NÄDALALÕPP

Chameleonis tuleb halloween’i õhtu

Reede, 03. november 2017.



Kord aastas on see päev, mil vaimumaailm avab oma uksed ja Chameleoni tüdrukud lasevad oma tumedamal poolel särada. Laupäeval muutub sohvabaar tõeliseks õudustemajaks, kuid see kajab heast muusikast, mida mängib artist nimega Nora von B.



"Chameleon on juba aastaid oma uhke halloween’i tähistamisega silma jäänud ja see on ka minu üks lemmikpühi,“ ütles DJ Nora von B, kellel kahjuks ei ole varem olnud võimalik neile pidustustele jõuda, kuid kel sel aastal õnnestus see päev vabaks jätta. Nora sõnul tema DJ tee saigi tegelikult samast majast alguse ca viis aastat tagasi, kui toona tegutsev programmijuht tal hõlmast haaras ja andis mõista, et on aeg oma kauaaegne unistus teoks teha. Seega leidis Nora kõige esimene etteaste aset just Chameleon Lounge’is.



"Muusika on kogu elu minuga ühte sammu astunud ja olnud osa minust – läbi aastate olen peatuma jäänud deep/techhouse muusikažanrile, kuhu olen vürtsi mõttes ka techno’t seganud. Kuid nagu iga ameti puhul, on rahva tagasiside oluline ning see annab motivatsiooni jätkata, seega võiks öelda, et see sünergia, mis piduliste ja artisti vahel on, teeb DJ ameti meeliülendavaks,“ kinnitas ta.

Õhtu algab kl 21.



