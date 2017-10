NÄDALALÕPP

Põnev teadushommik akvaariumielanikega

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: NL Reede, 27. oktoober 2017. Keskuse juhataja Karin Poola koos lastega meritähti uurimas. FOTO: Liisi Mäeumbaed Homme, laupäeval, 28. oktoobril on Palade loodushariduskeskuses kuues ja viimane selleaastane kogu pere teadushommik. Seekordne, zooloogiale pühendatud teadushommik kannab nime “Akvaariumi põnevad elanikud”.



Oodatud on väikesed teadushuvilised ja nende vanemad. Koos uuritakse Palade looduskeskuse suure akvaariumi elustikku.



Akvarist Leili Kink õpetab, kuidas akvaariumi sisustada ja kalade eest hoolitseda. Räägime kalast kui lemmikloomast ning akvaristil on kaasas lõbusad mängud ja väikesed kingitused.



Palade loodushariduskeskuse juhataja Karin Poola selgitas, et teadushommikute eesmärk on erinevate loodusteaduste tutvustamine. Olulise osa igast teadushommikust moodustasid lihtsad, laste jaoks põnevad ja vahel ka lõbusad katsed. “Tähtis on, et lastel tekiks arusaam teaduslikust uurimisest ja järeldusteni jõudmisest,” ütles Poola.



Väike tagasivaade juba toimunud teadushommikutele.



Jaanuaris tehti algust keemiaga, selgemaks said laboris töötamise reeglid ning läbivaks teemaks oli vesi ja vee tähtsus elusloodusele. Noored keemiahuvilised õppisid vett puhastama ja määrama vee keemilist koostist.



Märtsis kutsus keskus kokku füüsikahuvilised. Füüsikahommikut, mille teemaks oli “Keskkond meie ümber”, aitasid sisustada Tartu AHHAA keskuse noored teadlased.



Maikuu teadushommik oli suunatud geoloogiale ehk kivimite ja kivististe uurimisele. Sedakorda töötasid teadushuvilised õues ning väljasõit Hilleste paekarjääri ja Kallaste pangale andis hea võimaluse uurida ise saare kivimeid ja kivistisi.



Suveteemadeks said taimed ja Läänemeri: taimede tundmine, ravimtaimed, herbaariumi valmistamine – need olid botaanilise teadushommiku teemad. Läänemere elustikku uuriti väljasõidul Kaleste randa ning läbivaks teemaks oli mere mõju maismaa loodusele ja meie kultuuriloole.



Kogu pere teadushommikuid rahastasid SA Eesti Teadusagentuur, haridus- ja teadusministeerium ning Pühalepa vald.



