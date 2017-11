NÄDALALÕPP

"Kuulsuste paraad“ paneb tuntud saarlasi arvama

Reede, 03. november 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Pühapäeval, 5. novembril saab Kuressaares taas mängida orienteerumismängu. Seekord kannab mäng nime "Kuulsuste paraad“ ja on pühendatud Saaremaal ning Kuressaares sündinud kuulsustele.



"Kuulsused ehk sellepärast, et tihti me ei teagi, kui televiisorist mõnd saarlast näeme, et ta on just üks meist,“ põhjendas mängu teema valikut üks korraldajaid Kerly Kaljulaid, kelle sõnul on orienteerumismäng Navicupi mobiilirakendusega.

Kaardile on märgitud punktid ja kui punktile jõuab mängija, siis avaneb küsimus. Kui küsimus vastatud, võib liikuda järgmisesse punkti. Punkte on 35 ehk ära arvata tuleb 35 kuulsust. Kaljulaidi sõnul on neid kuulsusi, kes on Saaremaal, sealhulgas Kuressaares sündinud, üllatavalt palju.



Kahjuks korraldaja väga vihjeid anda ei saa, sest muidu tekib mõnel võistlejal mõte sohki teha, aga tegemist on virtuaalsete kuulsustega (punktidega), mis on Kuressaare linna laiali pandud. Võit läheb sellele, kes on läbinud kõik punktid kõige kiiremini.



Vanusepiirangut mängijale ei ole. Muidugi, kui üksi mängida, siis peaks oskama lugeda ja kui endal vastust kohe meelde ei tule, võiks osata googeldada, märkis Kaljulaid, kes organiseerib analoogseid mänge juba teist aastat.



Möödunud aastal kandis mäng nime "Tagasi minevikku Kuressaares“ ning kokku tõi see korraldajate rõõmuks üle kuuekümne osaleja.



Punktid asuvad kõik Kuressaare linnas ja linnast välja sel aastai ei minda. Mäng algab kl 14 Veskis. Pääse on 5 eurot. Korraldajad: Saaremaa BMW klubi, Navicup, Saare Safari.



Ivika Laanet-Nuut Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. november 2017."Kuulsused ehk sellepärast, et tihti me ei teagi, kui televiisorist mõnd saarlast näeme, et ta on just üks meist,“ põhjendas mängu teema valikut üks korraldajaid Kerly Kaljulaid, kelle sõnul on orienteerumismäng Navicupi mobiilirakendusega.Kaardile on märgitud punktid ja kui punktile jõuab mängija, siis avaneb küsimus. Kui küsimus vastatud, võib liikuda järgmisesse punkti. Punkte on 35 ehk ära arvata tuleb 35 kuulsust. Kaljulaidi sõnul on neid kuulsusi, kes on Saaremaal, sealhulgas Kuressaares sündinud, üllatavalt palju.Kahjuks korraldaja väga vihjeid anda ei saa, sest muidu tekib mõnel võistlejal mõte sohki teha, aga tegemist on virtuaalsete kuulsustega (punktidega), mis on Kuressaare linna laiali pandud. Võit läheb sellele, kes on läbinud kõik punktid kõige kiiremini.Vanusepiirangut mängijale ei ole. Muidugi, kui üksi mängida, siis peaks oskama lugeda ja kui endal vastust kohe meelde ei tule, võiks osata googeldada, märkis Kaljulaid, kes organiseerib analoogseid mänge juba teist aastat.Möödunud aastal kandis mäng nime "Tagasi minevikku Kuressaares“ ning kokku tõi see korraldajate rõõmuks üle kuuekümne osaleja.Punktid asuvad kõik Kuressaare linnas ja linnast välja sel aastai ei minda. Mäng algab kl 14 Veskis. Pääse on 5 eurot. Korraldajad: Saaremaa BMW klubi, Navicup, Saare Safari.Ivika Laanet-Nuut

Veel artikleid samast teemast »