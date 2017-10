NÄDALALÕPP

“Ühe jalaga hiidlane” esitleb uut raamatut

Reede, 27. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Harda Roosna Reede, 27. oktoober 2017. Ajakirja Kalastaja väljaandja Hanno Kask esitleb reedel, 3. novembril Kärdlas kaupluses Kala ja Võrk oma raamatut “Kalad meie toidulaual”.



Küsimusele, milleks niigi rikkalikule raamatuletile on vaja veel üht kalaraamatut, vastas Kask veendunult, et tema raamatud on kõige paremad: “Minu kalaraamatud on sellised nagu need päriselt olema peaksid.” Ja tõi näiteks oma eelmise raamatu “Kalakokad kalastajaga”, mis ei ole klassikaline retseptiraamat, vaid selles antakse edasi kalatoitude valmistamise ideid, viise ja nippe. Raamatu, muuseas, kirjutas ta koos kuulsate Eesti kokkadega nende endi köögis.



Seekordses, järjekorras juba viiendas autoriraamatus leidub põhjalik kalade tutvustus. “Kirjutan lahti, missugune on mereahven, missugune jõeahven, missugune huntahven, panen ladinakeelsed nimed taha ja sama lugu forellidega – kes on jõeforell, kes meriforell, kes vikerforell, millal neid tasub osta ja millal mitte,” selgitas autor.



Kask ütleb enda kohta, et on juba “ühe jalaga hiidlane”, kel on Reigis Kalastaja-nimeline talugi. Ta kavatseb end aina rohkem Hiiumaaga siduda ning käib on eelnimetatud kaupluses lausa tööl. Kord nädalas, reedeti kella 13-st 18-ni tutvustab ta kaupluses paadimootoreid ja kuulab ära kaluri mure, kui ta paadimootor jupsib. 21 aastat ajakirja Kalastaja välja andnud Kask on ühtlasi firmaomanik. Tema OÜ Barrel Grupp on mitme eri firma toodetud paadimootorite edasimüüja Eestis, aga tal on ka paaditehas ning ettevõttes remonditakse paadimootoreid.



Raamatu “Kalad meie toidulaual” esitlus toimub reedel, 3. novembril kella 17–19ni Kärdlas Heltermaa maanteel asuvas kaupluses Kala ja Võrk. Kõik, kes vorstile kala eelistavad, on oodatud.



Kaupluse omanik, rannakalur Imre Kivi andis lootust, et raamatuesitlus ei jää ainukeseks sündmuseks ja edaspidi võiks korraldada näiteks kala valmistamise õpitubasid jmt.

Harda Roosna Küsimusele, milleks niigi rikkalikule raamatuletile on vaja veel üht kalaraamatut, vastas Kask veendunult, et tema raamatud on kõige paremad: “Minu kalaraamatud on sellised nagu need päriselt olema peaksid.” Ja tõi näiteks oma eelmise raamatu “Kalakokad kalastajaga”, mis ei ole klassikaline retseptiraamat, vaid selles antakse edasi kalatoitude valmistamise ideid, viise ja nippe. Raamatu, muuseas, kirjutas ta koos kuulsate Eesti kokkadega nende endi köögis.Seekordses, järjekorras juba viiendas autoriraamatus leidub põhjalik kalade tutvustus. “Kirjutan lahti, missugune on mereahven, missugune jõeahven, missugune huntahven, panen ladinakeelsed nimed taha ja sama lugu forellidega – kes on jõeforell, kes meriforell, kes vikerforell, millal neid tasub osta ja millal mitte,” selgitas autor.Kask ütleb enda kohta, et on juba “ühe jalaga hiidlane”, kel on Reigis Kalastaja-nimeline talugi. Ta kavatseb end aina rohkem Hiiumaaga siduda ning käib on eelnimetatud kaupluses lausa tööl. Kord nädalas, reedeti kella 13-st 18-ni tutvustab ta kaupluses paadimootoreid ja kuulab ära kaluri mure, kui ta paadimootor jupsib. 21 aastat ajakirja Kalastaja välja andnud Kask on ühtlasi firmaomanik. Tema OÜ Barrel Grupp on mitme eri firma toodetud paadimootorite edasimüüja Eestis, aga tal on ka paaditehas ning ettevõttes remonditakse paadimootoreid.Raamatu “Kalad meie toidulaual” esitlus toimub reedel, 3. novembril kella 17–19ni Kärdlas Heltermaa maanteel asuvas kaupluses Kala ja Võrk. Kõik, kes vorstile kala eelistavad, on oodatud.Kaupluse omanik, rannakalur Imre Kivi andis lootust, et raamatuesitlus ei jää ainukeseks sündmuseks ja edaspidi võiks korraldada näiteks kala valmistamise õpitubasid jmt.Harda Roosna

Veel artikleid samast teemast »