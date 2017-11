NÄDALALÕPP

Raamatu nädalavahetus Hiiumaal

Reede, 17. november 2017.



Hiiumaal on tulemas lausa raamatunädalavahetus. Reedel, laupäeval ja pühapäeval – igal päeval esitletakse üht uut raamatut.



Reedel, 24. novembril esitleb Hiiumaa muinsuskaitse selts oma järjekordset raamatut “Kärdla laudis ja puitdekoor”, esitlus algab kell 17 pubis Wabrik. Raamatu autor on Eesti kunstiakadeemia magistrant Kristiina Frolova. Tegemist on seltsi kuuenda trükisega. Varem on ilmunud “Kärdla keskkooli ja Kärdla ühisgümnaasiumi kergejõustiku rekordid ja edetabel” (2016), “Tundmatu Vrager / Ma tule kuju” (2016), “Hiiumaa muinsuskaitse seltsi toimetised” (2016), “Kärdla aknad” (2015), “Hiiumaa kalmistud” (2013).



Laupäeval, 25. novembril esitleb hiiumaiste toitude asjatundja Õie Laksberg oma esimest raamatut “Äkine ja pigilest. Hiidlaste keedused ja muud söömavärgid”. Esitlus Kärdla kultuurikeskuses algab kell 13, esitlejateks raamatu autor Õie Laksberg ja kujundaja Irina Tammis. Ligi 300-leheküljeline rohkete fotodega varustatud raamat on kahe aasta töö vili.



Pühapäeval, 26. novembril esitleb tõlkija ja hiiu keele asjatundja Järvi Kokla tõlkeraamatut “Ole ise”. Kokla jaoks on see teine raamat, mullu ilmus talt hiiukeelne “Hiiu keele raamand”. Esitlusel on kohal ka luuletuste autor Heli Laaksonen, kes kodumaal on oma murdeluuletustega tõusnud lausa staaristaatusesse, olles Soome kõige loetum ja ostetum luuletaja, kel on ka oma telesari. Luuletusi loeb näitleja Margus Tabor. Esitlus Hiiumaa muuseumi Pikas majas Vabrikuväljak 8 algab kell 16.



