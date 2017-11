NÄDALALÕPP

Kask toob kalamaailma selgust

Reede, 10. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Eelmisel reedel toimunud raamatuesitlusel kaupluses Kala ja Võrk rääkis Hanno Kask, et oma uue raamatu kirjutas ta selguse loomiseks aina populaarsemas kalamaailmas.



Äsjailmunud raamatus “Kalad meie toidulaual” on kirjas kõik põhitõed kaladest – millised neist kõlbavad süüa ja millised mitte. Autori sõnul teab enamik inimesi kaladest väga vähe ja paljud ei oska erinevatel kalaliikidel vahetki teha, nende värskusastmest rääkimata.



“Niisuguse teadmiste puudumise ja mõne kulinaarse altminekuga on vaid lühike samm tõdemuseni, et kala on haisev ja maitseb veidralt,” kirjutab Kask oma raamatus.



Raamatu esitlusel oli kohal ka näitleja Raivo Rüütel, kes enda sõnul on “poole jalaga” hiidlane. Rüütel rääkis, et ei söönud varem üldse kala. “Mäletan lapsepõlvest, kuidas isa pliidi kohal lesta kuivatas ja hiljem seda kuivatatud lesta kartulitega keetis. See hais oli lihtsalt vastik ja ajas igasuguse kalaisu ära,” meenutas Rüütel. Nüüd aga meeldib talle väga ise kalal käia ja kalaroogasid süüa.



Parim paik kalastamiseks



Raamatu autori sõnul on tema uus teos mõeldud neile, kes end kalade kulinaarse maailmaga kokku viia soovivad, aga kindlasti leiavad sealt midagi ka paadunud kalasõbrad.



Oma raamatuesitluseks valis Kask just Kärdla kalapoe, sest siin on niisugune ettevõtmine erilisem. “Tallinnas kaoks see muude ürituste sekka ära,” märkis autor.



Kask, kelle kodune aadress ongi Hiiumaal Kalastaja talus, peab saart juba oma koduks: “Hiiumaal on palju kodusem ja hubasem. Siin ongi minu koht, kus tunnen end hästi. Siinsed inimesed ongi minu inimesed. Olen Hiiumaal oma koha leidnud.”



Oma kalapüügikohti autor ei avaldanud. “Hiiu saar kokku ongi minu lemmikkalapüügikoht ja parimad püügikohad on tegelikult aastati erinevad, need võivad isegi tundide lõikes muutuda,” selgitas Hanno Kask, et niisugust “naelaga kinni löödud” kalakohta pole olemas. “Lihtsalt on vaja õigel ajal olla õiges kohas.”



Siit tasub kala osta



Raamatuesitlusel jagas autor paarikümnele kohaletulnule ka nippe kalaroogade valmistamiseks ning õpetas, millal ja missugust kala üldse osta tasub.



“Kui lähete kuskile kala ostma, siis mõelge alati nii, et kas sel inimesel on vaja see kala teile maha müüa,” rääkis asjatundja. Ta tõi näiteks, et kui esmaspäeval on kusagil päevapraeks tursk, siis on selge, et see on nädalavahetusel sisse ostetud ja selle kala aeg on juba niiöelda üle läinud.



“Siit poest tasub kala osta, sest siin fileeritakse kalad käsitsi,” kiitis Kask Kärdla uut kalapoodi. Suuremates kalatööstustes nimelt on masin, mis fileerib ja peseb kalafileed spetsiaalses pesumasinas. Eksperdi soovitus aga on: osta alati pigem terve kala ja fileeri see ise!



Kask kiitis, et kauplusest Kala ja Võrk saab alati värsket kala. “Kuuldavasti on siin kalapäevad teisipäev ja neljapäev ja kui ma nädalavahetusel tahan kala osta, on Imre juba kõik ära müünud.” (Imre Kivi on kaupluse Kala ja Võrk omanik – toim.)



Veel soovitas Kask mõelda, miks on aeg-ajalt lõhe kilohind nii odav ja selgitas, miks tema odavat kala osta ei julge. “Mõelge, kui palju maksab juba kalasööt ja kui palju peab lõhe krevette sööma, et kilo kaalus juurde võtta,” arutles ta. “Ei ole õige asi, kui lõhe kilohind on neli eurot, sest töö ja muud maksud sisalduvad ju ka veel hinnas.”



21 aastat ajakirja Kalastaja välja andnud Hanno Kask esitles oma viiendat raamatut “Kalad meie toidulaual” 3. novembril Kärdlas kaupluses Kala ja Võrk. Reedeti käib ta kaupluses paadimootoreid tutvustamas ja nõu andmas kaluritele, kel paadimootoriga probleeme.



Kärolyn Kongi Autor: Kärolyn Kongi Reede, 10. november 2017.Äsjailmunud raamatus “Kalad meie toidulaual” on kirjas kõik põhitõed kaladest – millised neist kõlbavad süüa ja millised mitte. Autori sõnul teab enamik inimesi kaladest väga vähe ja paljud ei oska erinevatel kalaliikidel vahetki teha, nende värskusastmest rääkimata.“Niisuguse teadmiste puudumise ja mõne kulinaarse altminekuga on vaid lühike samm tõdemuseni, et kala on haisev ja maitseb veidralt,” kirjutab Kask oma raamatus.Raamatu esitlusel oli kohal ka näitleja Raivo Rüütel, kes enda sõnul on “poole jalaga” hiidlane. Rüütel rääkis, et ei söönud varem üldse kala. “Mäletan lapsepõlvest, kuidas isa pliidi kohal lesta kuivatas ja hiljem seda kuivatatud lesta kartulitega keetis. See hais oli lihtsalt vastik ja ajas igasuguse kalaisu ära,” meenutas Rüütel. Nüüd aga meeldib talle väga ise kalal käia ja kalaroogasid süüa.Raamatu autori sõnul on tema uus teos mõeldud neile, kes end kalade kulinaarse maailmaga kokku viia soovivad, aga kindlasti leiavad sealt midagi ka paadunud kalasõbrad.Oma raamatuesitluseks valis Kask just Kärdla kalapoe, sest siin on niisugune ettevõtmine erilisem. “Tallinnas kaoks see muude ürituste sekka ära,” märkis autor.Kask, kelle kodune aadress ongi Hiiumaal Kalastaja talus, peab saart juba oma koduks: “Hiiumaal on palju kodusem ja hubasem. Siin ongi minu koht, kus tunnen end hästi. Siinsed inimesed ongi minu inimesed. Olen Hiiumaal oma koha leidnud.”Oma kalapüügikohti autor ei avaldanud. “Hiiu saar kokku ongi minu lemmikkalapüügikoht ja parimad püügikohad on tegelikult aastati erinevad, need võivad isegi tundide lõikes muutuda,” selgitas Hanno Kask, et niisugust “naelaga kinni löödud” kalakohta pole olemas. “Lihtsalt on vaja õigel ajal olla õiges kohas.”Raamatuesitlusel jagas autor paarikümnele kohaletulnule ka nippe kalaroogade valmistamiseks ning õpetas, millal ja missugust kala üldse osta tasub.“Kui lähete kuskile kala ostma, siis mõelge alati nii, et kas sel inimesel on vaja see kala teile maha müüa,” rääkis asjatundja. Ta tõi näiteks, et kui esmaspäeval on kusagil päevapraeks tursk, siis on selge, et see on nädalavahetusel sisse ostetud ja selle kala aeg on juba niiöelda üle läinud.“Siit poest tasub kala osta, sest siin fileeritakse kalad käsitsi,” kiitis Kask Kärdla uut kalapoodi. Suuremates kalatööstustes nimelt on masin, mis fileerib ja peseb kalafileed spetsiaalses pesumasinas. Eksperdi soovitus aga on: osta alati pigem terve kala ja fileeri see ise!Kask kiitis, et kauplusest Kala ja Võrk saab alati värsket kala. “Kuuldavasti on siin kalapäevad teisipäev ja neljapäev ja kui ma nädalavahetusel tahan kala osta, on Imre juba kõik ära müünud.” (Imre Kivi on kaupluse Kala ja Võrk omanik – toim.)Veel soovitas Kask mõelda, miks on aeg-ajalt lõhe kilohind nii odav ja selgitas, miks tema odavat kala osta ei julge. “Mõelge, kui palju maksab juba kalasööt ja kui palju peab lõhe krevette sööma, et kilo kaalus juurde võtta,” arutles ta. “Ei ole õige asi, kui lõhe kilohind on neli eurot, sest töö ja muud maksud sisalduvad ju ka veel hinnas.”21 aastat ajakirja Kalastaja välja andnud Hanno Kask esitles oma viiendat raamatut “Kalad meie toidulaual” 3. novembril Kärdlas kaupluses Kala ja Võrk. Reedeti käib ta kaupluses paadimootoreid tutvustamas ja nõu andmas kaluritele, kel paadimootoriga probleeme.Kärolyn Kongi

Veel artikleid samast teemast »