NÄDALALÕPP

Kohvik-klubis on Pajuvärava pere

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. oktoober 2017. Ürituste sarja Rahva Lemmikud avab Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso koos laste Uma Säsi ja Henrik Rajuga. FOTO: Irina Mägi/Delfi Homme jätkub Kuressaare Kultuurivara ürituste sari: kohvik-klubi Rahva Lemmikud. Külla tulevad koguperesaate „Meie pere ja muud loomad“ osalised.



Heidi Hanso ja tema kaks last, Uma Säsil ning Hendrik Raju, pugesid rahva südamesse oma eluga maal selle kõige ehedamal moel Pajuvärava talus. Kanal 2 südamlik saatesari, mis kestis kaks hooaega, tõi televaatajateni selle perekonna unistused, toimetused ja kordaminekud koos maaelu argi- ja pidupäevadega suvest talveni, mil loodi ühest vanast Saaremaa talust endale päris oma kodu. Ja muidugi ei käi Pajuvärava talus elu ilma loomadeta – neid jätkub nii tubadesse kui ka õue.



Pajuvärava talu perenaine Heidi Hanso ütles Nädalalõpule, et kutse Rahva Lemmikute raames esinema tulla on väga armas ja ootamatu tunnustus. „Ma ise pole kahjuks ühelegi sellesisulisele sündmusele sattunud. Seda põnevam laupäeval olema saab,“ muigas ta.



Laupäeval teeb Heidiga intervjuu Tõnis Kipper, kes on Heidi sõnutsi väga hea ajakirjanik ja õhtujuht. „Ma usun, et ta küsib minult just neid küsimusi, mida inimesed selle saate ja meie elu kohta teada tahavad,“ rääkis Heidi, lisades samas, et ta pole meelega uurinud, kuidas see üritus kõik täpsemalt üles on ehitatud, sest siis on tal endal ka põnevam.



Heidil on lisaks väga hea meel, et koosviibimisele tuleb esinema ka Risto Ränk koos oma venna Renatiga, nii et väga hea ja südant puudutav muusikaline vahepala on garanteeritud. Küsimusele, kas kuulsus on noore naise jaoks ka väsitav ja kuidas on, kas kiputakse teda tänaval teretama ja juttu puhuma, vastas Heidi, et ta ei pea ennast kuulsuseks. „See on aga väga armas, kui inimestele me näod tuttavad tunduvad ja teretatakse või vahel mõni sõna juttu puhutakse. Inimestel on head tähelepanekud, mõtted ja ideed, kuidas ma midagi lihtsamini/efektiivsemalt teha saaksin ja seetõttu on mul alati maru hea meel, kui keegi minu jaoks aega võtab ja paar sõna ütleb.“



Juurte juurde tagasi tunne



Millisena näeb siis Heidi tulevikus elu maal? Kas maaelu muutub aina populaarsemaks ja inimesed tahavad maale tulla või pigem vastupidi?

„Maaelu ei tohi kindlasti kohustus olla, siin saab mõnusasti elada ainult siis, kui seda ikka hingest tahad. Pimedad ja üksikud talveõhtud, metsloomad, kes koduloomi murravad, lõputu töö hoovi peal ja vana maja ülesputitamine... Kuniks kõik hea, mis maaeluga kaasneb, selle veel üles kaalub, võib siin askeldada küll,“ jutustas naine, viidates, et talle tundub küll, et maale kolimisel on mingi populaarsus, aga see võib puhtalt ka sellest olla, et märkad ikka seda, mida isegi koged. „Aga et huvi tänapäeva maaelu vastu tõusnud on, seda ilmestavad hästi avatud talude päevade sarnased üritused. Eks inimesed ikka oma hinges igatsevad seda avarust ja juurte-juurde-tagasi tunnet. Mina küll igatsesin, kui pealinnas olin. Ja ega enam ei kujutaks hästi ette ka, kuidas ma oma lapsi linnakorteris kasvataksin,“ kinnitas Heidi.



