seda veel kogeda," ütles muusik, kelle sõnul kohapeal tekkinud energia ja ühtekuuluvustunne publikuga oli kuidagi väga soe ning öeldi kauneid sõnu.



"Ning siis mõtlesime, et tahaks veel teha ja nüüd teemegi." Need, kes on kontserdil käinud, on olnud rõõmsad. Kuna kevadisel tuuril ei olnud kaasas klaverit, siis nüüd esitab ta mõned lood ka sellel ning selles mõttes on kontsert kindlasti vaheldusrikkam.



Muudatuste teel



Küsimusele, milline tõotab tulla tänaõhtune kontsert, vastas Andrus, et kindlasti on see sügisene, kuid samas pakub ka erinevaid emotsioone. "See ei ole kurb, vaid pigem helge ja soe kontsert." Kuna laulja räägib laulude vahele ka lugusid, selliseid naljakaid, siis saab nii naerda kui ka emotsionaalsemat poolt. "Võib öelda, et see on selline kulgemine, poolteist tundi rännakut."



Kontserdil tutvustab Andrus Albrecht oma kogumikplaati, mis võtab valikuliselt kokku laulud, mis on sündinud ajavahemikul 2003–2016. Just 2003. aastal alustas ta 30-aastasena esimesi laulukirjutamiskatsetusi. See on Andrus Albrechti jaoks esimene plaat, Bonzo jaoks aga kaheksas.



"See ei ole kindlasti hüvastijätutuur, nagu paljud arvavad, vaid see on ühe ajavahemiku kokkuvõte," kinnitas laulja, kes jätkab edaspidi oma muusikukarjääri pärisnime all. Küsimusele, millest on tingitud Bonzo nimest loobumine, vastas ta, et ta on loomingulises mõttes muudatuste teel. "Ma püüdlen sinnapoole, et ise tekste valmis teha. Kuna olen nii palju kasutanud teiste omi, siis mulle tundub, et see ei ole aus nii enda kui publiku suhtes, et ma annan edasi teiste inimeste emotsioone ja mõtteid. Ma tahan teha omaenda laule ja esitada neid selle nime all, mille ema ja isa on mulle pannud," kinnitas mees, kelle järgmised ülesastumised tulevad Andrus Albrechtina.



Lisaks tunnistab Andrus, et on alateadlikult tahtnud olla keegi teine. Ta on soovinud kõlada näiteks nagu Tom Waits, Bob Dylan või Riho Sibul. Enda sõnul on ta laenanud stiile ja maneere, jätnud need endale, kaotades nii oma näo. Bonzo maski taga on küll turvaline olla, kuid ta leiab, et on arenenud ja valmis saama iseendaks. See tähendab, et Bonzo lõpetab 27-aastaselt (just nii kaua on Andrus sellist lavanime kasutanud), nii nagu paljud head muusikud ja lauljad: Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse.



Muidugi ei tähenda see samas seda, et tema pseudonime ei võiks enam üldse kasutada, kuid ta ise enam ei tunneta endas Bonzot. Bonzo on Andruse jaoks mees, kel sigarillo suunurgas ja napsiklaas ees, kuid viimastel aastatel on ta ise hakanud tegema järjest kainemaid ja tervislikumaid valikuid.



