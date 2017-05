NÄDALALÕPP

Kuressaare tänavad täituvad tantsu ja muusikaga

Reede, 26. mai 2017.



Homme esmakordselt toimuval Kuressaare tänavafestivalil esineb kahel laval kuusteist erinevat koosseisu duodest orkestrini ning pärimusmuusikast pungini. Lisaks annavad tasuta kontserdi muusikud Jaan Tätte ja Kristel Aaslaid.



“Ma arvan, et publik saab kuulda vanu tuttavaid laule,” ütles muusik, näitleja, kirjanik ning rännumees Jaan Tätte Nädalalõpule. Ta lisas, et kuna ta laulab pealaval 45 minutit, siis ei ole aega laulda kõiki laule ning ette saab kanda paremiku lugudest.



Otsus lüüa kaasa tänavafestivalil sündis Tättel enda sõnul kergelt. “Kui midagi Saaremaal toimub, siis tuleb nõusolek ning “jah” alati kergemini kui mandril,” muigas ta. Küsimusele, millist publikut ta ise ootab, vastas mees, et kõik, kes tulevad teda kuulama, on juba toredad.



Tätte avaldas lootust, et esimesest tänavafestivalist saab vahva üritus. “Ma huviga tahan näha, mis toimub,” lausus ta, viidates, et organisaatorid teevad seda südamega ning kindlasti saab see kõik kokku olema tore. Tätte suveplaanidest rääkides, siis lauljal on juuli lõpus tulemas kontserttuur koos Jaan Pehkiga, mis kannab nime “Laulutoojad”, kuid jaanipäeva paiku plaanib ta olla paar nädalat purjekaga merel. Roomassaare sadamast kavatseb ta seilata Soome saarestikku.



Saaremaalt pärit tuntud näitleja ja laulja Kristel Aaslaid ütles Nädalalõpule, et tema esitab laupäeva õhtul neid lugusid, mis on talle kõrva jäänud ja millega ta suhestub. Ning muidugi tulevad esitamisele ka tema enda lood. “Kuulama on oodatud kõik, kel huvi,” kutsus Aaslaid, lisades samas, et tema arvates on tänavafestival kui selline megatore mõte.



“Loodan, et sellest saab alguse vahva traditsioon, mis Kuressaare veelgi mõnusamaks teeb,” märkis ta. Kristel on laulmist õppinud Laine Lehto käe all huvikoolis Inspira. Solistina on ta võitnud mitmetel konkurssidel esikohti ning laulnud ka Kuressaare gümnaasiumi neidudeansamblis Kapriis. Samuti on Kristel bändi Avoid Dave liige.



Omanäoline pealava asub raekojaesisel platsil ning koondab igas vanuses esinejaid üle Saaremaa. Üles astuvad kohalikud noored muusikud ning teised hingelt noored tegijad. Lisaks Tättele ja Aaslaiule astuvad lavale Saaremaa kuulsaim DJ Sander Mölder, noortebänd Magic Panda, uhiuus folkgrupp From Another Island, noor lauljatar Kristiin ning paljud teised.



Kuressaare tänavafestivali muusika korraldustoimkonna juht Raili Ots sõnas, et muusikalist programmi ei olnud keeruline kokku panna, sest ta teadis enam-vähem neid saarlasi, kes parasjagu kuskil muusikat õpivad või hobina sellega tegelevad. “Muidugi küsisin ka korraldajatelt vihjeid ning saatsin kirjad teele, et selline vinge festival on plaanis.” Otsa sõnul on õnneks need, kellel on mingigi side Saaremaaga, alati valmis oma kodusaarel igasugustes põnevates ettevõtmistes kaasa lööma. Seega polnud tal ka keeruline Jaan Tättet ega Kristel Aaslaidi kaasata ning vastust ei pidanud pikalt ootama. Ja kuna Sander Mölder esineb õhtul kuursaalis ametlikul järelpeol, siis oli ta meelsasti nõus ka päeval keset festivalimelu ühe seti mängima.



Otsa sõnul peaksid kõik tänavafestivalile tulema, kuna nad on selle nimel palju vaeva näinud, et kohalikule kogukonnale oma ala parimad tegijad laupäevaks kesklinna kätte tuua.



Tänavafestivali kava on kirju ja sisukas. Lisaks muusikalistele etteastetele saab näha mitmeid tantsu- ja teatrietteasteid, nautida tänavatoitu, teha kunsti, osaleda suurejoonelisel kirbukal ja garaažimüügil. Vabakontoris saab näha ehtsat postitantsu.



Raekojaesisel platsil muusika pealava



Kl 12 esinevad seal Alo Benno ja Sten-Erik Liiv, kl 12.25 Cravates Bleues, kl 12.55 Kristiin Koppel, kl 14.45 Duo Jusilo ja Trave, kl 15.20 From Another Island. Kl 16 on lava Sander Möldri päralt, kl 17.05 esineb KÜI. Kl 19 Tribute RHCP ning kl 20 on laval Jaan Tätte/ Kristel Aaslaid/Zebra Island.



Muusika kõlakojas



Kl 12 Küi, kl 12.35 Merilyn Sepp ja Richard Toomann, kl 13.10 Maasikad, kl 14 Göteborgi kommuuni muusikakooli noorte puhkpilliorkester, kl 17 Ou qutid ja kl 17.45 Monstercöuq.



Teatriala



Teatrialal Holostovi hoovis teevad kl 12 Sven Aavik ja sõbrad mõnusa olengu jutu ja muusikaga, kl 13 SÜG-i õpilaste teadusteater, kl 15 esitab Leisi koolinoorte sõnakunstiring etenduse “Vanamemmed omavahel”, kl 16 on lava Ivo Maripuu ja Malle Ige päralt, kes esitavad Muhu monolooge ning kl 17 kannab Merily Porovart ette omaloodud luulet.



Tantsuala



Kl 12 – 12.30 Semiir, kl 12.30 – 13.30 tänavajooga Arensburgi nurgal, kl 12.30 –13 Ciara Tartu eliitgrupp. Kl 13 – 14 rahvatantsurühmad Kadrid, Kadaka Mari, Tõmba Jüri, SÜGi neidude rühm. Kl 14 – 14.15 Ciara Kuressaare, kl 14.15–15 vaba lava. Kl 15 –15.15 Semiir, kl 15.15 – 16 Dance battle, kl 16 – 16.15 Semiir, kl 16.15 – 17 workshop, kl 17 – 17.30 Rocca al Mare Tantsusõbrad, kl 17.30 – kl 18 tantsuala lõpetamine.



