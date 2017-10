NÄDALALÕPP

Mait Vaik: Hiiumaa on mulle loominguline pesa

Reede, 27. oktoober 2017.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Rohkem tuntakse Mait Vaiku ilmselt muusikuna Sõpruse Puiesteest, aga ta on kirjutanud lugusid ja tekste oma bändile lisaks ka Vennaskonnale, Metro Luminalile ning Kosmikutele. Viimastel aastatel ta on kirjutanud raamatuid. 2016 sai ta Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia oma novellikogu „Meeleparanduseta“ eest.



Ja mis seob meest Hiiumaaga? „Minu vanaisa ema oli Johanna-Luise Kask, Hiiumaalt pärit. Tema suri noorelt ja vanaisa ise ei elanud siin. Aga minu naisel on ka juured siin. Oleme praegu tema isa talus siin Palukülas. Ja siis on mul veel vanaisa õed, Poolad, nad elasid Kärdlas. Kui ma laps olin, käisin suviti siin. Ma pidasin ennast nende kaudu hiidlaseks. Uuesti hakkasin käima juba täiskasvanuna oma naisega 90-ndate algusest ja sealt alates olen kogu aeg käinud.“



Alustame kaugelt. Väljaspool Eestit, mis on sinu lemmiklinn või –koht või –riik? Ja mis selle võlud on?



Peterburi selle tõttu, et noorena sai seal väga palju käidud. Kooliajal sai sinna sõidetud iga nädalavahetus, ma tunnen ennast seal hästi.



Mis teine koht peale Hiiumaa on Eestis sul koduks, päris või vaimselt? Miks just see?



Koduks on Tallinn, ma olen vanalinna poiss ja seal kasvanud. Kosel olen veetnud väga palju suvesid, vanaema elas seal, aga Kose on nüüd nii muutunud, et ei oskagi öelda, kas mul temaga enam sidet on. Pilistveres ja Saarde pastoraadis Kilingi-Nõmmes olen ka palju aega veetnud nõukaajal, need kohad on väga lähedased. Pilistverest ja Hiiumaast ma olen kirjutanud luuletuse ka.



Hiiumaal, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinevaid kohti, nii looduse, taimestiku kui isegi ilma suhtes. On sul peale oma koha ka teisi lemmikuid siin?



Ega ma pole Hiiumaal väga palju ringi käinud. Minu jaoks on Hiiumaa Paluküla, Palade kant ja Kärdla.



Kas sa veel leiad siin midagi uut? Käid ringi kusagil uusi kohti avastamas?



Olen siin küll ringi rännanud. Üks koht, kuhu tahaks minna, on Hiiumaa soine keskala.



Kui sa parasjagu tööd ei tee, millega sa siin sisustad oma aega?



Jalutamisega. Ma olen selline öine jalutaja, mulle meeldib öösiti jalutada mööda külavaheteid. Noh, natuke naabrite ärritamine, nende, kellel on koer, eks need hauguvad natuke. Põhiliselt mõtisklemine siis ja eks mul on klapid peas, ma kuulan samal ajal muusikat. Hiiumaa on kindlasti loominguline pesa mulle, siin saab erilist energiat ja sa astud ka endast kõrvale. Me nimetame naisega seda „välismaale sõiduks“, kui me Hiiumaale tuleme.



Kuhu sa viiksid oma mandri või välismaa külalised? Mida nad ilmtingimata peaksid siin nägema?



Ei ole sellist kohustusliku kohta. Igal pool on midagi näha. Ega ma neid väga kaugele siit meteoriidikraatrist viia tahagi. Kaibaldi liivikul on mõnikord käidud.



Meie tuntud raskused on praamiliikluse ebakindlus, keskmiselt sagedasemad elektrikatkestused või voolu ebastabiilsus, poodide kaubavaliku mitte üleliigne laius. Kuidas need sind mõjutavad ja kuidas sa nendega oled kohanenud?



Elektrikatkestustes on isegi oma võlu ja ka selles, et mõned külalised ei olegi saanud tagasi linna, kuna praamid ei liigu. Ja külalistele on see väga meeldinud. Küllap saabub ka see päev, kus mul on kindlasti vaja jõuda kusagile ja ma ei jõua, aga seni ei ole seda olnud.



Kas sind peale nende asjade veel miski tõsiselt segab?



Mind otseselt ei ole midagi seganud. Mind ei häiri Hiiumaal mitte midagi. Tõenäoliselt, kui ma oleksin vanem ega jõuaks enam liikuda, siis oleks poeskäik keerulisem. Siin on käidud 35-kraadise pakasega Palade poes ja torm tuli ka, aga see oli pigem tore seiklus.



Kui saaksid vabalt valida, siis mida sa a) tooksid Hiiumaale juurde, mida meil pole b) millest sa tahaksid lahti saada, mis meil on?



Ma ei ole siin talvitunud, olen talvel käinud küll, aga mitte aastaringi olnud. Talvine Hiiumaa ja see seltsielu ja ühiskondlik tegevus on kindlasti teistsugune kui suvel. Aga mis mind häiriks nii, et ma tahaks seda juurde tuua või sellest vabaneda… Ei tule sellist asja praegu ette.



Kuidas sinu kultuurinälg siin toitu saab?



Ma saan Tallinnas oma annuse kätte, rohkem kui vaja, võib-olla. Hiiumaal on just need Hiiumaa üritused ja mina selle välja all ei kannata. Kohalikul inimesel võib olla hoopis midagi muud.



Kas hiidlane on teistmoodi kui mandri inimene? Milline ta on?



Kindlasti on teistsugune. Minu meelest on kolm regiooni, mis eristuvad väga selgelt n-ö keskmisest eestlasest: lõunaeestlane, saarlane ja hiidlane. Hiidlastel on väga hea huumorisoon, nad ei ole väiklased. See on minu jaoks ülimalt oluline asi, et siin kohtab ülivähe väiklust. Ja siis ma arvan, et see tuleb kusagilt ajaloost, et nendel puudub teatud upsakus või kõrkus.



Kuidas sind on omaks võetud?



Järelikult on, ma pole ausalt öeldes sellele mõelnudki.



Nüüd siis: mis need head asjad siin on, mis sind siia tõmbavad?



Mind iseenesest tõmbab kõige üldisem atmosfäär, mis Hiiumaal on ja kindlasti on selles midagi metafüüsilist. Minuga ei käi Hiiumaal kaasas ühtegi negatiivset kogemust.



Mida Hiiumaa (või riik või EL või kes tahes) peaks tegema, et elu siin püsiks vähemalt nii hea kui see praegu on või saaks veelgi paremaks?



Kui ma võtan euroliidu igasugused ettevõtmised, ma ütlen, et kõige parem oleks, et see EL siit võimalikult eemal hoiaks. Võiks raha saata, aga hoidku endale oma tarkused. (jätkab tõsisemalt) Ma olen ikkagi suvehiidlane, ma ei oska öelda, mida tahaks kohalik, aga ma arvan, et siin pole sugugi vähe entusiastlikku progressi. Kui üldse sekkuda, siis nii palju, et see loodus ja keskkond säiliks, et ei tuleks mingeid tuuleparke ja muud sellist. Igasugu projektid, mis tooksid siia kultuuri või midagi, mis oleks seotud pehme majandusega, oleks küll head.



Kas sulle tuleb meelde mõni lugu või anekdoot, mis iseloomustab kuidagi Hiiumaad või hiidlasi?



Naaber tuleb mehele külla ja näeb, et sellel on õlut ja küsib, et anna mulle ka, mul ilge pohmell. Ei, mul pole endalgi siin suurt midagi, ei anna. No anna siis üks suits, küsib naaber. Ei saa mingit suitsu ka. No, ma lähen siis koju, ütleb naaber. Peremees hõikab järele, et kuule, tule homme siis katust parandama. Naaber ütleb jah. Ja tuleb ka.



Kuskil mujal seda ei toimuks. Seda ma olen näinud.



Harri Rinne

rinne.kassari@gmail.com Autor: NL Reede, 27. oktoober 2017.Ja mis seob meest Hiiumaaga? „Minu vanaisa ema oli Johanna-Luise Kask, Hiiumaalt pärit. Tema suri noorelt ja vanaisa ise ei elanud siin. Aga minu naisel on ka juured siin. Oleme praegu tema isa talus siin Palukülas. Ja siis on mul veel vanaisa õed, Poolad, nad elasid Kärdlas. Kui ma laps olin, käisin suviti siin. Ma pidasin ennast nende kaudu hiidlaseks. Uuesti hakkasin käima juba täiskasvanuna oma naisega 90-ndate algusest ja sealt alates olen kogu aeg käinud.“Alustame kaugelt. Väljaspool Eestit, mis on sinu lemmiklinn või –koht või –riik? Ja mis selle võlud on?Peterburi selle tõttu, et noorena sai seal väga palju käidud. Kooliajal sai sinna sõidetud iga nädalavahetus, ma tunnen ennast seal hästi.Mis teine koht peale Hiiumaa on Eestis sul koduks, päris või vaimselt? Miks just see?Koduks on Tallinn, ma olen vanalinna poiss ja seal kasvanud. Kosel olen veetnud väga palju suvesid, vanaema elas seal, aga Kose on nüüd nii muutunud, et ei oskagi öelda, kas mul temaga enam sidet on. Pilistveres ja Saarde pastoraadis Kilingi-Nõmmes olen ka palju aega veetnud nõukaajal, need kohad on väga lähedased. Pilistverest ja Hiiumaast ma olen kirjutanud luuletuse ka.Hiiumaal, nii väike kui ta ka ei ole, on väga erinevaid kohti, nii looduse, taimestiku kui isegi ilma suhtes. On sul peale oma koha ka teisi lemmikuid siin?Ega ma pole Hiiumaal väga palju ringi käinud. Minu jaoks on Hiiumaa Paluküla, Palade kant ja Kärdla.Kas sa veel leiad siin midagi uut? Käid ringi kusagil uusi kohti avastamas?Olen siin küll ringi rännanud. Üks koht, kuhu tahaks minna, on Hiiumaa soine keskala.Kui sa parasjagu tööd ei tee, millega sa siin sisustad oma aega?Jalutamisega. Ma olen selline öine jalutaja, mulle meeldib öösiti jalutada mööda külavaheteid. Noh, natuke naabrite ärritamine, nende, kellel on koer, eks need hauguvad natuke. Põhiliselt mõtisklemine siis ja eks mul on klapid peas, ma kuulan samal ajal muusikat. Hiiumaa on kindlasti loominguline pesa mulle, siin saab erilist energiat ja sa astud ka endast kõrvale. Me nimetame naisega seda „välismaale sõiduks“, kui me Hiiumaale tuleme.Kuhu sa viiksid oma mandri või välismaa külalised? Mida nad ilmtingimata peaksid siin nägema?Ei ole sellist kohustusliku kohta. Igal pool on midagi näha. Ega ma neid väga kaugele siit meteoriidikraatrist viia tahagi. Kaibaldi liivikul on mõnikord käidud.Meie tuntud raskused on praamiliikluse ebakindlus, keskmiselt sagedasemad elektrikatkestused või voolu ebastabiilsus, poodide kaubavaliku mitte üleliigne laius. Kuidas need sind mõjutavad ja kuidas sa nendega oled kohanenud?Elektrikatkestustes on isegi oma võlu ja ka selles, et mõned külalised ei olegi saanud tagasi linna, kuna praamid ei liigu. Ja külalistele on see väga meeldinud. Küllap saabub ka see päev, kus mul on kindlasti vaja jõuda kusagile ja ma ei jõua, aga seni ei ole seda olnud.Kas sind peale nende asjade veel miski tõsiselt segab?Mind otseselt ei ole midagi seganud. Mind ei häiri Hiiumaal mitte midagi. Tõenäoliselt, kui ma oleksin vanem ega jõuaks enam liikuda, siis oleks poeskäik keerulisem. Siin on käidud 35-kraadise pakasega Palade poes ja torm tuli ka, aga see oli pigem tore seiklus.Kui saaksid vabalt valida, siis mida sa a) tooksid Hiiumaale juurde, mida meil pole b) millest sa tahaksid lahti saada, mis meil on?Ma ei ole siin talvitunud, olen talvel käinud küll, aga mitte aastaringi olnud. Talvine Hiiumaa ja see seltsielu ja ühiskondlik tegevus on kindlasti teistsugune kui suvel. Aga mis mind häiriks nii, et ma tahaks seda juurde tuua või sellest vabaneda… Ei tule sellist asja praegu ette.Kuidas sinu kultuurinälg siin toitu saab?Ma saan Tallinnas oma annuse kätte, rohkem kui vaja, võib-olla. Hiiumaal on just need Hiiumaa üritused ja mina selle välja all ei kannata. Kohalikul inimesel võib olla hoopis midagi muud.Kas hiidlane on teistmoodi kui mandri inimene? Milline ta on?Kindlasti on teistsugune. Minu meelest on kolm regiooni, mis eristuvad väga selgelt n-ö keskmisest eestlasest: lõunaeestlane, saarlane ja hiidlane. Hiidlastel on väga hea huumorisoon, nad ei ole väiklased. See on minu jaoks ülimalt oluline asi, et siin kohtab ülivähe väiklust. Ja siis ma arvan, et see tuleb kusagilt ajaloost, et nendel puudub teatud upsakus või kõrkus.Kuidas sind on omaks võetud?Järelikult on, ma pole ausalt öeldes sellele mõelnudki.Nüüd siis: mis need head asjad siin on, mis sind siia tõmbavad?Mind iseenesest tõmbab kõige üldisem atmosfäär, mis Hiiumaal on ja kindlasti on selles midagi metafüüsilist. Minuga ei käi Hiiumaal kaasas ühtegi negatiivset kogemust.Mida Hiiumaa (või riik või EL või kes tahes) peaks tegema, et elu siin püsiks vähemalt nii hea kui see praegu on või saaks veelgi paremaks?Kui ma võtan euroliidu igasugused ettevõtmised, ma ütlen, et kõige parem oleks, et see EL siit võimalikult eemal hoiaks. Võiks raha saata, aga hoidku endale oma tarkused. (jätkab tõsisemalt) Ma olen ikkagi suvehiidlane, ma ei oska öelda, mida tahaks kohalik, aga ma arvan, et siin pole sugugi vähe entusiastlikku progressi. Kui üldse sekkuda, siis nii palju, et see loodus ja keskkond säiliks, et ei tuleks mingeid tuuleparke ja muud sellist. Igasugu projektid, mis tooksid siia kultuuri või midagi, mis oleks seotud pehme majandusega, oleks küll head.Kas sulle tuleb meelde mõni lugu või anekdoot, mis iseloomustab kuidagi Hiiumaad või hiidlasi?Naaber tuleb mehele külla ja näeb, et sellel on õlut ja küsib, et anna mulle ka, mul ilge pohmell. Ei, mul pole endalgi siin suurt midagi, ei anna. No anna siis üks suits, küsib naaber. Ei saa mingit suitsu ka. No, ma lähen siis koju, ütleb naaber. Peremees hõikab järele, et kuule, tule homme siis katust parandama. Naaber ütleb jah. Ja tuleb ka.Kuskil mujal seda ei toimuks. Seda ma olen näinud.Harri Rinnerinne.kassari@gmail.com

Veel artikleid samast teemast »