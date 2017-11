NÄDALALÕPP

Mehine isadepäeva kontsert

Reede, 10. november 2017.



Autor: Ene Kallas Reede, 10. november 2017. Kontserdil esinevad Valjala ja Kärla poistekoor, Saaremaa ühisgümnaasiumi poistekoor Kratid ja Saaremaa poistekoor. Pildil Saaremaa poistekoor. Foto: erakogu Laupäeval kl 14 saab Kärla rahvamajas teoks mehine isadepäeva kontsert "Me pole enam väikesed".



Laulavad poistekoorid Kärlalt, Valjalast ning Kuressaarest – SÜG-i Kratid ja Saaremaa poistekoor.



Saaremaa poistekoori dirigent Veikko Lehto sõnas, et oma laulude valikus püüti lähtuda isadepäeva temaatikast. "On nii spetsiaalselt isadest rääkivaid laule kui "vanu häid" tuttavaid laule. On muhedaid, isamaalisi ja ka südamlikke laule," kõneles ta.



Seda, mis lauludega poisid kuulajaid üllatavad, ei tea isegi dirigent. Aga laulvaid poisse ja noormehi on alati tore jälgida. Rääkides üllatusest. "Mäletan, et aastaid tagasi tuli üks laulja lavale sokkides," ütles Lehto.



Kavas on nii poistele, noormeestele kui mõlemale korraga mõeldud laule. Plokkide vahel saab kuulda ka soliste.



Laulud valisid esinevate poistekooride dirigendid koos. "Kavas on nii mullu õpitud laulupeolaule kui ka üht-teist päris uut. Kuna poistekoori spetsiifikast lähtuvalt on terve hulk lauljaid laval esmakordselt ja mitmed vanemad lauljad peavad hääle muutumise tõttu ära õppima uue partii, siis on kontserdi korraldamine kohe hooaja algul päris närvesööv ettevõtmine. Samas innustab ühisesinemine poisse väiksemas kooris laulma ja annab neile pisut suurema pildi ühismusitseerimisest," lausus Lehto. Lavale oodatakse ühtekokku umbes üheksakümmend noort lauljat.



Veikko Lehto sõnul on laulmine jätkuvalt paljude inimeste jaoks tore meelelahutus.



"Poisid vajavad laulmise kõrvale kindlasti mõnusat tegevust reisimise, spordi, mängimise ja lihtsalt koosolemise näol," sõnas ta. Poiste- ja meeskooride dirigentidele on suureks abiks ka Eesti Meestelaulu Selts. Nende aktiivne tegevus võimaldab mitmekesistada koori tööplaani erinevate ettevõtmistega.

Nii toimub näiteks sel suvel Kuressaare lossi hoovis EMLS-i 30. laulupäev.



"Isadepäeva kontserdile eelnev laululaager saigi selle laulupäeva tõttu korraldatud. Nimelt laulavad kõik Saaremaa poistekoorid seal ühte repertuaari ja seda on mõistlik ühiselt koos õppida," selgitas Lehto

Kontserdil esinevad Valjala ja Kärla poistekoor, Saaremaa ühisgümnaasiumi poistekoor Kratid ja Saaremaa poistekoor. Juhatavad Marika Aarnis, Helen Aasmaa, Mari Ausmees, Riina Laanes, Tiina Oks ja Veikko Lehto.

