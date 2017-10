NÄDALALÕPP

Keraamik õpetab saviimet kogema

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Harda Roosna Reede, 27. oktoober 2017. Keraamik Kristi Kuurme oma töökojas potikedral saviimet loomas. FOTO: erakogu Teisipäeval, 31. oktoobril õpetab keraamik Kristi Kuurme savitreimist, mis on üks ütlemata meeldiv ja mõnes mõttes lausa jumalik kogemus. Tundub ju lausa imena, kuidas vormitust savitükist saab peaaegu täiuslikult ümmarguse kujuga kruus, kauss või vaas.



Väikesesse Vabaduse tänava ateljeesse Kärdlas mahub korraga neli-viis õpilast, üks-kaks juhendajat ja kaks potiketra. “Ka kõrvalt vaadates õpib üsna palju – sa näed ära, mismoodi see asi üldse käib – ja ongi juhtunud nii, et sel, kes on vaadanud mitme inimese treimist, tuleb kohe esimesel korral päris ilus asi välja,” räägib Kristi.



Kuna Kristi keraamikakoja koolitused on menukad, said selgi korral kohad nädalaga täis. “Talvisel ajal tuleb mul töötubasid reklaamida, aga suvel leitakse mind ise üles,” selgitas ta.



Meelt siiski ei tasu heita. Kel asja vastu huvi ja seekord töötuppa ei mahtunud, võtku aga julgesti Kristi Kuurmega ühendust.



Töötoa hind on 15 eurot osaleja kohta, hinna sees on juhendamine, materjal ja ühe eseme põletus. “Nii et valmis asja saab osaleja endale, aga tuleb küll mõnda aega oodata – ma teen kaks põletust, lisaks kuivamise aeg,” selgitas Kristi.



Kannatust tuleb varuda ka savinõu treimisel: “Kipub olema nii, et esimesel korral tehakse mõni väiksemat sorti ese, sest see on tõesti asi, mis nõuab harjutamist ja väga head keskendumist – kuna savi on pehme, võib temaga juhtuda igasuguseid asju.”



Kuid just tänu sellele on saviga tegelemine ka väga hea stressi maandamise võimalus, mis paneb ennast unustama. “Kui on vaja töö- või muremõtted välja lülitada, siis savitreimine on väga hea valik,” kinnitab keraamik.



“Olenemata sellest, mis sul välja tuleb, saad sa igal juhul kätte tunde – savi sunnib sind keskenduma ja mõnes mõttes savi austama, mõnes mõttes on see ka enese proovilepanek, samal ajal mõnus võimalus saviga mängida,” rääkis juhendaja.



Savitreimine sobibki igas eas inimestele, ka lastele – juba kuue-seitsmeaastased võiksid seda 3500 aastat tagasi leiutatud tehnikat proovida.



