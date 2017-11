NÄDALALÕPP

„Minu elu“ lossis linnarahvale vaatamiseks

Reede, 17. november 2017.



Saaremaa Muuseumi peakorruse näitusesaalis on avatud väljapanek Sõmera Kodu psüühilise häirega inimeste töödest. Näitus kannab nime „Minu elu“.



Tegu on haruldaselt mitmekesise näitusega. Võimalik, et kui sinna saanuks paigutada ka muusikapalasid, siis oleksid ka need esindatud. Sest kõik muu on olemas – pildid, luuletused, mitmesugused käsitööesemed…



Näituse avamisel sai sõna kogu tegemise initsiaator Helle Kahm. „Kui lapsukesed sünnivad, siis ei tea meist keegi, milline see tähtedekaart on, mis elu meile saadab. Aga õnneks on niisugune vaim või vägi, mis jagab meile andeid. Olnud Sõmera Kodus pea kaheksa aastat tööl, olen ma avastanud sedasorti andeid, mida minule küll ei ole jagatud lahtise käega,“ rääkis ta.



See ei ole Sõmera Kodu jaoks esimene näitus, isegi mitte teine. „Meie kunstnike loomingut on olnud ka Prantsusmaal ja ka kultuurikeskustes, aga sedavõrd laiapõhist tööde väljapanekut kui täna siin näeb, ei ole varem olnud,“ märkis Kahm ja tänas kõiki kunstnikke, kes olid nõus selles tema sõnutsi hullumeelses projektis osalema – kirjutama luuletusi, joonistama…



Sõmera Kodu hakkab oma uksi kinni panema, niisiis jääb see näitus viimaseks. „Juba täna ei ole asjad nii, nagu nad on olnud,“ sõnas Kahm. „See on viimane kord, kus me anname Saaremaa inimestele võimaluse oma maailma avardada ja näha, millised geniaalsed anded Sõmera inimestes peidus on.“



„Tere tulemast Kuressaare linnusesse!“ nende sõnadega tervitas muuseumi juht Endel Püüa näitusel osalevaid kunstnikke ja kõiki inimesi, kes olid väljapaneku organiseerimisega ametis.



„Ilmselt esimest korda on siin linnuses avatud selline omapärane ja väga mitmekülge näitus,“ sõnas ta. „Tahtsin öelda, et olete esimest korda n-ö kapist välja tulnud, aga nagu selgus, päriselt niimoodi see ei ole. Ma arvan, et näituse kaudu saab rahvas teada, missuguste erinevate tegevustega teie majas tegeletakse. Nagu teada, läheb Sõmera Kodu varsti kinni ja palju sealseid elanikke kolib Kuressaarde. Ma loodan, et see näitus on üks osa sellest, mis annab aimu inimestele, kellega on Sõmera Kodu elanike näol tegemist. Aitab harjuda mõttega, et teie tulete Kuressaare linnaruumi nagu oma koju.“



Näituse avamisel oli palju rahvast, nende seas olid ka kunstnikud, kelle töid saab vaadata kuni detsembri esimese kolmandikuni. Kõikide seast aga kerkisid esile professionaalselt kunstiga tegelev Igor Gordini tööd.



Temal on näitusel neli tööd – kolm tušijoonistust ja üks akvarell. Oma sõnul eelistab ta kõikidest kunstiliikidest monumentaalset graafikat, klassikat. Kui on valida akvarelli või tušijoonistuste vahel, siis tušši.



Kõik Igori tööd on otsekui illustratsioonid lugudele. „Näiteks see töö on mu viimati valminud pilt, siin on üleüldine armastus. Kõiksuse armastus,“ selgitas ta.

Pildi juures olev tekst teatab, et tegu on tööga „Kloun“. Kloun on suur ja heatahtlik ning inimesed on klouni kõrval väikesed. Nende suust tulevad välja keeled, mis sarnanevad mao omadega, mille keskele ilmub süda, millel on ka keel. See on südamekeel. „On tähtis, kuidas me suhtleme ja omavahel räägime.“



Kõik tööd sünnivad tal kahe ööpäevaga. Esimesel ööpäeval ta ei eemaldu tööst, siis teeb natuke vahet, ja siis süveneb taas töösse. „Kunst on minu töö, olen seda kogu elu teinud,“ rääkis kunstnik. „Nagu maakaevaja kaevab maad, nii mina maalin. Ma midagi muud ei oskagi.“ Kunsti vastu hakkas ta huvi tundma juba lapsepõlvest alates, seitsmeaastaselt. „Joonistan ka praegu ja jäängi joonistama,“ ütles Igor.



Kui aga eelistada ühte neist töödes, mis siin ülal, siis millist? Selgus, et tööd nimega „Sant“. Pildil on kujutatud meest, kellel ei ole jalgu ja kelle ees vedelevad tühjad viinapudelid. Käest ära läinud elu. Ehk – see on sandi maailm.



Igor on sündinud Tomskis, kuid alates 1978. aastast elab Narvas. Ta on lõpetanud Ivangorodi kunstikooli ning õppinud ka Moskva tekstiiliinstituudis. Aastail 1993–1995 töötas ta õpetajana Narva kunstikoolis. Alates 1999. aastast kuulub ta vabagraafikute liitu ja ka Eesti kunstnike liitu.



Lisaks Igori töödele hakkavad näitusel silma Kairi Sepa portreed. Need on omamoodi lihtsad, aga kui neid nii palju koos on, siis nad justkui moodustavad omaette terviku.



Näituse avamine oli rahvarohke ja ehk on ka väljapaneku külastatavus samavõrd rahvarohke. Sest vaadata on palju…



