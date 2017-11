NÄDALALÕPP

Kai Aareleid – mina ja Hiiumaa

Reede, 10. november 2017.



Autor: MM Reede, 10. november 2017. Olen pilvede ülevaataja. Naudin seda, et ei ole kuhugi kiiret. Hiiumaal on teistsugune aeg. Foto: erakogu Kai Aareleid (snd 1972) on hariduselt dramaturg, aga avalikkus tunneb teda rohkem kirjaniku ja tõlkijana.



Ta on tõlkinud ilukirjandust peamiselt hispaania ja soome keelest ning kirjutanud nii luulet kui ka proosat. Tema sulest on ilmunud romaanid “Vene veri” ja “Linnade põletamine”, novelli “Tango” eest on ta saanud Tuglase novelliauhinna.

Aareleid on Hiiumaaga seotud alates 1979. aastast, kui veetis koos vanematega esimese suvepuhkuse Kärdla lähedal Antonimäel. Sel suvel leidsid tema vanemad Palukülast talumaja, millest hiljem sai pere suvekodu. “Siin pole küll kunagi olnud päris kodu ja see kõik pole kunagi olnud päriselt minu,” ütleb Kai, “aga samas on see üks püsivamaid kodusid, mis mul aegade jooksul on olnud. Olen elanud erinevates linnades, isegi erinevates maades, aga see üks koht on jäänud.“



Alustame kaugelt. Väljaspool Eestit – mis on sinu lemmiklinn -koht või -riik? Ja mis on selle võlud?



Lähen lihtsama vastupanu teed ja nimetan neid kohti, kus ma olen elanud pikemalt, näiteks mõne aasta, mis juba eeldab mingisugust harjumist ja kodunemist. Need linnad on Helsingi, Riia ja Peterburi. Minu jaoks seisneb nende võlu eelkõige selles, et olen end neis linnades eri aegadel ja erinevatel põhjustel õnnelikuna tundnud. Ja näiteks selles, et nad kõik on veidi rohkem linnad kui mu kodulinn Tallinn, mõni lausa metropol.



Missugune teine koht Eestis – peale Hiiumaa – on sinu jaoks kodu, kas päriselt või vaimselt? Miks just see?



Esiteks minu sünnilinn ehk Tartu, kus ma hiljem ka mõnda aega ülikoolis käisin. Mu esimene kodu: selle lõhnad, värvid, hääled. Teiseks mu isapoolsete vanavanemate kodulinn Paide, kus ma lapsena palju aega veetsin. Sest mina olen veel sellest põlvkonnast, kus lapsi viidi pikkadeks suvedeks või vaheaegadeks vanavanemate juurde. Vanavanematel oli aega lastega olla ja lastel koos nendega vaikselt maailma ja elu õppida.



Hiiumaal, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinevaid kohti, nii looduse, taimestiku kui isegi ilma suhtes. On sul peale oma koha ka teisi lemmikuid siin?



Jah. Ristna ots. Seal ma püüan käia igal suvel. Minule on see justkui maailma äär, selline koht, kus on tunne, nagu oleks ookeani ääres. Sealt kaugemale enam ei saa. Seal ma tõesti tunnen, et olen vastamisi millegi endast suuremaga.



Kas sa leiad veel siit midagi uut? Käid uusi kohti avastamas?



Väga head liikumalükkajad on lapsed. Lapsed ei lase kunagi rahulikult paigale jääda, nendega koos ma olen pidanud küll ja küll uusi kohti uurima. Aga kui päris aus olla, siis enamasti tulen siia selleks, et omaette olla, nii-öelda ära ja oma kohas peidus. Mõne külalisega, kes tahab Hiiumaad näha ja ajab näpuga kaardi peal järge, olen ka ise aeg-ajalt ootamatuid kohti avastanud.



Kui sa parasjagu tööd ei tee, millega sa siin sisustad oma aega?



Olen pilvede ülevaataja. Naudin seda, et ei ole kuhugi kiiret. Siin on teistsugune aeg. Kui jõuad siia vee taha, siis algab minu jaoks teine, aeglasem aeg. Ma jooksen, ujun. Lihtsalt olen. Mu tööd on sellised, et enamasti on raske piiri tõmmata, kus lõpeb töö ja kus algab hobi. Kirjutamine on ka see, kui ei istu laua taga kirjutamas. Mõte kerib ikka edasi. Ma nimetan seda platvormi ehitamiseks.



Kuhu sa viiksid oma mandri või välismaa külalised? Mida nad ilmtingimata peaksid siin nägema?



Mul ei käi nii peeneid külalisi, kellele ma peaksin tegema kohustuslike kohtade tuure. Mõne välismaa sõbraga olen teinud Hiiumaale ringi peale, käinud Kassaris, Kõpus, Tahkunas… Aga tegelikult viin oma lähedasi sõpru ikka nendesse kohtadesse, kus ma ise tahan käia. Näiteks sunnin neid Ristnas ujuma. Mu sõbrad teavad, et minuga on vaja kolada vanades, mahajäetud kirikutes ja surnuaedades. Sõuda Vissulaiule. Sõita jalgrattaga Suursadamasse, Kukka kivile.



Meie tuntud raskused on praamiliikluse ebakindlus, keskmiselt sagedasemad elektrikatkestused või voolu ebastabiilsus, poodide kaubavalikute mitte üleliigne laius. Kuidas need sind mõjutavad ja kuidas sa nendega oled kohanenud?



Tunnistan ausalt, ei mõjuta üldse. Olen täiesti kohanenud, sest ma ei tule üldse seda kõike siit otsima.



Kas sind peale nende veel miski tõsiselt segab?



Ei. Ma arvan, et ma olen nii vanaks saanud, et enam ei sega. Mingil hetkel mulle tundus hirmutav vaadata, kuidas väikesi metsateid hööveldati laiemaks või harjumatutesse kohtadesse kerkis ühe suvega mitu maja. Selliseid moodsa maailma muutusi. Aga siis ma sain aru, et omal moel olen ka mina olnud kellegi teise jaoks selline moodsa maailma nähtus. Maailm peabki muutuma ja las ta siis olla nii, et nüüd ei ole enam seda kitsast metsavaheteed mere äärde või vana vaarikamaad või lagedat põlluvaadet. Tahame või ei taha, maailm muutub meist sõltumatult.



Kui saaksid vabalt valida, siis mida sa a) tooksid Hiiumaale juurde, mida meil pole b) millest sa tahaksid lahti saada, mis meil on?



Ma ei taha millestki lahti saada ja midagi juurde ka ei tooks.



Kas hiidlane on teistmoodi kui mandri inimene? Milline ta on?



Mul ei ole kõigi nende aastatega ikka veel tekkinud mingit koondportreed hiidlastest. Aga ma tean, missugune oli naabri Helmi või Manda või Sulev või missugused on need inimesed, keda ma siin praegu kohtan… Pea kõiki neid iseloomustab see, et nad on jutumaiad, hea naljasoonega ja vähemalt minu suhtes on nad olnud heatahtlikud. Lisaks hiidlane kindlasti räägib teistmoodi, mis on muusika minu kõrvadele, kes ma igapäevaselt sõna ja keelega tegelen.



Kuidas sind on omaks võetud?



Ma ei ole siit ja ma ei ole kogu aeg siin, nii et selles mõttes ma ei saagi päris “oma” olla. Aga kui võõra olemasoluga leppimine on omaks võtmine, siis selles mõttes on mind arvatavasti omaks võetud.



Nüüd siis veel: mis need head asjad siin on, mis sind siia tõmbavad?



Mina tulen siia otsima teist elutempot. Kui ma siia tulen, lülitan ennast teisele režiimile, tulen otsima vaikust, mis on selles oma kohas, loodust mis on selle koha ümber, pehmeid metsaradu, kust saan joosta oma randa ujuma – tegelikult väga lihtsaid asju.



Mida Hiiumaa (või riik või EL või kes tahes…) peaks tegema, et elu siin püsiks vähemalt nii hea kui see praegu on või saaks veelgi paremaks?



Töökohtade loomine, ettevõtluse toetamine. Et inimesed jääksid siia. Või tuleksid tagasi. Ma arvan, et inimestel on palju häid ideid: kui keegi annab väikese tõuke, et need kuidagi teoks saaksid, siis see ongi ju algus.



Kas sul on lugu või anekdoot, mis sinu jaoks iseloomustaks Hiiumaad või hiidlasi?



Tuleb pähe üks natuke tobe või piinlik lookene. Mu esimesel teadlikul suvel siin juhtus nii: olime tuttavaks saanud tädi Liisaga, kes elas ranna lähedal ja kelle juures isa sai oma kalalkäimise asju hoida.



Oli jahe ja vihmane suvi ja ema tahtis tädi Liisalt dressipükse laenata. Läks siis küsima ja Liisa vastas selle peale väga kindlalt ja mulle – lapsele – tundus, et lausa kurjalt, et temal ei ole mingeid pükse anda, tal pole omalgi. Mina mõtlesin, et kindlasti tal on, ju ta lihtsalt ei raatsi anda. Et küll on kade inimene.



Ükspäev tuli Liisa meiega mere äärde kaasa ja kuna ta oli päris napsine, siis ta komistas kivi otsa ja lendas pikali. Seelik käis üle pea ja ma nägin, et tal tõesti polnud pükse, polnud isegi aluspükse! Siis mul oli temast hoopis kahju. Ja ma mõtlesin, et näe, ei olegi see tädi kade või valetaja, tõtt rääkis, tal tõesti pole pükse isegi endale.



Tõtt-öelda ma ei tea, mida see lugu peaks illustreerima. Võib-olla siis seda, et vähemalt valelik hiidlane ei ole, ja enamasti ütlebki, mida mõtleb.



