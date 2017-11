NÄDALALÕPP

Evelin Ilves – mina ja Hiiumaa

Reede, 03. november 2017.



Autor: NL Reede, 03. november 2017. FOTO: Kalev Lilleorg Evelin Ilves pidas läinud suvel Orjakus restorani Roog. Suguvõsa seda Tallinnas sündinud ja – tema oma sõnade järgi – Võrumaal vanaema juures kasvanud naist siia ei toonud. “Võib-olla olin eelmises elus hiidlane,” muheleb ta.



Esimene kokkupuude saarega oli tal klassiekskursiooni ajal kaheksa- või üheksa-aastasena. Piiritsoon ja okastraadid ja puha. Oldi Kõpu kandis, elati telkides.



Evelin, tollal perekonnanimega Int, mäletab, kuidas ta läks sõbrannaga mere äärde korjama aukudega kive. Vene sõdurid olid seal metsas, natuke õudne oli olnud. Tagasi tulles nägi ta Eri Klasi istumas aidatrepil väljaveninud dressipükstes külameestega koos, jõid õlut või midagi. “Mul oli selline elamus: Hiiumaa on koht, kus isegi selline mees, keda siiani olin näinud ainult, frakk seljas, saab olla tavaline inimene.



Teine äratundmine oli see, et ma armastan rahvariideid, lapsest saati, ise õmblesin ka. Ühel hetkel ma otsustasin, et lasen professionaalidel endale rahvariided teha ja valin endale sellised mustrid, mis mulle meeldivad, mitte koha järgi. Võtsin käsile rahvariideraamatud, otsustasin, et ma lihtsalt lappan ja see, mis mulle meeldib, selle lasen teha. Need, mis mulle kõige rohkem meeldisid, olid Emmaste valged rahvariided.



Läbi elu olen hakanud siin tihedamini käima, sõprade juures, kellest paljud olid suvehiidlased. Kui mul poleks lapsevanema kohustusi, ma kohe jääksin siia päriseks. See on selle suve jooksul kinnistunud tundmus ja teadmine.”



Alustame kaugelt. Väljaspool Eestit, mis on sinu lemmiklinn või -koht või -riik? Ja mis selle võlud on?



Evelin Ilves: Bali saar. Bali saare kuju on sarnane Hiiumaa omaga. Mulle meeldib seal kõik: inimesed, kultuur, loodus… Bali on haruldane koht, kus kõik on veel päris; väga palju tehakse käsitsi, traditsioonilisel viisil, mida meil on kõrgemal tasemel hakatud üllatuslikult halvustama. Ent – puutöö, hõbeehted, batika tehnikas tekstiilid… Ka riisi kasvatatakse käsitsi. Jah, võib öelda, et Bali on vaene, aga vaesus on suhteline – kui inimesed on õnnelikud, ma ei nimetaks neid vaesteks.



Aineline rikkus ei ole kõik, mis elus on tähtis. Aga muidugi – aeg-ajalt tõmbavad mind suurlinnad ka. See on teine äärmus, milles on selline eriline, tihe, kontsentreeritud loov energia. New York, Shanghai, Pariis, Singapur. Kõiki ühendab see, et seal on palju eri rahvusi ja kultuure rõõmsalt koos. Kõiki neid linnu ühendab loovus, kreatiivne energia.



Missugune teine koht peale Hiiumaa on sul koduks, päris või vaimselt, Eestis? Miks just see?



Tead, praegu on küll selline tunne, et Hiiumaa ongi minu koht. Ma ei ole ühegi kohaga sellist sidet tundnud nagu Hiiumaaga. Siin on kõik täiuslik. Isegi kliima! Aga kui on vaja midagi selgeks mõelda või maha rahuneda, siis ma alati lähen mere äärde. Olgu see meri siis siin või teisel pool maakera. Aitab alati.



Hiiumaal, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinevaid kohti, nii looduse, taimestiku kui isegi ilma mõttes. On sul peale oma koha ka teisi lemmikuid siin?



Hiiumaal on mul kaks erilist kohta. Üks on Orjaku. Orjaku sadama muuli otsas on üks maailma parimaid kohti. Ma olen nii palju kordi jooksnud sinna, käinud ujumas ja siis olnud seal kivi peal päikese käes tuulevarjus nagu sisalik. See on selline tunne, et sa ei tahagi ära minna, lõputult ilus ja hea. Siin on luiged, suured valged linnud, nii lummavad, ja merikotkad. Mul on selline tunne, et need on nagu jumala asemikud, inglid. Hiiumaa on ju inglite saar! Bali saart aga teatakse kui jumalate, eriti aga jumalannade saart.



Teine koht on Kõpus või Mägipe-Palli kandis, need pikad tühjad rannad. See on täitsa müstika, kui äge see on! Käid seal tundide kaupa mööda metsa, siis tuled mere äärde, viskad kõik riided seljast ära ja lähed ujuma. Nagu maailma lõpus või hoopis alguses!



Kas sa leiad siin veel midagi uut? Käid ringi kusagil uusi kohti avastamas?



Jah, kogu aeg leian. See, mis minu meelest ühendab Hiiumaad Bali saarega, on ilu. Balil – ükskõik, kuhu sa ka ei lähe, ükskõik, mida sa ka ei vaata, kõik on nii imeilus. See mõjub nagu esteetiline teraapia, lihtsalt see teeb sind paremaks, kui sa hoomad seda ilu.



Hiiumaal on samamoodi. Ükskõik, kuhu sa ka ei lähe, kõik on nii ilus. See valgus on täiesti müstiliselt ilus siin. Ja kui sul on vähegi võimalik käia jala või jalgrattaga, sa kogu aeg näed midagi uut. Ja mis mulle veel eriti meeldib – ma olen ju Võrumaal lehmakarjade sees üles kasvanud – siin ma näen väljas loomakarju igal pool. Siinsamas Orjakus on nii šoti mägiveised, lehmad, lambad, hobused… Mandri-Eestis seda eriti ei näe enam, kõik on lautadesse suletud.



Kui sa parasjagu tööd ei tee, millega sa siin sisustad oma aega?



Seenel käin, loen, kirjutan, kokkan – praegu meil on restoran kinni ja oleme lahti ainult ettetellimisel. Kui tellimusi pole, ma ikka heameelega kokkan, teen pirukaid ja kooke, eile tegin seeni kella kolmeni öösel. Marineerisin, soolasin, kuuseriisikad läksid purki omas mahlas.



Kuhu sa viiksid oma mandri või välismaa külalised? Mida nad ilmtingimata peaksid siin nägema?



Sääretirpi. See on kõige ilusam koht. Hirmuste kanti ka, kuhugi randa.



Meie tuntud raskused on praamiliikluse ebakindlus, keskmiselt sagedasemad elektrikatkestused või voolu ebastabiilsus, poodide kaubavalikute mitte just üleliigne rohkus. Kuidas need sind mõjutavad/segavad ja kuidas sa nendega oled kohanenud?



Ei sega. Kõik see just õpetab tolerantsust, tuletab sulle meelde alandlikkust looduse ees. Ei ole meil tegelikult vaja mitte midagi sellist, mis oleks olemas kohe, kui tahan. See muudab inimesed ülbeks. Sa pead olema looduses alandlik. Eile just käisin seenel ja mõtlesin, et seened õpetavad sulle seda, et sa pead põlvili laskuma, siis sa näed neid. Kui loodus ei taha, et me ära lähme, siis ei liigu lennuk või praam. Siinne elu õpetab sellist nn zen-olekut. Ja kuidagi loob sellist sisemist rahu, mille väga paljud linnainimesed on kaotanud.



Kui need asjad sind ei sega, kas siis miskit on, mis tõsiselt segab?



Paljud teenused on oluliselt kallimad kui mandril.



Kui saaksid vabalt valida, siis mida sa a) tooksid Hiiumaale juurde, mida meil pole ning b) millest sa tahaksid lahti saada, mis meil on?



Ei tooks väga palju juurde, see, mis Hiiumaa on – kõik kokku, see ongi ääretult võluv. Ma heameelega tahaksin teha siia loodusravikeskuse. Hiiumaale sobiks selline koht, kus inimene saaks välja puhata, taastada oma närvisüsteemi puhtalt looduse abil, aja lihtsalt maha võttes. Vaimusilmas näen klaasist hoonet, kus olles oled justkui looduses. Teine idee – olen kuulnud mõttest teha siia sõdurite rehabilitatsioonikeskus, taastusravi, pikaajaline. See sobiks Hiiumaa vaimu ja energiaga samuti kokku ning annaks tööd. Klientidele mõjuks lausa metsikult hästi – hoopis midagi muud kui taastuda linnakäras. Millestki lahti saada? Ei, minu meelest Hiiumaa on täiesti ideaalne.



Kuidas sinu kultuurinälg siin toitu saab?



Seda ta ei saanud, sest olin tööl sel ajal, kui kontserdid ja etendused toimusid. Ise valisin nii. Aga ma olen üksteist aastat elanud vanalinnas, millest kolm aastat Draamateatri kõrval ning ma ei käinud sel ajal Draamateatris mitte ühtegi korda. Aga kui kolisin Ärmale, käisin tunduvalt tihedamini nii kontsertidel kui teatris. Ja kui sul on televiisor ja internet, saad kõike seda omas kodus ja on mõnusam ka.

Ma käin kas või üks kord aastas New Yorgis, kuulamas-vaatamas maailma absoluutseid tippusid. Kuid siiski, kohast ei sõltu see üldse. Ma olen saanud ühe oma suurema muusikaelamuse metsas, kõrvaklappidega kuulates Pärt Uusbergi koorimuusikat. Päike paistis, ma kuulasin ära järjest kõik, mis ta on kirjutanud – see on jumalik anne. Üks noor inimene ei saa kirjutada sellist muusikat lihtsalt selleks, et ta on andekas või kogenud, see tuleb kusagilt mujalt. Otse Loojalt.



Kas hiidlane on teistmoodi kui mandriinimene? Milline ta on?



Eks igaüks on omamoodi. Kui ma nüüd üldistan, siis mu arvates hiidlastel, enamusel, on sisemine rahu olemas, mida Tallinnas ei koge inimestes, vastupidi, seal on kogu aeg mingi ärevus. Ja teiseks, inimesed ei virise siin näiteks, et riik on selles süüdi ja ärimehed tolles süüdi. Saarel peab alati hakkama saama, see on siinsetes inimestes tugevalt sees. Ja kõik aitavad siin üksteist ka – seda ei juhtu eriti mujal.



Kuidas sind on omaks võetud?



Minul on väga-väga hea tunne.



Nüüd siis: mis need head asjad siin on, mis sind siia tõmbavad?



Vaikus, rahu, metsik loodus. Elu käib loodusega kooskõlas, mitte nii selgelt looduse arvelt. Kodu on väga oluline ja kodu pole kunagi ainult see ruum, kus sa elad. Suur osa kodust on õues. Hiiumaal on mul tunne, et terve see saar on kodu. Et kui ma praami pealt maha astun, mul on kohe see tunne, et vuuuuhhh. Ohh! Nüüd olen kodus!



Mida Hiiumaa (või riik või EL või kes tahes…) peaks tegema, et elu siin püsiks vähemalt nii hea kui see praegu on või saaks veelgi paremaks?



Noh, riigi idee on selles, et aidata neid, kes on nõrgemas positsioonis. Kui vaadata üldiselt majanduse ja konkurentsi kontekstis, siis kõik saarte rahvad on nõrgemas positsioonis. Seda peaks toetama kuidagipidi. Mina läheks kohe mitte just toetuste, aga vähemalt maksusoodustuste peale. Muidugi kõik see, millest me varem rääkisime, muidugi see segab ettevõtlust. Näiteks väikeettevõtluse, muu hulgas käsitöö maksustamine on absurdne. Pisikese ettevõtmise pidamine peaks olema lihtne, eriti nn osalusettevõtlus, näiteks Airbnb ja teised – see ei vaja ju bürokraatiat, milleks seda nõuda?



Räägi palun veel lugu või anekdoot sellest, mis iseloomustab sulle Hiiumaad.

