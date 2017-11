NÄDALALÕPP

Õie õpetab hapusid makke tegema

Reede, 17. november 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 17. november 2017. Õie Laksbergile on toidutegemine lapsest peale meeldinud, hiiumaiste toitude uurimine ja jäädvustamine aga pakkus tõelist naudingut. FOTO: Hiiu Leht Äsjavalminud raamatu “Äkine ja pigilest. Hiidlaste keedused ja muud söömavärgid” autor Õie Laksberg algatas hiiumaise toidu koolitused.



“Kes seda ütleb, kust need ideed iga kord alguse saavadki,” vastas suvel Mihkli talumuuseumis perenaiseks olnud Õie Laksberg küsimusele, kust koolituse mõte tuli.



“Nüüd, kui ma tänu Mihkli muuseumile Hiiumaa muuseumiga suhtlen, siis nad hakkasid rääkima, et teeme ja minul pole selle vastu midagi.”



Sel laupäeval, 18. novembril ongi plaanis Hiiumaa muuseumi Pikas majas Kärdlas Vabrikuväljak 8 korraldada esimene töötuba “Õpime Õielt. Hapud makid”. Kuigi töötoa pealkiri viitab vaid vorstidele, saab selgeks ka selle, kuidas teha käkisepikut ja kõrvitsakooki.



Õie rääkis, et hiidlaste väga kauaaegne komme on olnud, et kui tehakse vorsti, hiiu keeli makki, siis pannakse need soolvette. “Tänapäeva mõistes oleks see nagu laagerdumine, aga tollal niisugust sõnagi polnud,” selgitas ta. Kuna makke tehti korraga palju, sai neid niimoodi kauem säilitada.



Plaan jätkata toiduteemalisi koolitusi



Unustuse hõlma vajunud hapude makkide valmistamist on tänavu suvel 60. sünnipäeva tähistanud Õie kaua uurinud. Kui ta lõpetas pedagoogilise kooli ja läks tööle Rahu Eest kolhoosi lasteaeda, kuulis ta seal, et Lohvard Marie Paladel tegi hapusid makke.



“Meil oli kodus makkisid küllalt tehtud, aga siis ma kuulsin esimest korda, et tehakse hapusid makke,” selgitas Õie. “Selleks ajaks oli Lohvard Marie juba surnud, aga see jutt jäi mind kummitama.”



Õpetuse, kuidas hapusid makke tehakse, leidis ta ajal, kui oli veel Soera talumuuseumi perenaine, Peeter Laredei raamatust

“Õigeusk vanal Hiiumaal”. Selles kirjeldatakse täpselt, kuidas neid teha. Selle kirjelduse järgi tegigi Õie hapusid makke esimest korda. Pärast seda on ta saanud infot siit ja sealt. Näiteks kirjeldas Rootsikülas elav Võsamaa Elviine talle väga täpselt, kuidas ta verivorste hapendab. Õie ise teeb tavaliselt valgeid tanguvorste, aga hapendada kõlbavad näiteks ka jahuvorstid.



“Esimest korda ei osanud ma soolvett õigesti panna ja said natuke liiga soolased,” meenutas Õie. Kuna hapude makkide maitse on tavalise maki maitsest erinev, Õie ise ütleb, et see on nii palju peenem, ei jätnud need kedagi külmaks – kellele meeldis ja kellele ei meeldinud.



Koolitus toimub juhul, kui kuus kuni kaheksa osalejat kokku saadakse. Kui seekord piisavalt huvilisi kokku ei tule, lükkub koolitus edasi. Lisateavet saab Hiiumaa muuseumi telefonil 463 2091.



Õie ütles, et tahaks jätkata Hiiumaa oma toitude teemalisi koolitusi ka uuel aastal, kuid midagi kindlat veel pole.



Uudis on veel see, et üks Hiiumaa söögikoht on väga huvitatud, et midagi tema retseptidest oma menüüsse võtta. Milline täpselt, seda Õie veel öelda ei tahtnud.

Suvel avatud Mihkli talumuuseumi uksed avab Õie Laksberg ka jõuluajaks.

