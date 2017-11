NÄDALALÕPP

Täna linnas: Ivo Linna "Suur loterii“

Reede, 03. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. november 2017. Armastatud laulja Ivo Linna, kes esitleb kontserdiga "Suur loterii“ ühtlasi ka oma uut samanimelist albumit ja esimest raamatut. Sama lauluga osales ta Eesti Laulul. FOTO: Karli Sau/delfi Täna õhtul jõuab Kuressaarde oma kontserttuuriga "Suur loterii“ armastatud saarlasest laulja Ivo Linna. Kontserdiga esitleb Ivo ühtlasi oma uut samanimelist albumit ja esimest raamatut.



"No otse loomulikult on teistsugune,“ vastas tuntud laulja küsimusele, kas kodulinnas lavale astuda on ka kuidagi teistmoodi.



"Ma ikka pabistan rohkem kui muidu ja see on alatine tunne,“ rääkis Ivo, lisades, et ta on ju esinenud Kuressaares küll ja küll, kuid see side on kuidagi teistsugune. "Muidugi – omad inimesed, ja ka vastutus on teistsugune.“

Kontserttuur on viinud Ivo erinevatesse kohtadesse üle Eesti. Nii on esinetud Tallinnas, Paides, Tartus, Viljandis, Võrus, Moostes, Pärnus ja kõikjal on leidnud muusik väga sooja vastuvõtu. "Ma olen küll rahul ning tõeliselt hea tunne on,“ kinnitas Ivo, lisades samas, et ka kontserdi kava, mille nad proovis paika panid, ei ole tulnud ümber tõsta. Nii et kõik on läinud kuidagi käima ja klapib.



Kas plaanis on jõuda ka naabersaarele Hiiumaale, selle kohta kostis laulja, et kuna nende tuur on esialgu kokku kümne kontserdiga, siis kahjuks igale poole ei jõua.



"Kuid kui see näitab ikkagi sooja vastuvõttu, siis oleme arutanud, et kusagil aprillikuus teeks vahest veel ja siis läheks nendesse kohtadesse kui Haapsalu, Hiiumaa, Rakvere,“ arutles Ivo ja lisas lootustandvalt kõigile neile, kel ei ole olnud võimalik kontserttuurist osa saada: "Tuleme, tuleme.“



Õige doseering



Kontsertõhtu on üles ehitatud nii, et tegemist on ikka täiskontserdiga.

"Oleks alatu, kui ma väga pikalt lobiseksin, sest inimesed tulevad ju ootama ikka laulu,“ muigas Ivo, kelle sõnutsi on kavas palju õiget doseeringut.

Seda nii jutu kui laulude osas. Esitlusele tuleb kaheksa uut lugu ja muidugi ka vanemaid laule.



Vahele räägib vanameister eredamaid ja pikantsemaid seiku oma lauljakarjäärist ning muudest tegemistest. Nii on Ivo jaoks näiteks väga oluline lugu ”Suur loterii”.



See laseb mõne minuti vältel kaugemale ajas tagasi vaadata, heas mõttes nostalgitseda ning ühtlasi võtta kokku siiamaani tehtu.



Uuele albumile on spetsiaalselt Iffile loo kirjutanud Tõnis Mägi, Riho Sibul, Priit Pihlap, Margus Kappel, Rainer Michelson, Urmas Jaarman ja paljud teised.

Pärast kontserti on võimalus saada autogrammi ning soetada muusiku plaat ja raamat. Pärimisele, kuidas ta ise raamatuga rahule on jäänud, vastas Ivo, et kõige labasem oleks öelda, et alati saaks paremini, aga tegelikult on ta muidugi rahul.



"See on pretensioonitu, mitte millegi poole pürgiv, lihtsalt üks pisike pildialbum, mille on kokku kirjutanud Mart Juur,“ kirjeldas ta, lisades, et võib-olla nii mõnigi leiab sealt mõne lauluteksti, mida pole avaldatud. "Mõned minu sõbrad, kes muidu on norijad ja kritiseerijad, on ka sellesse päris hästi suhtunud.“



Ivo Linna on mees, kelle muusikat kuulavad nii vanad kui noored.



Ta on mees, kel pole mingi probleem koguda Instagramis mõne tunniga kümneid tuhandeid jälgijaid… Ta on mees, kes on eestlaste südames juba üle 50 aasta.

