NÄDALALÕPP

Taasavastame sulgpalli!

Reede, 10. november 2017.



Autor: Gunnar Usin Reede, 10. november 2017. Rainer Amur ja Maarja Nuut sulgpallilaagris. Foto: Gunnar Usin Sulgpalli kui spordiala on Saaremaal alati teatud, aga võistlusi küll eriti peetud ei ole. Pigem mängitakse oma lõbuks. Sestap oli just ala taasavastamise ja õppimise seisukohalt üsnagi tervendav Tallinna Tondiraba sulgpalliklubi kolmepäevane laager, mis toimus kolmel päeval, reedest pühapäevani, Kuressaare spordikeskuses.



Kuigi saarlasi osales selles laagris vaid neli, jagus taasavastamisrõõmu ka allakirjutanule. Ausalt öeldes ei mäleta küll, et vana Saare Kaluri hall või ükskõik milline teine spordisaal oleks sulgpallureid otsast otsani täis olnud.



“Meil on laagris 44 inimest, kellest naisi on 16,” ütles Tondiraba klubi treener Kristo Kasela. “Oleme iga aasta novembris püüdnud leida laagripidamiseks sellise koha, kus saab pärast mängukoormust nautida ka spaamõnusid. Sel aastal oleme siis esimest korda Kuressaares ja laagrilistele meeldib siin,” lisas Kasela.



Teiste seas võis silmata ka hiljuti Saaremaale prokuröriametit pidama tulnud Rainer Amurit. “Jah, kuu aega tagasi kolisime elukaaslasega koos Kuressaarde elama,” ütles Amur Meie Maale. “Olen 35-aastane ja alustasin mängimist üheksa aastat tagasi. Praegu asun Eesti edetabelis 130. kohal. Minu naine Maarja Nuut on pärit Tallinnast ja temaga koos me laagritöös osaleme,” nentis Amur.



“Kahjuks ei ole sulgpall Saaremaal nii populaarne kui näiteks Tallinnas. Olen ise pärit Keilast, kuid nüüd ma ei saa seoses Saaremaale elama asumisega enam kõikidel neil võistlustel osaleda, kus oleksin soovinud,” möönis Amur. “Kaks kuud tagasi uurisin siinse adminni (Kuressaare spordikeskuse administraator – toim) käest, kas Kuressaares sulgpalli mängida saab. Ta ütles, et kümmekond inimest käib ilma treenerita oma lõbuks mängimas. Tean, et Orissaares on ka üks paberitega treener, kuid tema tegeleb vist pigem teise alaga,” rääkis Amur sulgpalli hetkeseisust Saaremaal.



Saaremaal pole kunagi sulgpalli koolkonda olnud.



Aga mida siis sulgpalli edendamiseks Saaremaal vaja teha on? “Kõige tähtsam on eestvedaja,” arvas Kasela. “See ei pea ilmtingimata treener olema, sest lapsi on ka Tallinnas raske ala juurde tuua.” Rainer Amuri arvates võiks Saaremaale isegi sulgpallihalli ehitada.



