Sõmera Kodu näitab muuseumis elu

Reede, 03. november 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 03. november 2017. Kairi Sepp, kelle kuulsuste portreed lähevad varsti näitusele. Foto: Valmar Voolaid Kolmapäeval, 8. novembril avatakse Saaremaa Muuseumi peakorruse näitusesaalis väljapanek Sõmera Kodu psüühilise häirega inimeste töödest.



Näitusel, mis kannab nime "Minu elu“, saab näha nii maale kui käsitööd.

Sõmera Kodu tegevusjuhendaja ning kunstiringi juhendaja Aive Post selgitas, et näituse eesmärk ei ole esitleda Sõmera Kodu kui laialiminevat asutust, vaid pigem teadvustada inimestele, et kui sa elad koos haigusega, siis tegelikult ei kaota sa ära oma loomemaailma.



"Meie seas liigub väga palju inimesi, kellel on ärevus- või paanikahäired, alkoholismist, narkootikumidest tingitud vaimse tervise häired, kuid nad on väga andekad,“ rääkis naine, kelle sõnul on erivajadustega inimeste maailmanägemus väga huvitav.



"Meie kunstnikel on välja kujunenud erinev tehnika, kuidas ennast väljendada. Kes kasutab õlipastelle, kes akvarelle, kellele meeldib kasutada oma töös tavalist pliiatsit, kes teeb suuri tušitöid. Mõni tahab ise oma mõtteid paberile panna, teine soovib aga seda, et teda rohkem suunataks.“



Projekt on jagatud kolmeks. Esimene etapp kuulutati välja septembris, siis viidi läbi luulevõistlus, mis kandis samamoodi pealkirja "Minu elu“. Luuletusi on nii armastusest, sõprusest, hingevalust kui pettumusest. "Tihtipeale me igapäevaelu saginas ei mõtlegi selle peale, et ka neil inimestel (klientidel – toim) on või on olnud pere, ka nemad on kogenud oma elu jooksul erinevaid etappe, tundeid, armastanud ja pettunud.“



Näitusel saab uudistada näiteks vabakutselise kunstniku, Eesti kunstnike liidu liikme Igor Gordini töid. Igor on sündinud Tomskis, kuid alates 1978. aastast elab Narvas. Ta on lõpetanud Ivangorodi kunstikooli ning on õppinud ka Moskva tekstiiliinstituudis. Aastail 1993–1995 töötas ta õpetajana Narva kunstikoolis. Alates 1999. aastast kuulub ta vabagraafikute liitu.



Igoril on olnud kaksteist isikunäitust – Eestis, Venemaal, Rootsis – ning ta on osalenud rohkesti grupinäitustel nii Eestis kui ka Venemaal, osa võtnud 11. graafikabiennaalist Tallinnas. Oma kõrgperioodil oli Igor väga produktiivne, tema tööd on tihtipeale ülisuurtes mõõtudes – täis märke ja sümboleid, linoollõiked ja väga hoolega läbi töötatud tušijoonistused. Tema näitusel eksponeeritavad tööd on valminud viimase kolme-nelja kuu jooksul.



Ka on välja pandud suurepärase kunstiandega Kairi Sepa joonistused. Kairi armastab joonistada portreid ja just kuulsuste omi. Lisaks Igori ja Kairi töödele on näitusel veel palju teisi andekaid töid ja ka käsitööd. Näitus, mille avamisele on oodatud kõik huvilised, avatakse kl 14.



Idee psüühikahäiretega klientide töödest näitus teha tuli Sõmera Kodu juhilt Helle Kahmilt.



Väljapanek jääb avatuks 10. detsembrini.



