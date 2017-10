NÄDALALÕPP

Pärsama kultuurimaja juubeldab

Reede, 27. oktoober 2017.



Täna õhtul peetakse Leisi vallas Pärsama kultuurimajas pidulikult maja 90-ndat sünnipäeva.



„Sünnipäevapidu tuleb juubilarile vääriline, ikka vahuveini ja tordiga,“ ütles Pärsama rahvamaja juhataja, Leisi valla kultuurijuht Aina Tomson, kes on töötanud selles majas kokku 32 aastat.



Kl 20 algaval sünnipäevapeol on väike tervituskontsert ja tänuavaldused. Tänatakse endisi töötajaid ja koostööpartnereid. Tervitused ütleb kokkutulnuile ka viimaseid päevi Leisi vallavanema ametis olev Ludvik Mõtlep. Jalakeerutust pakub tantsubänd Viiser Suure-Jaanist ning tantsuplokkide vahel saab näha lustlikke etteasteid. Praegu on kohti kinni pandud juba üle 80, kokku mahutab rahvamaja saal üle saja inimese, seega on soovituslik kohad broneerida.



Küsimusele, millised on olnud need 32 aastat, vastas Aina, et eks on igasugu aegu olnud, aga põhjust rõõmustamiseks jagub. 1999. aastal juurdeehituse käigus sai maja korralikud WC-d, oluliselt ruumi juurde garderoobi näol ja teisele korrusele ringiruumi, ehitati oma katlamaja. 2007. aastal algas maja vana osa remont. 2008. aasta vabariigi aastapäevaks oli majal täiesti uus sisu. Aga mis hetkel kõige rohkem rõõmu teeb, on see, et käesoleva aasta septembris liideti ka kultuurimaja uue katlamajaga ning nüüd on maja soe ööpäevaringselt. „See, et me saime selle just juubeliaastaks, on nii äge kingitus kogu meie valla rahvale, “ rõõmustas Aina, kelle sõnul on sel aastal remonditud ka välisfassaadi, paigaldatud varikatused ja suvel avati maja ümber pidulikult uus aed.



Kui palju on nende aastate jooksul muutunud ringide töö, sellele vastas Aina muiates, et eks ta ikka on muutunud, eks ringijuhid ja neis osalejadki on aastatega vahetunud, aga praegu ütleks nii: „Meil on siin kõike- laulu, tantsu, kandlemängu… ja isegi nabatantsu. Väga loodan, et tulemas on üks tore piduõhtu, sest eks inimesed ju ise teevadki peo ja kokku tulevad mulle olulised ja armsad inimesed.“



Pärsama rahvamaja avati 28. augustil 1927. Toona, 11.08.1927 kirjutas ajaleht Meie Maa: „Kohaliku uue rahvamaja Pärsama saali avapidu 28. augustil 1927. a. Lubanud on osa võtta Leisi selts lauluga ja Ratla selts keelpillide orkestri-muusikaga.“ Ja mis kõige huvitavam – Ainal on kultuurimajaga ühel päeval sünnipäev.



