NÄDALALÕPP

Näitus fotodel ja mannekeenidel

Reede, 17. november 2017.



Alates 23. novembrist on Kuressaare Raegalerii näitusesaalid vallutanud mood. Vabakutseline kunstnik Virge Siirak esitleb oma moeloomingut nii fotodel kui mannekeenidel. Näitus, mis kannab pealkirja "Looja minus" avatakse kolmapäeval, 22. novembril kl 16.



Virge Siirak on sündinud Põhja-Eestis Virumaal. Hoolimata suurepärastest eeskujudest oma suguvõsas ja sellest, et ta oli kooliajal hea joonistaja, ei valinud Virge õpinguteks kunstikooli, vaid on lõpetanud Tartus kõrgema usuteadusliku seminari. Lisaks on ta end täiendanud kriisinõustamise, pedagoogika ja kaubanduse alal. Virge Siirak tõdeb, kuna kunstianne on tal kaasasündinud, siis hariduse puudumine ei ole seni takistanud loometegevust ning edusamme valitud alal.



Juba kakskümmend aastat peab Virge Siirak oma kodukohaks Saaremaad. Ta tegutseb eraettevõtja ja vabakutselise kunstnikuna. Põhitööks on joonistamine ning käsil on oma kollektsiooni loomine, mis hõlmab autorikangaste loomist ja toodete disainimist. Virge on disaininud mitmeid mööbliesemeid – kiik, söögilaud, voodi jm. Fotograafina on ta teinud kaastööd mitmetele Eesti väljaannetele.

Näituse kohta Kuressaare Raegaleriis ütleb Virge Siirak: "Ma ei planeerinud seda näitust, see võimalus justkui kohtas mind ja ma haarasin sellest kinni. See näitus sündis ruumilise lisana minu raamatuprojektile, millega alustasin 2012. aastal. Viimase viie aasta jooksul olen pühendanud palju aega, et pildistada üles juba olemasolevaid minu loodud moenäidiseid, mille tulemusena jõuab lähiajal müügilettidele moefotodega raamat "Looja minus".



Raegalerii näituse piltide temaatika on üles ehitatud Saaremaa loodusmaastikele, et tuua esile selle paiga erilisust ning veel säilinud metsikut ilu, mida sügavalt hindan ja armastan.



Raegalerii näitusel on esitletud üle 40 suuremõõtmelise landscape moefoto ja vaadelda saab paljusid minu disainitud rõivaesemeid. Soovin, et minu vaatenurk inspireeriks nägema loodust moe ja moodi looduse kaudu."



