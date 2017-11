NÄDALALÕPP

Fotopäeva fookuses pulmad

Reede, 17. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 17. november 2017. Kristina ja Lauri oma elu ühel õnnelikumal hetkel. FOTO: Valmar Voolaid Homme saab Kuressaare kultuurikeskuses teoks seitsmes fotopäev, mille keskmes on seekord pulmad.



„Inspiratsiooni selleks andis Kuressaare kui pulmapealinna ja Saaremaa kui pulmasaare tiitel ja nii kannabki fotopäev alapealkirja “Hõissa pulmad!”,“ ütles fotopäeva üks korraldajaid Õie Õll, kelle sõnul on fotopäevast osavõtt kõigile tasuta ning oodatud ka kõik need, kellel lähiajal on plaanis korraldada pulmapidu.



Nagu pulmapäevgi, algab pulmateemaline fotopäev pulmadeks valmistumisega ja kell 11 on kõik oodatud vaatama, kuidas meikar ja juuksur Kertu Koert pruutidele soenguid ja meiki teeb. Kell 11.30 toimub Nikon D850 esmaesitlus Saaremaal, mida viib läbi Rene Mitt ning kõigil soovijail on võimalik kaamerat uudistada ja testida. Avatakse stuudionurk Nikon D850-ga pildistamiseks, kus kõigil huvilistel on võimalus teha proovivõtteid ja kaamera headuses ise veenduda.



Kell 13 kõlab pulmamarss ja Meelis Juhandi taktikepi all algab praktiline töötuba “Hõissa pulmad!”. Kultuurikeskuse saalist saab üks suur töötuba, kus kõik saavad pildistamiseks head nõu ja oma kätt proovida. Toimub nagu päris oma traditsioonidega päris pulmapidu.



Tantsulusti pakuvad Piiprellid. Pruudid on valgetes kleitides ja kõrval soliidsed noorhärrad. „Sa ei pea oskama pildistada, vaid tule ja naudi sündmust,“ kutsus Õll, lisades, et pulma on oodatud palju külalisi ja kontvõõraidki.



Usaldus fotograafi ja pruutpaari vahel



Fotograafe juhendavad Aivar Pihelgas, Lembit Michelson, Sigrid Osa ja Valmar Voolaid.



Ajalehes Meie Maa ajakirjanikuna töötav Sigrid Osa märkis, et fotopäev on see koht, kus saavad kokku kõik fotosõbrad.



„Minu arvates on nii, et tänapäeva maailmas ongi kõik fotosõbrad, sest olenemata sellest, kas inimene pildistab digika, telefoni või peegelkaameraga, soovivad kõik jäädvustada hetki ja seda võimalikult hästi,“ rääkis Sigrid, lisades, et kuna tänavune teema on „Hõissa pulmad!“, siis saavad häid näpunäiteid need, kes on vähemal või suuremal määral pulmade ja inimeste pildistamisest huvitatud.



Lisaks võimalusele töötoas osaleda näeb suurelt ekraanilt parimaid pulmafotosid, mis mõjuvad väga inspireerivalt ka juba kogenud fotograafidele.

Sigridi sõnul on temale pildistamine elu. „Ma võin kaaluda mitmete tegevuste puhul, kas ma tahan neid teha või mitte, aga pildistamine nende hulka ei kuulu. See on ja jääb minu kireks,“ kinnitas neiu, kelle sõnul on samas pruutpaari pildistamine kahtlemata keeruline.



„Fotograafil ja pruutpaaril peab olema hea klapp. Pruutpaar peab fotograafi kindlasti usaldama. See on üks olulisemaid asju. Vaid nii sünnivad väga head pildid. Pruutpaar peab end mugavalt tundma, sest päev on nii või teisiti ärevaid tundeid täis. Iga päev ju ei abielluta.



Fotodelt peab välja paistma kahe inimese armastus. Fotograaf peab võtma vastutuse, et kõik tuleks välja nii või veel paremini, kui pruutpaar südames lootnud on,“ tähendas Sigrid, kelle sõnul saab konkreetseid näpunäiteid juba jooksvalt töötoas.



Aivar Pihelgas, kes on ka raamatu “Praktiline fotograafia” autor, jagab näpunäiteid, kuidas pulma põnevalt jäädvustada ning üheskoos vaadatakse rahvusvaheliselt hinnatud pulmapilte. Pihelgas räägib lähemalt ka sellest, kui tähtis on osata vaatajatele piltide kaudu tunnet ja emotsiooni jagada.



Õie Õll märkis, et fotopäevade traditsioon jätkub, ideede puudusest ei saa veel rääkida, kuna fotograafia on rahva hulgas jätkuvalt populaarne.

