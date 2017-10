NÄDALALÕPP

Žiguli – see on auto, mille pidamine on hobi

Reede, 27. oktoober 2017.



Autor: Ivika Laanet-Nuut Reede, 27. oktoober 2017. Orissaares elav Mati Tilk päris iga päev autot ei kasuta, kuid vahel tuleb sõita, sest muidu seistes pahkub auto lihtsalt ära. 1990. aastatel asendusid Žigulid järk-järgult kasutatud lääne autodega. Žigulid olid omal ajal populaarsemad kui Moskvitšid, Zaporožetsist rääkimata. Tihtipeale saadi isiklik Žiguli aastatepikkuse vaevanägemise tulemusena ja mõnigi sõitis sellega vaid nädalavahetusel ja pidupäevadel.



Ja sedagi vaid ilusa ilmaga. Nüüd on aga auto populaarsus taas tõusuteel. 83-aastane Kuressaares elav Agnes Peucker jääb linnaliikluses silma. Vanem proua manööverdab Žiguliga nii osavalt ja süstib kohalt kui lennuk. „Ma olen selle

autoga nii harjunud,“ ütleb naine, kelle eelistus on olnud kogu elu just nimelt Žigulid.



Kui tema eelmise auto, 1987. aasta mudeli põhi nii ära roostetas, et ta seda enam kasutada ei saanud, ostis ta seitse aastat tagasi umbes samasuguse, kuid aasta noorema masina. Nii et praegu sõidab Agnes 1988. aasta autoga. Agnes räägib, et ta on proovinud sõita ka poja tänapäevasema autoga, kuid talle see ei meeldi. „Iste on nii madal, et aknast ei näe välja, tagurpidi käiku ei saanud sisse ja nägin sellega sellist vaeva,“ loetleb naine hoogsalt, miks talle välismaa autod kohe üldse ei meeldi.



Üle 50 aasta juhistaaži



Seda, et Žiguliga sõita oleks raske, Agnes ei tunnista, sest see on tema jaoks nii käepärane. Eestist väljas ta küll selle autoga ei ole käinud, aga eelmise Žiguliga võeti ette Läti-, Leedu- ja Valgevene-reis. Seda, et auto oleks tee peale jätnud, pole pea üldse ette tulnud. Vaid kord jäänud pidurid autole peale ja ta ei saanud enam edasi sõita. „Aga helistasin pojale, ta tuli oma tööriistadega, tegi korda ja siis sain kohe edasi sõita,“ meenutab Agnes, kes tihtipeale kasutab autot just poja perele Orissaarde külla minekuks.



Agnese sõnul ei ole autol suuri vigu ette tulnud ning väiksemate vigade parandamisega saab just poeg hakkama. Tragil proual on juhistaaži juba üle 50 aasta. „Lubatud kiirust ma ei ületa,“ muheleb ta ja lisab, et ehkki tema püüab sõita reeglite piires, siis kiputakse temast ikka mööda uhama. „Automaatselt sõidan nende järel ja siis vaatan, et oi, juba sada ees,“ naerab ta

Küsimusele, kas tema auto ka liikluses tähelepanu on püüdnud, vastab ta, et soomlased on küll tulnud ja pildistanud. „Kuid ega ma pole ainuke. Ma olen näinud, et liikvel on üksikuid, kuid mitte eriti palju. Ning auto on ju mugav. Mul on tähtis, et ma näen välja igale poole. Parem on, et kõik on silma ees, äkki juhtub midagi,“ kiidab ta oma neljarattalist.



Masinaga väga rahul



Orissaares elaval Mati Tilgal on garaažis sinise originaalvärviga 1996. aasta Žiguli, mis on olnud tema kasutuses viimased kaks aastat. „Ma sain selle kasu-

isa käest,“ räägib Mati, kelle sõnul oli auto põhimõtteliselt korras, kuid ta on seda vaid veidi viimistlenud. Päris iga päev mees autot ei kasuta. Aga vahel tuleb sõita, sest muidu seistes pahkub ta lihtsalt ära. „Kui tahan, teen jälle väikese tiiru,“ tähendab Mati, kes on masinaga väga rahul.



