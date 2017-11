NÄDALALÕPP

Oma Pere Päev on seekord juubelihõnguline

Reede, 03. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. november 2017. Foto: Jaanus Mägi Homme, 4. novembril toimub Kuressaare kultuurikeskuses traditsiooniline Oma Pere Päev, millega tähistatakse ühtlasi maja 50. sünnipäeva.



"Oma Pere Päev on Kuressaare Kultuurivara traditsiooniline sügisene üritus, millega pööratakse tähelepanu Kuressaare linna rahvakollektiivide olulisusele,“ ütles Kuressaare Kultuurivara juhiabi-projektijuht Ester Soe, lisades, et tegemist on laudadega üritusega, mille käigus toimuvad kooride ja rahvatantsurühmade etteasted või astuvad üles külalisesinejad ja tantsubänd.



Koorid ja tantsurühmad möllavad tulises laululahingus ning näitavad teadmisi Eesti filmimuusikast.



Osalejaiks on Kuressaare Kultuurivara juures tegutsevad kaksteist kollektiivi: segakoor Lyra (dirigent Anita Kangur), naiskoor Piret (Marika Mets), kammerkoor Helin (Mai Rand), kammerkoor Eysysla (Veikko Lehto), Saaremaa meeskoor SÜM (Ester Soe ja Mari Ausmees), Saare Vene Selts, memmederühm Eideratas (Eena Mark), seltsingud Marleen (Merle Sillavee) ja Kanarbik (Reet Lõugas), naisrühmad Kadrid (Virge Varilepp) ja Ritsikas (Merle Sillavee), segarühmad Piiprellid (Eena Mark) ja Keeris(Kalle Kadarik), ühtekokku 180 inimest.



"Elevust tekitavad seekord lauljate-tantsijate ühisnumbrid, muusikaline viktoriin, üllatusesinejad, bändina loob meeleolu Meelis Laido & Taniel Vares,“ märkis Soe.

Oma Pere Päev saab alguse kl 19.



