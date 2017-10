NÄDALALÕPP

Musta Pitsi Öö: õhtu täis ilu, naiselikkust ja sära

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. oktoober 2017. Möödunud aastal olid Musta Pitsi Öö külalisteks Evelin Ilves ja Ott Lepland. FOTO: Tiina Pitk Laupäeval, 28. oktoobril toimub Orissaare kultuurimajas juba üheksandat korda Musta Pitsi Öö. Üritus on mõeldud kõigile neile, kes hindavad ilu ja romantikat.



„Selle õhtu, mis on ellu kutsutud eelkõige just naistele mõeldes, korraldamisel on juba pikad traditsioonid,“ ütles üks korraldajatest Maria Reimal. Ta lisas, et Musta Pitsi ÖÖ idee ja eesmärk on arenenud ja kasvanud läbi aastate ja saanud just selliseks hingepaitavaks õhtuks, nagu see täna on. „Nagu alati, on meil olnud väga head esinejad. Näiteks Hannes Hermaküla, Evelin Ilves, muusikalist meelelahutust on pakkunud Uku Suviste, Ott Lepland jt. Nii võib publik ka sel aastal kindel olla, et õhtu tuleb põnev, huvitavate teemade ja meeldiva õhkkonnaga.“



Seekord saavad kõik osalised nautida kaunist Krunnipea Butiigi väljapanekut, tutvustatakse Tori Jõesuu siidri- ja veinitalu siidrit, mida kõik kohalolijad saavad ka maitsta ja kaasa osta. Kogu õhtu söögi ja joogi eest kannab hoolt Meite Mekk Catering. Oma tooteid tutvustab saaremaise looduskosmeetika brändi HOIA homespa.



Musta Pitsi Öö külalised on korraldajate sõnul igal aastal valitud hoolikalt ja alati ühiste arutelude käigus. „Meile on oluline, et inimene, kes tuleb, sobiks nii meie õhtuga kui ka kõnetaks publikut. Sel aastal oleme külla kutsunud Jesper Parve, kelle just ilmunud raamat „Mees“ pakub kindlasti intrigeerivaid teemasid kogu õhtuks.“



Võrratu õhtu



Muusikaga loob seekord meeleolu tuntud muusik: laulukirjutaja, kitarrist, laulja ja produtsent Stig Rästa. Ta tunnistas Nädalalõpule, et ei teadnud varem sellise ürituse olemasolust. „Kuid, nagu iga kontserdi puhul, on ootus, et publikule kontsert meeldiks, et oleks sõbralik ja sundimatu meeleolu,“ lausus Stig, kelle esituses saab homme kuulda neid laule, mis on kõigile teada-tuntud.



Alati kuulub Musta Pitsi Öö juurde ka põnev muutumismäng, kus muutuja, kes viimase hetkeni saladuseks jääb, saab endale Pai Salongi abiga täiesti uue imago. Musta Pitsi Ööl on korraldajate kinnitusel oma väljakujunenud publik, kes teab, mida oodata, kes hindab seda stiili ja kvaliteeti, mida nad pakuvad ja kes tuleb taas ja taas seda õhtut nautima. „See on ka korraldajatele suureks inspiratsiooniks. Ja kuni see rõõmustab nii meid kui meie imelist publikut, toimub Musta Pitsi Öö ikka edasi ka järgmistel aastatel.“



Möödunud aastal olid Musta Pitsi Öö külalisteks Evelin Ilves ja Ott Lepland. „Võrratu õhtu oli! Nii võimas, et väikeses kohas tuleb ligi kakssada inimest kokku, et lihtsalt koos toredasti aega veeta,“ märkis Ilves, lisades, et kõige ägedam on ikkagi see sadadest naistest õhkuv feminine power. „Hea eeskuju kõigile kogukondadele.“



