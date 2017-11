NÄDALALÕPP

Saar, kus kasvab ananass

Reede, 10. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Peep Lillemägi Reede, 10. november 2017. Ananass otse peenralt. Poolteist kuud tagasi juhtusin Financial Timesi nädalalõpulisast lugema artiklit, mis arutles selle üle, kuidas kogu maailm on (taas)avastamas Portugali.



Uus on ju unustatud vana. Eks ole Portugal olnud maailmariik, kust pärit esimene ümberilmapurjetaja Vasco da Cama ja teisi vahvaid meresõitjaid, kolonialismiajast jätnud keelejälje nii Aafrika mõlemal kaldal (Angola ja Mosambiik) kui ka Indias (Goa), Macaos ja Timoril. Portugalikeelne Brasiilia kuulub praegu üsna ametlikult maailma suurriikide sekka.



Portugallased on ka 2010-ndatel maailmamõõtu tegijad. José Manuel Barroso juhtis kümme aastat Euroopa Komisjoni, António Guterres on praegu ÜRO peasekretär. Üle-eelmisel suvel tuli Portugal jalgpalli Euroopa meistriks ja selle aasta kevadel võitis Eurovisiooni.



Turistile on Portugal riigina vägagi avastamist väärt. Kui mandrimaa läbi käidud, võib siirduda saartele, mis keset Atlandi ookeani. Kuna Madeiragi (kust pärit Cristiano Ronaldo) oli juba nähtud, jäid selle sügisvaheaja valikusse veelgi eksootilisemad Assoorid, mis juba poolel teel Ameerikasse, 1500 kilomeetrit mandrist ja 4500 kilomeetrit Eestist.



Ookeani puistatud Assoori saari on tegelikult üheksa. Ajanappus sundis piirduma vaid peasaare São Migueliga. Sellel Hiiumaast pisut väiksemal saarel elab 140 000 inimest. Pealinnas Ponta Delgadas neist 45 000. Maastik on mõõdukalt mägine, kõrgemad tipud üle 1000 meetri. Igal sammul näeb saarestiku vulkaanilise päritolu jälgi. Rannakaljud on mustad ja ega ujumisranda väga olegi. Küll on aga rannakaljude vahel samasse musta laavakivisse uuristatud basseine, kus ookeanivees ujuda või muidu sulistada saab.



Sisemaal mägede vahel on vulkaanikraatritesse aastasadadega kogunenud vesi kenad järved loonud. Kraatriservadelt on vaated imelised, kui just parajasti pilved tippe ei emba. Viimasel juhul udus paarikümnest meetrist kaugemale ei näe. Mitmes külakeses saab Maa sisesoojust nautida ka väävlilõhnalistes kuumaveeallikates kümmeldes.



Sooja ookeani hoitud stabiilne temperatuur teeb Assooridest Euroopa Liidus ainsa paiga, kus kasvatatakse ananasse. Omaette vaatamisväärsus oli ka teeistandus ja teevabrik, kus lehti kuivatatakse, jahvatatakse ning pakitakse. Kusjuures kummagi nimetatud põllumajandusettevõtte külastamise eest ei küsitud sentigi. Annetuse jätmine või ostu sooritamine poes oli vabatahtlik. Teevabrikus sisaldus tasuta külastuse sees põõsaste silitamise ja masinate uurimise kõrval ka paar tassikest põõsalehejooki, ananassikasvatuses aga lõigati otse varrelt valmis vili, mis maitses mõistagi palju paremini kui teisest maailma otsast meie poeletile jõudnu.



Turismist puutumata



Ajaviiteatraktsioonidest veel niipalju, et kolmetunnise laevasõidu käigus ookeanil sai näha nii vaalu kui delfiine. Kaunite vaadetega mägirajad ootasid matkama. Ja saarel on ka kaks päris korralikku golfiväljakut. Aga tore oli ka niisama rendiautoga külast külla kulgeda. Seda enam, et lõunapeatuse ajal pakuti päris mitmes juhuslikult valitud kohalikus söögikohas maitsvaid kalaroogi.



Temperatuur oli oktoobri lõpul, novembri algul ööpäevaringselt 20 kraadi ümber nii öösel kui päeval.



Tõsi, päris mitmel päeval sadas vihma ja ilmastik on Assooridel ettearvamatu, ühte päeva võib mahtuda päris mitu aastaaega. Sademed teevad aga mäeküljed roheliseks ning São Migueli hüütaksegi roheliseks saareks. Taimed muidugi on lõunamaised. Põõsasuurused jõulutähed lõõmasid, erinevas õitsemisastmes hortensiavõsa kaunistas teeääri.



Turismist on Assoorid esialgu meeldivalt puutumata. Pigem on kohalike põhitegevus põllumajandus, mille produktid varemnimetatud toodetele lisaks ka maitsvad kohalikud veinid ja juustud.



Hoolimata tülikavõitu ümberistumisi nõudvatest lendudest võib Atlandi ookeanis asuvaid saari soovitada kõigile, kes "päikesereise" liiga tavaliseks ja tüütuks peavad. Uus on ju unustatud vana. Eks ole Portugal olnud maailmariik, kust pärit esimene ümberilmapurjetaja Vasco da Cama ja teisi vahvaid meresõitjaid, kolonialismiajast jätnud keelejälje nii Aafrika mõlemal kaldal (Angola ja Mosambiik) kui ka Indias (Goa), Macaos ja Timoril. Portugalikeelne Brasiilia kuulub praegu üsna ametlikult maailma suurriikide sekka.Portugallased on ka 2010-ndatel maailmamõõtu tegijad. José Manuel Barroso juhtis kümme aastat Euroopa Komisjoni, António Guterres on praegu ÜRO peasekretär. Üle-eelmisel suvel tuli Portugal jalgpalli Euroopa meistriks ja selle aasta kevadel võitis Eurovisiooni.Turistile on Portugal riigina vägagi avastamist väärt. Kui mandrimaa läbi käidud, võib siirduda saartele, mis keset Atlandi ookeani. Kuna Madeiragi (kust pärit Cristiano Ronaldo) oli juba nähtud, jäid selle sügisvaheaja valikusse veelgi eksootilisemad Assoorid, mis juba poolel teel Ameerikasse, 1500 kilomeetrit mandrist ja 4500 kilomeetrit Eestist.Ookeani puistatud Assoori saari on tegelikult üheksa. Ajanappus sundis piirduma vaid peasaare São Migueliga. Sellel Hiiumaast pisut väiksemal saarel elab 140 000 inimest. Pealinnas Ponta Delgadas neist 45 000. Maastik on mõõdukalt mägine, kõrgemad tipud üle 1000 meetri. Igal sammul näeb saarestiku vulkaanilise päritolu jälgi. Rannakaljud on mustad ja ega ujumisranda väga olegi. Küll on aga rannakaljude vahel samasse musta laavakivisse uuristatud basseine, kus ookeanivees ujuda või muidu sulistada saab.Sisemaal mägede vahel on vulkaanikraatritesse aastasadadega kogunenud vesi kenad järved loonud. Kraatriservadelt on vaated imelised, kui just parajasti pilved tippe ei emba. Viimasel juhul udus paarikümnest meetrist kaugemale ei näe. Mitmes külakeses saab Maa sisesoojust nautida ka väävlilõhnalistes kuumaveeallikates kümmeldes.Sooja ookeani hoitud stabiilne temperatuur teeb Assooridest Euroopa Liidus ainsa paiga, kus kasvatatakse ananasse. Omaette vaatamisväärsus oli ka teeistandus ja teevabrik, kus lehti kuivatatakse, jahvatatakse ning pakitakse. Kusjuures kummagi nimetatud põllumajandusettevõtte külastamise eest ei küsitud sentigi. Annetuse jätmine või ostu sooritamine poes oli vabatahtlik. Teevabrikus sisaldus tasuta külastuse sees põõsaste silitamise ja masinate uurimise kõrval ka paar tassikest põõsalehejooki, ananassikasvatuses aga lõigati otse varrelt valmis vili, mis maitses mõistagi palju paremini kui teisest maailma otsast meie poeletile jõudnu.Ajaviiteatraktsioonidest veel niipalju, et kolmetunnise laevasõidu käigus ookeanil sai näha nii vaalu kui delfiine. Kaunite vaadetega mägirajad ootasid matkama. Ja saarel on ka kaks päris korralikku golfiväljakut. Aga tore oli ka niisama rendiautoga külast külla kulgeda. Seda enam, et lõunapeatuse ajal pakuti päris mitmes juhuslikult valitud kohalikus söögikohas maitsvaid kalaroogi.Temperatuur oli oktoobri lõpul, novembri algul ööpäevaringselt 20 kraadi ümber nii öösel kui päeval.Tõsi, päris mitmel päeval sadas vihma ja ilmastik on Assooridel ettearvamatu, ühte päeva võib mahtuda päris mitu aastaaega. Sademed teevad aga mäeküljed roheliseks ning São Migueli hüütaksegi roheliseks saareks. Taimed muidugi on lõunamaised. Põõsasuurused jõulutähed lõõmasid, erinevas õitsemisastmes hortensiavõsa kaunistas teeääri.Turismist on Assoorid esialgu meeldivalt puutumata. Pigem on kohalike põhitegevus põllumajandus, mille produktid varemnimetatud toodetele lisaks ka maitsvad kohalikud veinid ja juustud.Hoolimata tülikavõitu ümberistumisi nõudvatest lendudest võib Atlandi ookeanis asuvaid saari soovitada kõigile, kes "päikesereise" liiga tavaliseks ja tüütuks peavad.

Veel artikleid samast teemast »