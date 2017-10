Minu valimised

NÄDALALÕPP

Reede, 27. oktoober 2017.



Olin just haiglast pärast mandlioperatsiooni välja saanud, kuid arsti korraldusel pidin igaks juhuks elama veel Tallinnas, et vajadusel oleks kiirabi olemas. Tervis oli juba mingit moodi pisut parem, valuvaigistid lasksid elada ja nii läksin ma kooliõe poole.



Ühe kandi poisid olid kõik endale pintsaku alla pannud tuliuue villavahetusest toodud kõrge kraega kampsuni. Ikkagi talveaeg, märtsi algus. Poisid aurasid nagu veohärjad talvel, kuid kampsunitest ei loobunud. Mine tea, uued asjad, äkki hakkavad kellelegi näppu. Sedamoodi nad uhtusid, higised ja märjad, tüdrukuid tantsitada ja pealt vaadates hakkas neist päris kahju. Nemad aga ei lasknud end sellest sugugi häirida. Higistasid, mis higistasid, aga tantsisid hommikuni nagu kõik teised. Valimised on alati olnud üks tore ja meeldejääv päev. Autor: Ingrid Holm Reede, 27. oktoober 2017.Temal oli vaja minna linna ja tahtis ka eelhääletusel ära valida, et poleks valimispäeval minna suure liikluse ja rahvamurru hulka. Läksime siis valimisjaoskonda. Seal oli suur saba, kes kõik tahtsid enne õiget päeva linnukese kirja saada.Põhiliselt olid need venekeelsed pensionieas inimesed. Mitmed neist karkude, kepi või rulaatoriga. Ühesõnaga, meile täitsa sobiv seltskond. Kooliõde vaatas seda saba ja tahtis ära tulla, sest ta poleks suutnud seda järjekorda ära seista. Mind oli hakanud aga asi huvitama ja tegime kaupa, et mina seisan ja tema istub. Mõni inimene oli veel meie ees, kui keegi eesti keeles helistas ja ütles telefoni, et täna saavad kõik hääletada, ka need, kes on väljastpoolt Tallinna. Kaaslane tonksas mulle külge ja ütles, et mis ma ilmaaegu seal vahin, hääletagu ka ära. Läksin vabaneva laua juurde, kus istus 30–40 vahel noor lõbusa näoga mees.Küsisin, kas saab ka väljastpoolt Tallinna valida. Saanud jaatava vastuse, küsis ta mu elukohta. Selle teada saanud, hakkas mees naerma ja ütles, et tema nüüd küll oma elukohta öelda ei või, sest siis lähme kohe riidu. Mõtlesin pisut ja küsisin, et kas ta on hiidlane? See ta oli. Ma arvasin, et tühja nüüd neist valimistest, astume esimese kardina taha ja kukume andma.Mees naeris nii, et unustas mu isikukoodi ja pidi seda uuesti küsima. Nähtavasti oli meie kõnet tähele pandud, sest mitmed töötajad hakkasid naerma. Ega sõbrannagi suu peale kukkunud ole ja kui me siis asja aetud saime ja tulema hakkasime, sooviti meile mitmest suust ilusat päeva. Mul oli kogu vaev ja valu ununenud ja oli ikka äss tunne küll Tallinnas valida. Kandidaadi numbrit ma ei teadnud, kuid teadsin kindlalt, keda tahan valida ja nii otsisin seal valimisjaoskonnas ta numbri üles. Mul oli ammu teada, keda ja miks tahan uues volikogus näha ja minu rõõmuks seal ta ka on.Mäletan aega, kui valimiste päeval müüdi apelsine, sardelli ja muud defitsiiti, mida muul ajal sai kasinalt või üldse müügil polnud ja ega valimiste päevalgi kõigile jätkunud. Juba hommikul olid poe uste taga pikad sabad, et midagi paremat saada.„Suvitajate” filmiski küsib perenaine Ärni käest, kui sellel lipsu ees näeb, et kas ta hakkab valimistele minema. Tean üht abielupaari. Lihtsad inimesed olid, kuid valimistele läksid tuttuute kriuksuvate ja läikivate kalosside ja uute, veel kokkupaneku joontega siniste kitlitega. Minnes vaatasid teineteise kitleid ja oma kalosse. Tore tunne võis olla, sest kõik asjad olid uued ja kalossid kriuksusid iga astumisega.Siis oli vana meremees, kes valimistele minnes pani pähe valge kattega meremehemütsi ja sammus väärikalt valima. Valima pidi 100%. Üks noormees aga ei tulnud ega tulnud ja valimiskastiga mindi koju. Kuuldes, et valijad tuppa tulid, kargas poiss magamistoa aknast õue ja vaid jäljed lumel näitasid teed, kust ta metsa jooksis.Valimisjaoskonnas arutati nii ja teisiti, et kas panna ise lipik kasti või mitte. Kuna poiss oli haritud mees ja võis protsessima hakata, jäeti lipik panemata ja jäi ka 100% tulemata. Ma ei tea, kas selle 100% eest saadi mingit nänni või miks seda nii kangesti taga aeti, aga suur tegemine selle nimel käis igal valimiste päeval. Meile, noortele, olid valimised üks lust ja lillepidu. Kui häälte lugemine oli lõppenud ja neid mindi linna viima, läks lahti tants. See käis põhimõttel, et trall koiduni, mälestused hauani.Eriti palju vinüülplaate rahval maakohas polnud ja nii tantsisime kord ühe plaadi järgi mitu tundi. Hommikul läksime uimastena tööle, kuid keegi ei kaevanud, sest kuratlikult lõbus öö oli seljataga. Polnud seal viina ega muid tuju tõstvaid abilisi peale noore lustijanu ja vemmeldava vere, mis tahtis liikuda ja tantsida. Siis olidki moes tvist, samba, polka ja valss. Mida kiirem tants oli, seda parem. Higi tilkus ja vahepeal käidi trepil end jahutamas ning saali tulles algas kõik jälle otsast peale.Ühe kandi poisid olid kõik endale pintsaku alla pannud tuliuue villavahetusest toodud kõrge kraega kampsuni. Ikkagi talveaeg, märtsi algus. Poisid aurasid nagu veohärjad talvel, kuid kampsunitest ei loobunud. Mine tea, uued asjad, äkki hakkavad kellelegi näppu. Sedamoodi nad uhtusid, higised ja märjad, tüdrukuid tantsitada ja pealt vaadates hakkas neist päris kahju. Nemad aga ei lasknud end sellest sugugi häirida. Higistasid, mis higistasid, aga tantsisid hommikuni nagu kõik teised. Valimised on alati olnud üks tore ja meeldejääv päev.

