Kõrvits, ka eksootiline, toob tervist

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. oktoober 2017. Kõrvitsaliste õhtu. Vasakul eksootiliste köögiviljade kasvataja Heli Kuusk, kes on ka mitmeid selleteemalisi raamatuid kirjutanud, ning ürituse korraldaja Pirgit Nuut. Foto: Ivika Laanet-Nuut Möödunud nädalal jagas Valjala rahvamajas teadmisi kõrvitsaliste kohta Valjalas elav Heli Kuusk, kes on juba aastaid tegelenud mitmesuguste eksootiliste köögiviljade kasvatamisega.



„Mulle meeldib kasvatada kõike seda, mida meil ei kasvatata,“ ütleb Heli, kes oli selleks õhtuks kodust kaasa võtnud mitut erinevat sorti kõrvitsaid. Kui me oleme harjunud sööma tavalist kollast ja pirakat kõrvitsat, siis laual olnud kõrvitsad paelusid kõigi kohalolijate pilku. Seal oli mitmeid põnevaid. Näiteks lumivalge kõrvits, Heli lemmik – ’Galeux d’Eysines’. Selle pähklimaitselise kõrvitsa omapära on see, et mida rohkem näsasid ta koore külge kasvatab, seda suurem on suhkrusisaldus. Pärineb ta samanimelisest külast Prantsusmaalt.



’Flat White Boer van Niekerk’ – selle kõrvitsa viljad pärinevad Lõuna-Aafrikast, on imeilusa tumeoranži värvusega, pehme ja väga hea magusa maitsega. ’Pink Banana’ on aga Mehhikost pärit sort, mille vili on mõlemast otsast terav, vilja pikkus kuni 50 cm, säilivus väga hea. Vili on roosakas-oranži värvusega.



Tuhakõrvits, nimetatakse ka talve meloniks, vahakõrvits, üks võrratult hea leid interneti avarustest, seda on Heli kasvatanud juba mitmed aastad, kuid see kasvab siiski vaid kasvuhoones. Viljad on nii piklikud kui ka ümmargused, olenevalt sordist. Selle taime eripära on see, et vilja koor kattub valge tuhakihiga, tänu sellele võivad viljad säilida kuni üks aasta. Kärnkõrvits, käsnkõrvits, sellest tehakse valminult saunanuustikuid. Veel olid ülipõnevad ja dekoratiivsed ogamelonid, palsam-kibekurgid, ’Nepalese Cucumber’, mis valminult kaalub kolm või isegi enam kilo.



Lisaks kõrvitsatele oli Heli uudistajate jaoks kaasa võtnud elevandi-küüslaugu, värvilist ja tumepunast maisi, ubajuure, mis pealt näeb välja nagu roniuba, kuid söödav osa asub hoopiski maa all ja on päris maitsev, söödav toorelt, samuti kaks huvitavat kõrvitsast valmistatud toitu.



Huvitava hobiga naine rääkis, et kui me oleme harjunud, et kõrvits kasvab kõige paremini sõnnikuhunnikus, siis selle lükkab ta kohe ümber. „Seal ei tohi kasvatada, sest ta tõmbab kõik nitraadid enda sisse. Üldiselt on kõige parem siiski tavaline põllumuld, ilma igasuguse väetiseta,“ soovitas ta. Heli kasvatab ise ka eksootilise välimusega ogameloneid. Seemneid tellib ta Austriast, Saksamaalt ja Šveitsist.



Ühtepidi on Helil huvi kasvatada igasugu sellist, mis pole meie kliimas tavaline ja teiseks, et rikastada oma toidulauda, kuna tal on tõsine terviseprobleem seoses toitumisega. Ühel päeval tema organism arvas, et nüüd ta enam väga paljusid toiduaineid ei seedi, seetõttu tuli selline hobi talle kasuks. Kui inimesed käivad ja ostavad peamise toidukraami endale poest, siis tema puhul jääb see valik poodi külastades üliväikeseks.



Heli sõnul on kõrvits väga kasulik neile, kel kolesterool on kõrge. Kõrvits väljutab kehast üleliigset vett, sisaldab palju kiudaineid, toormahl on aga kasulik diabeetikutele, kuid ka neile, kel probleeme silmanägemisega. Kõige tervislikum aga on süüa kõrvitsat toorelt, kelle magu muidugi kannatab.



